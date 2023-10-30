Гари Невилл: «В нынешнем «МЮ» Гиггз, Бекхэм и Скоулз были бы обречены на провал, какими бы талантами они ни были. В клубе чувствуется упадок»
Гари Невилл недоволен атмосферой в «Манчестер Юнайтед».
«МЮ» уступил «Манчестер Сити» (0:3) в 10-м туре АПЛ. Команда под руководством Эрика тен Хага занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков.
«В этой раздевалке неплохие ребята, но [моральный] упадок в клубе действительно чувствуется.
Если бы наше поколение пришло в клуб в нынешнее время, в такой среде мы не добились бы успеха. Какими бы талантами ни были те, с кем я прошел через это – Райан Гиггз, Дэвид Бекхэм, Пол Скоулз, – если бы они попали в эту среду сегодня, они были бы обречены на провал. Так что я больше не виню игроков.
Я всегда говорил: если дети плохо себя ведут в течение долгих лет, вы в конце концов думаете: «Должно быть, это исходит сверху», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».
Невилл об «МЮ»: «Клуб становится кладбищем, токсичность разъедает всех – Магуайр собирался в «Сити», Маунт – в «Ливерпуль». Все тренеры идут на спад – с тен Хагом происходит то же самое»
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
МЮ сейчас это болото для многих футболистов, увы…
Проиграли МС, притом составом в котором не было ни одного здорового основного игрока обороны и сразу начали закидывать МЮ говном. А чего ожидали? Было очевидно что МЮ проиграет, но до пенальти было даже нормально.
Я на куче веток тут встречал от фанов МЮ что они считают МЮ равными МС и типа игроки говно потому что уступили равным. Нет МЮ не равный МС. Арсенал Артеты уступал МС регулярно кучу лет и ничего никто не умирал. До этого сезона в АПЛ Арсенал в последний раз побеждал МС в 2016 году.
Тен Хаг сам себе вынес приговор последним интервью