Ивич о 0:1 с ЦСКА: «Краснодар» не заслужил проиграть, у нас было больше шансов. Побеждать все время не получается – есть лучшая команда, на которую тратят много денег»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Матч ТВ Жоау Баши Футбол

Владимир Ивич прокомментировал поражение от ЦСКА.

«Краснодар» уступил с счетом 0:1 в 13-м туре Мир РПЛ.

– Хочу поздравить ЦСКА с победой. Это был хороший матч. Мы были лучше, у нас было много шансов. У соперника было два шанса. Последние 30 минут играли на половине соперника. У Баши был шанс, он не использовал его. Последние передачи не были голевыми. Когда играешь с ЦСКА, их голкипер становится лучшим вратарем, тут все очевидно.

– Команда идет на первом месте. «Зенит» догоняет. Конкуренции никто не отменял, в последних матчах отдали 5 очков. Для вас это было неожиданностью?

– Когда мы начали сезон, никто не просил быть на первом месте. Но мы верили в это, поэтому мы сейчас на первом месте. Да, мы потеряли 5 очков, тяжелый период. Мы не заслуживали проиграть сегодня, но это футбол.

Не получается каждый раз побеждать, есть лучшая команда, на которую тратится много денег. Деньги решают в футболе многое. Если мы смотрим на то, сколько мы потратили в июне, и на то, где мы сейчас, и где другие команды, все становится очевидно.

– Видно, что команда играла дисциплинированно. Почему не дали авантюрно сыграть в концовке ради трех очков?

– Мы это и сделали. Мы дали такой план игрокам. В защите был один игрок в последние 30 минут. У нас не было плана играть вничью, мы приехали победить. У нас было 3-4 голевых момента. Есть соперник, у них хорошие игроки и сильный тренер, они тоже готовятся. В предыдущей игре мне сказали, что «Краснодар» играл в приятный футбол.

Сейчас мы на первом месте и люди пытаются найти у нас что‑то плохое. Есть первое место, есть хороший футбол. Да, у нас есть проблемы, но мы стараемся быть лучше и лучше. Самое сложное в футболе – создать рабочую атмосферу. До этого я тоже работал в клубе, который шел к чемпионству. Сейчас нам нужна поддержка, – сказал главный тренер «Краснодара».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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47 комментариев

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MstAndreev
Не понял. Газпром проплатил ЦСКА, чтобы они выиграли? Или Краснодару, чтобы они проиграли? Или Чалову, чтобы он забил? Или Сафонову, чтобы пропустил? Хочется конкретики)
+50
-6
+44
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Rave_
И тут деньги и админресурс Газпрома виноваты, что Краснодар не смог выиграть, или это Гинер всё купил?
+36
-9
+27
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Celsius
"есть лучшая команда, на которую тратится много денег."
Это он про кого? Если про Зенит, то спрашивается - какое вообще отношение имеет Зенит к игре ЦСКА - Краснодар? Если про ЦСКА, то ЦСКА по сравнению с Краснодаром нищий, какие там "много денег".
+32
-5
+27
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youmoreest
вот бы проигрывать ЦСКА и пенять на Зенит в этом))

и сравнение по тратам летом...кто к Зениту пришел? почти не играющие фернандес и Изидор?... что то поплыл Краснодар с их главным тренером..
+29
-6
+23
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Дурачок
Штанга ворот Акинфеева получит сегодня премию от Газпрома.
+21
0
+21
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Кирилл
Ответ imaginary
Перевожу - Ивич говорит о комплектовании своей команды минимум не хватает одного игрока в атаку что бы побеждать ещё чаще, тяжело когда приходится ставить в основу Олусегуна...
Слушайте, говорить о «комплектовании своей команды» на фоне проигранного матча с ЦСКА - это как-то слишком смешно )

