Станислав Черчесов: «Я должен взять маленькую паузу, оглянуться, сделать выводы, проанализировать – и с новыми идеями сделать следующий шаг в карьере»
Станислав Черчесов поделился мыслями о своем будущем.
60-летний специалист был уволен с поста главного тренера «Ференцвароша» в июле этого года.
– Не грустно, что сейчас наш футбол изолирован?
– Вы сами говорите, что у вас тренерский диплом. У каждой профессии своя психология. Ситуация такая, какая есть, ее надо выжимать по максимуму. Грустить не надо, расстраиваться не надо, нужно выжать из нее максимум.
– Вы без работы?
– И что? Вы в этой профессии не работаете. Я сейчас вам начну рассказывать, что должен делать. Я, наоборот, должен взять маленькую паузу, оглянуться, сделать выводы, проанализировать – и с новыми идеями сделать следующий шаг в карьере, – сказал бывший тренер сборной России.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
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Какие у этого физрука могут быть новые идеи? То же мне, великий тактик-стратег нашелся..
Мы помним и подсидку Федотова , упущенное чемпионство , ссылка Титова и Калины в дубль. Перекладывание ответственности и ЧСВ
– Вы сами говорите, что у вас тренерский диплом.
– Вы без работы?
– И что? Вы в этой профессии не работаете.
Клоун не перестает быть клоуном и постоянно переходит на личность журналиста.
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Все короче ждут когда Акела промахнется)
Поднять со дна и сделать чемпионом. Как в кино.