Черчесов о поражении «Краснодара»: «Лидер должен играть нахальнее, по-чемпионски. Мы не в фигурном катании, за артистизм ничего не дают. Подстроились под ЦСКА, упустили время»

Станислав Черчесов оценил шансы «Краснодара» на чемпионство в нынешнем сезоне.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице Мир , на 2 очка опережая « ». В матче 13-го тура против ЦСКА (0:1) команда потерпела первое поражение в лиге в сезоне.

– Я работал, вчера был на матче, смотрел « » – . Впечатления хорошие. Хотелось бы, чтобы такие игры проходили с большим количеством зрителей. Игра понравилась, был определенный сценарий. Одни хотят остаться на вершине, другие – подкрасться. Можно занести игру в актив для себя.

Ничего не удивляет, в последние годы «Краснодар» достаточно качественно играл. Они на первом месте… Вчера играл лидер чемпионата, я к другому готовился. Лидер должен играть немного понахальнее, по‑чемпионски. «Краснодар» немного подстроился под ЦСКА, немного упустил время. Они не боязливо играли, осторожно – правильное слово, подстроились. Не приобрели в новой системе, а старую чуть‑чуть потеряли.

Футбол – это спорт, спорт – это результат. Мы не в фигурном катании, за артистизм ничего не дают. Сезон длинный, бывают перепады, проиграть – проиграли, очки потеряны, гандикап сократился. Когда ты много раз чемпион и как игрок, и как тренер, ты понимаешь, что не техника и тактика часто играют большую роль, а психология.

– Есть у «Краснодара» психология победителя?

– Это покажет только время. Сейчас тот момент, когда она должна проявиться. Скоро они играют с непосредственными конкурентами. Эти игры много покажут и расскажут, на что они готовы. Чемпионат длинный, в ноябре чемпионом еще никто не стал.

После матча с «Зенитом» останется определенное время, но это будет игра за шесть очков. В игре с непосредственным соперником ты должен доказать, на что ты претендуешь, – сказал бывший главный тренер сборной России.

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