У ЦСКА огромные проблемы с приобретениями, но сегодня выиграли )
+17
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+15
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ЦЕС
Ничего не понял, что за не связанная речь.
+13
-3
+10
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ЛыСъ
За признание Зенита лучшей командой спасибо конечно, но проиграли вы сегодня команде на которую явно не тратится много денег, и проиграли по делу кстати.
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+8
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Groznyi2024
Ответ MstAndreev
Не понял. Газпром проплатил ЦСКА, чтобы они выиграли? Или Краснодару, чтобы они проиграли? Или Чалову, чтобы он забил? Или Сафонову, чтобы пропустил? Хочется конкретики)
Газпром проплатил всем и сразу. Чтобы исполнить мечту каждого))
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L.A.S_Vegas_777_
Акинфеев тут с тобой полностью не согласен!
Как не крути, но ЦСКА победил по делу ☝🏻
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Fatty Toni
Ответ LaffyTaffy
очевидно он обиделся на Зенит, что они обыграли дома Ахмат
Не-не, это он о МанСити, стопроц - "лучшая команда, на которую тратится много денег". Или о Мадриде. Жаль, Ивич не уточнил, о ком он, теперь всю ночь голову ломать.
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LaffyTaffy
Ответ Celsius
"есть лучшая команда, на которую тратится много денег." Это он про кого? Если про Зенит, то спрашивается - какое вообще отношение имеет Зенит к игре ЦСКА - Краснодар? Если про ЦСКА, то ЦСКА по сравнению с Краснодаром нищий, какие там "много денег".
очевидно он обиделся на Зенит, что они обыграли дома Ахмат
+7
-3
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Anton Kuznetsov
если бы не судьи, которые не видят КК на соперниках зенита и ваших голов из оффсайдов, были бы сейчас в районе Пари НН.
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БУРЧАЛКИН
Поплыл Ивич
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Ваге Геворгян
Этот матч проиграл именно Ивич. В эту странную схему не понимали игроки Краснодара... Сперцян иногда ЦЗ-Играл, Батчи и Олесегун играли в одном квадрате с лева) Кади который не бежит, нету скорости и в обороне не отработает отдали с Волков целый фланг, где последнее время Волком не блещит, мягко говоря.. И в итоге не было в центре поля игрока который обрстрит игру... И фарт отвернулся, это должно было случится.. и Кордоба вместо того чтобы забить ЦСКА, спасает, отбыв мяч летящий в ворота ЦСКА....
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Anton Vasilev
Уже предвкушаю как этот пиджак будет скулить, бгг
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EVERGREEN
Ответ БУРЧАЛКИН
Поплыл Ивич
Вот живет себе живет ивич- один раз проиграл и всё, вот и скажите, какая Зарема его покусала!?
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Артем Гриднев
Ответ Charmless Man
Так а чо вы Сперцяна не продали и не купили латиносов на замену?)
а его разве не продали? тогда почему я его на поле сегодня не видел, может заболел?
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Anton Kuznetsov
еще один нытик
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Доктор Верховцев
Ответ EVERGREEN
Вот живет себе живет ивич- один раз проиграл и всё, вот и скажите, какая Зарема его покусала!?
Не покусала, а прикусила. Хотя, опытная должна быть...
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Доктор Верховцев
Ответ Иван Новиков
Говори прямо - политпроект.
Политпроект из Воронежа полные штаны увёз.
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Сергей Хрищанович
Ответ MstAndreev
Не понял. Газпром проплатил ЦСКА, чтобы они выиграли? Или Краснодару, чтобы они проиграли? Или Чалову, чтобы он забил? Или Сафонову, чтобы пропустил? Хочется конкретики)
Скорее всего Газпром заплатил штанге ворот Игоря...
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prus_3
Не ожидал, что Ивич будет нытичем. Когда побеждают, то орут: "Деньги в футбол не играют!" Стоит проиграть: "... на некоторых тратится много денег!"
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riverman1980
Федотов-Ивич: 3:1
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LaffyTaffy
Поплыл физрук. Краснодару не видать чемпионства с таким нытиком
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