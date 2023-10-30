Станислав Черчесов поделился мыслями о своем будущем.

60-летний специалист был уволен с поста главного тренера «Ференцвароша» в июле этого года.

– Не грустно, что сейчас наш футбол изолирован?

– Вы сами говорите, что у вас тренерский диплом. У каждой профессии своя психология. Ситуация такая, какая есть, ее надо выжимать по максимуму. Грустить не надо, расстраиваться не надо, нужно выжать из нее максимум.

– Вы без работы?

– И что? Вы в этой профессии не работаете. Я сейчас вам начну рассказывать, что должен делать. Я, наоборот, должен взять маленькую паузу, оглянуться, сделать выводы, проанализировать – и с новыми идеями сделать следующий шаг в карьере, – сказал бывший тренер сборной России.

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