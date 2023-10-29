Ивич о 0:1 с ЦСКА: «Краснодар» не заслужил проиграть, у нас было больше шансов. Побеждать все время не получается – есть лучшая команда, на которую тратят много денег»

Владимир Ивич прокомментировал поражение от ЦСКА.

«Краснодар» уступил с счетом 0:1 в 13-м туре Мир .

– Хочу поздравить с победой. Это был хороший матч. Мы были лучше, у нас было много шансов. У соперника было два шанса. Последние 30 минут играли на половине соперника. У Баши был шанс, он не использовал его. Последние передачи не были голевыми. Когда играешь с ЦСКА, их голкипер становится лучшим вратарем, тут все очевидно.

– Команда идет на первом месте. « » догоняет. Конкуренции никто не отменял, в последних матчах отдали 5 очков. Для вас это было неожиданностью?

– Когда мы начали сезон, никто не просил быть на первом месте. Но мы верили в это, поэтому мы сейчас на первом месте. Да, мы потеряли 5 очков, тяжелый период. Мы не заслуживали проиграть сегодня, но это футбол.

Не получается каждый раз побеждать, есть лучшая команда, на которую тратится много денег. Деньги решают в футболе многое. Если мы смотрим на то, сколько мы потратили в июне, и на то, где мы сейчас, и где другие команды, все становится очевидно.

– Видно, что команда играла дисциплинированно. Почему не дали авантюрно сыграть в концовке ради трех очков?

– Мы это и сделали. Мы дали такой план игрокам. В защите был один игрок в последние 30 минут. У нас не было плана играть вничью, мы приехали победить. У нас было 3-4 голевых момента. Есть соперник, у них хорошие игроки и сильный тренер, они тоже готовятся. В предыдущей игре мне сказали, что «Краснодар» играл в приятный футбол.

Сейчас мы на первом месте и люди пытаются найти у нас что‑то плохое. Есть первое место, есть хороший футбол. Да, у нас есть проблемы, но мы стараемся быть лучше и лучше. Самое сложное в футболе – создать рабочую атмосферу. До этого я тоже работал в клубе, который шел к чемпионству. Сейчас нам нужна поддержка, – сказал главный тренер « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!