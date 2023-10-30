Гари Невилл: «В нынешнем «МЮ» Гиггз, Бекхэм и Скоулз были бы обречены на провал, какими бы талантами они ни были. В клубе чувствуется упадок»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Пол Скоулз Райан Гиггз премьер-лига Англия Дэвид Бекхэм Футбол

Гари Невилл недоволен атмосферой в «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» уступил «Манчестер Сити» (0:3) в 10-м туре АПЛ. Команда под руководством Эрика тен Хага занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков.

«В этой раздевалке неплохие ребята, но [моральный] упадок в клубе действительно чувствуется.

Если бы наше поколение пришло в клуб в нынешнее время, в такой среде мы не добились бы успеха. Какими бы талантами ни были те, с кем я прошел через это – Райан Гиггз, Дэвид Бекхэм, Пол Скоулз, – если бы они попали в эту среду сегодня, они были бы обречены на провал. Так что я больше не виню игроков.

Я всегда говорил: если дети плохо себя ведут в течение долгих лет, вы в конце концов думаете: «Должно быть, это исходит сверху», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

Невилл об «МЮ»: «Клуб становится кладбищем, токсичность разъедает всех – Магуайр собирался в «Сити», Маунт – в «Ливерпуль». Все тренеры идут на спад – с тен Хагом происходит то же самое»

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16 комментариев

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abdlkadiroof@mail.ru
Не, тут он прав на все сто. Яркие примеры Каземиро и Магуаер (можете сколько хотите угорать, но в Лестере он был крут). А про Каземиро все знают, тут без лишних слов.

МЮ сейчас это болото для многих футболистов, увы…
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Temp LC
Ответ Трент 66
Бред, Магуайер обычный средний деф для низкого блока каким и играл Лестер, Каземиро уже в Реале начал сдавать, поэтому сливки так легко его отпустили
Когда, интересно, Каземиро начал сдавать в реале? Реал никогда бы не отпустил его , если бы не желание самого Кази. Да и в прошлом сезоне за МЮ он стал одним из лучших полузащитников АПЛ. Только в этом сезоне у него пошли неполадки
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Тухель
У МЮ завышенные ожидания, некомпетентное руководство в футбольном плане, а так могли бы вполне со временем стать и уровня МС.
Проиграли МС, притом составом в котором не было ни одного здорового основного игрока обороны и сразу начали закидывать МЮ говном. А чего ожидали? Было очевидно что МЮ проиграет, но до пенальти было даже нормально.
Я на куче веток тут встречал от фанов МЮ что они считают МЮ равными МС и типа игроки говно потому что уступили равным. Нет МЮ не равный МС. Арсенал Артеты уступал МС регулярно кучу лет и ничего никто не умирал. До этого сезона в АПЛ Арсенал в последний раз побеждал МС в 2016 году.
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QWertY
Конечно чувствуется, когда игроки не знают во что должны играть. Я то дурак думал, что Тен Хаг пытается привить свой футбол этим бездарям, а оказывается как такового футбола у него и нет)
Тен Хаг сам себе вынес приговор последним интервью
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llolishe
Карма за Уэббовские времена
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d335q0ur53
Невилл капитанил у красных чертов, если что) Да и вообще Гарик прав, сейчас там во главе мастер спорта по абьюзу и из такой раздевалки победители не выходят
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Северный болельщик
С Хааагом все перечисленные игроки с харизмой присели бы на лавку или уехали
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red hikkikomori
Ответ Temp LC
Когда, интересно, Каземиро начал сдавать в реале? Реал никогда бы не отпустил его , если бы не желание самого Кази. Да и в прошлом сезоне за МЮ он стал одним из лучших полузащитников АПЛ. Только в этом сезоне у него пошли неполадки
Как раз в сезон перед продажей Каземиро его очень много критиковали за то что он большую часть сезона был никаким и собрался только в конце на решающие матчи ЛЧ и в финале был очень хорош
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Гамаль Хайдаров
Ответ charly001
Как фанат барсы с тобой полностью согласен , вискас аль барса
а причем тут Барселона?
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Гамаль Хайдаров
Ответ Виталий Ан
Тот состав сейчас бился бы на равных с Сити с Сафом во главе. Было бы очень интересное противостояние. Невил бредит. Думаю без тренера даже играли бы здорово. Но Хак сумел бы испортить даже тот МЮ. Поссорился бы с Руни и отправил его в молодежку, Гигза бы отстранил по этическим соображениям. Сделал бы Невила капитаном. Держал бы Скулза на скамейке. И выставил бы двухкамерный холодильник вместо ЦЗ. Гений ведь.
на вид этот Сити ничем не слабее той Барсы 2009-2011 года, а все мы помним что Барселона делала с МЮ в те года…
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Кенигсбергер
Ответ Виталий Ан
Тот состав сейчас бился бы на равных с Сити с Сафом во главе. Было бы очень интересное противостояние. Невил бредит. Думаю без тренера даже играли бы здорово. Но Хак сумел бы испортить даже тот МЮ. Поссорился бы с Руни и отправил его в молодежку, Гигза бы отстранил по этическим соображениям. Сделал бы Невила капитаном. Держал бы Скулза на скамейке. И выставил бы двухкамерный холодильник вместо ЦЗ. Гений ведь.
Ничего он не бредит, все правильно сказал. Варан, Каземиро - великие игроки, победители. Абсолютно ничем не хуже Скоулза или Гиггза. А в нынешнем МЮ выглядят, как Кокорин. Значит, и Скоулз с Гиггзом, скорее всего, выглядели бы так же.
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Vitto
Ответ llolishe
Карма за Уэббовские времена
Так Уэбб вернулся, но не всесилен...
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