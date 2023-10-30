Станислав Черчесов: «Я должен взять маленькую паузу, оглянуться, сделать выводы, проанализировать – и с новыми идеями сделать следующий шаг в карьере»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Станислав Черчесов поделился мыслями о своем будущем.

60-летний специалист был уволен с поста главного тренера «Ференцвароша» в июле этого года. 

– Не грустно, что сейчас наш футбол изолирован?

– Вы сами говорите, что у вас тренерский диплом. У каждой профессии своя психология. Ситуация такая, какая есть, ее надо выжимать по максимуму. Грустить не надо, расстраиваться не надо, нужно выжать из нее максимум.

– Вы без работы?

– И что? Вы в этой профессии не работаете. Я сейчас вам начну рассказывать, что должен делать. Я, наоборот, должен взять маленькую паузу, оглянуться, сделать выводы, проанализировать – и с новыми идеями сделать следующий шаг в карьере, – сказал бывший тренер сборной России. 

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21 комментарий

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green-white-blue
Вкратце - пока рыжего не уволят, полевой генерал запасается провизией
+12
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elan_
Я, наоборот, должен взять маленькую паузу, оглянуться, сделать выводы, проанализировать – и с новыми идеями сделать следующий шаг в карьере,
====

Какие у этого физрука могут быть новые идеи? То же мне, великий тактик-стратег нашелся..
+12
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redwhiteteam
Станислав Саламовтч, не надо в Спартак
Мы помним и подсидку Федотова , упущенное чемпионство , ссылка Титова и Калины в дубль. Перекладывание ответственности и ЧСВ
+10
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Arty Novikoff
– Не грустно, что сейчас наш футбол изолирован?
– Вы сами говорите, что у вас тренерский диплом.

– Вы без работы?
– И что? Вы в этой профессии не работаете.

Клоун не перестает быть клоуном и постоянно переходит на личность журналиста.
+7
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СССР цэ европа! - скакал?
Только не в Спартак.
Дуй в "Ахмат" к Ромащенко помощником
+3
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Алексей Ненахов
Ответ elan_
Я, наоборот, должен взять маленькую паузу, оглянуться, сделать выводы, проанализировать – и с новыми идеями сделать следующий шаг в карьере, ==== Какие у этого физрука могут быть новые идеи? То же мне, великий тактик-стратег нашелся..
У лысых шарлатанов всегда много идей
+1
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Spaten
Не сделать выводы, а перезагрузить карьеру, как мы говорим. Ну и конечно, здравствуйте!
Все короче ждут когда Акела промахнется)
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ВРвпопа оапоапо
Черчесов в следующем году возглавит Реал
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redwhiteteam
Ответ СССР цэ европа! - скакал?
Только не в Спартак. Дуй в "Ахмат" к Ромащенко помощником
Кстати насколько Станислав силён без Ромащенко - вопрос открытый.
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Магомед Саид Амирханов
Ответ СССР цэ европа! - скакал?
Только не в Спартак. Дуй в "Ахмат" к Ромащенко помощником
Во во! Помоги Ахмеду вылететь в 1 лигу
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interested
Станислав большой! ему видней. Нет у нас другого такого в футболе - он как Тарасов и Тихонов в хоккее.
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Доктор Верховцев
Следующий шаг будет в спортивные чиновники? Или прямиком к другому усатому господину желать здоровья Владимиру Владимировичу?
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всёотлично
короче говоря, никуда не зовут
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Orgazmatron IGO
ЧСВ не понизилось ни на йоту.
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Andrey Yaroslavtsev
Ты должен отпустить себя...
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ApXuMaHqPuT
После позорного вылета от фарерского гранда следующий шаг в карьере - мягкое кресло, клетчатый плед...😎
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Oleg Olegov
В Тироль.
Поднять со дна и сделать чемпионом. Как в кино.
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A Buk
не паузу, а кратковременный перерыв
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