Гари Невилл: «В нынешнем «МЮ» Гиггз, Бекхэм и Скоулз были бы обречены на провал, какими бы талантами они ни были. В клубе чувствуется упадок»

Гари Невилл недоволен атмосферой в «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» уступил «Манчестер Сити» (0:3) в 10-м туре . Команда под руководством Эрика тен Хага занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков.

«В этой раздевалке неплохие ребята, но [моральный] упадок в клубе действительно чувствуется.

Если бы наше поколение пришло в клуб в нынешнее время, в такой среде мы не добились бы успеха. Какими бы талантами ни были те, с кем я прошел через это – , , , – если бы они попали в эту среду сегодня, они были бы обречены на провал. Так что я больше не виню игроков.

Я всегда говорил: если дети плохо себя ведут в течение долгих лет, вы в конце концов думаете: «Должно быть, это исходит сверху», – сказал бывший игрок « ».

Невилл об «МЮ»: «Клуб становится кладбищем, токсичность разъедает всех – Магуайр собирался в «Сити», Маунт – в «Ливерпуль». Все тренеры идут на спад – с тен Хагом происходит то же самое»

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