Экс-игрок «Сент-Этьена» Ларке о нападении на автобус «Лиона»: «Через год состоится Олимпиада, а мы не способны обеспечить безопасность. Мне страшно»

Теги Лион Марсель лига 1 Франция происшествия Париж-2024 Футбол

Жан-Мишель Ларке прокомментировал инцидент с нападением на автобус «Лиона».

Матч 10-го тура Лиги 1 «Марсель» – «Лион» перенесен из-за атаки на автобус гостей и их фанатов. Автобусы были закиданы камнями. Тренер лионцев Фабио Гроссо и его помощник получили ранения от осколков стекла.

«Мы в нашей дорогой Франции не в состоянии обеспечить безопасность автобуса. А через год состоятся Олимпийские игры, церемония открытия которых пройдет на дистанции более 12 километров. Мне страшно. 

Я больше не понимаю эту страну. Будь то булыжник, банка пива или и то, и другое одновременно, или одно за другим, все равно. Важно то, что сегодня безопасность никому не гарантирована, даже автобусу. Я даже не говорю о колонне, я говорю об автобусе. Мы не способны [обеспечить безопасность].

И в то же время нам говорят, что мы должны сделать так, чтобы болельщики могли приехать сюда. Но мы издеваемся над миром», – сказал бывший полузащитник «Сент-Этьена».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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24 комментария

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Evgeny Trifonov
Не переживай, комиссар Жибер вернётся и наведёт порядок
+45
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ТрактоПоктер
Ответ Evgeny Trifonov
Не переживай, комиссар Жибер вернётся и наведёт порядок
Только при помощи Эмильена!
+25
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Фут.Боль
Все верно. Страшно представить, что будет на Олимпиаде. Финал ЛЧ тому лишнее подтверждение.
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Новый тренер ФК Спартак
Щас к вам еще беженцы приедут, вообще из дома не выйдите
+12
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Щипотка соли
Ответ ТрактоПоктер
Только при помощи Эмильена!
И то : только в Марселе
+8
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flash166
Да вы даже с клопами не справились!
+8
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King_X
Ответ Evgeny Trifonov
Не переживай, комиссар Жибер вернётся и наведёт порядок
Вот мы ржём, а Жеральд Дарманен (в МВД FRA который) реально типа Жибера, видимо

Он больше занят Бенземой и своими "тут явно что-то скрыто")) и ранее ему за финал ЛЧ предъявляли уже, но ничего не меняется
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riverman1980
Думаю все дело в несменяемой власти Макрона и атмосфере ненависти на французском тв.
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Назар Игорь
Раньше надо было думать. Половину Африки впустили, когда вторая половина приедет коренных французов депортируют на остров Святой Елены, там будет тесновато, зато спокойно.
+10
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Элхан Дюшеев
Ответ Назар Игорь
Раньше надо было думать. Половину Африки впустили, когда вторая половина приедет коренных французов депортируют на остров Святой Елены, там будет тесновато, зато спокойно.
Ну так лягушатники сами половину Африки пустили по одному месту, колонизировали, захватили все места с полезными ресурсами, вот теперь итоги всего этого
+6
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Антон Герасименко
Ответ flash166
Да вы даже с клопами не справились!
Как с ними справишься, если они боевые клопы из России...
+3
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denimo21
Вы и финал ЛЧ не были в состоянии провести. Какая уж олимпиада
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de-fussball
ищите позитив! вот например Лион наконец-то не проиграл!
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Дмитрий Рабко
Ответ Щипотка соли
И то : только в Марселе
Да и то, если Даниэль с арабами договорится.
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Дмитрий Рабко
Воспользуйтесь методичками подготовки к Олимпаде-80.
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Yavich
Болельщики Марселя оказались очень хорошими людьми, с большим сочувствием отнеслись к проблемам Лиона, и всеми силами пытались подарить им долгожданную победу.
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Pitkin
Помню Лярке. «Сент-Этьен» тогда обыграл в КЕЧ в ответке Динамо Киев 3:0. Лярке - диспетчер был.
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Aleksandr Alferov
Европа со своей миграционной политикой вырыла яму себе , теперь пожинает плоды.
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olander
Помню Лярке. Играл против Киева в 1/4 Кубка чемпионов в 1976.
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roni20
А кто напал на автобус что за люди ? Французы они же не умеют?
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Pitkin
Ответ olander
Помню Лярке. Играл против Киева в 1/4 Кубка чемпионов в 1976.
0:2, 3:0
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бесдомный понь
Пока ещё пассивные материалы используют для атак.
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