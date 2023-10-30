Экс-игрок «Сент-Этьена» Ларке о нападении на автобус «Лиона»: «Через год состоится Олимпиада, а мы не способны обеспечить безопасность. Мне страшно»

Жан-Мишель Ларке прокомментировал инцидент с нападением на автобус «Лиона».

Матч 10-го тура Лиги 1 « » – « » перенесен из-за атаки на автобус гостей и их фанатов. Автобусы были закиданы камнями. Тренер лионцев Фабио Гроссо и его помощник получили ранения от осколков стекла.

«Мы в нашей дорогой Франции не в состоянии обеспечить безопасность автобуса. А через год состоятся Олимпийские игры, церемония открытия которых пройдет на дистанции более 12 километров. Мне страшно.

Я больше не понимаю эту страну. Будь то булыжник, банка пива или и то, и другое одновременно, или одно за другим, все равно. Важно то, что сегодня безопасность никому не гарантирована, даже автобусу. Я даже не говорю о колонне, я говорю об автобусе. Мы не способны [обеспечить безопасность].

И в то же время нам говорят, что мы должны сделать так, чтобы болельщики могли приехать сюда. Но мы издеваемся над миром», – сказал бывший полузащитник «Сент-Этьена».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!