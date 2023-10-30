Александр Мостовой: «Краснодар» дрогнул, не выдержал давления. Они еще не выбыли из чемпионской гонки, но сами себе привозят проблемы»

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой Краснодар Футбол

Александр Мостовой поделился мнением о спаде «Краснодара».

По итогам двух последних матчах Мир РПЛ – с «Балтикой» и ЦСКА – «быки» набрали всего одно очко. Отрыв от «Зенита» сократился до двух баллов. 

«Случилось то, что я и говорил ранее: «Краснодар» дрогнул, не выдержал такого давления. Очень много очков команда Ивича потеряла там, где не должна была. По игре с ЦСКА они не заслуживали поражения, но кому это интересно? Сейчас во главе стоит результат.

Я думаю, «Краснодар» еще не выбыл из чемпионской гонки, но им будет тяжело. Интрига жива, она будет до конца чемпионата. Но краснодарцы сами себе привозят проблемы, это и расстраивает», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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9 комментариев

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igls54
Молодец, что хотя бы без чеканки обошелся
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Назар Игорь
Мостовой смотрел последний матч с ЦСКА? Там весь второй тайм " дрогнувший" Краснодар с огромным преимуществом провëл, только благодаря великолепному Акинфееву кони удержали победный счет. Всë решит матч 4 ноября.
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Aleksandr Baskakov
Да это нормально что проиграл Краснодар, не тот клуб чтобы 30 игр без поражений пройти , случай не более
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rarog
Это точно интервью Мостового? Почему ни один человек тогда не обвинен в неигре в футбол?
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Доктор Верховцев
Сань, Краснодар по-прежнему на первом месте, если что.
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Лера Смирнова
Ответ Hong Kil
Ну да, даже Урал поучаствовал в "чемпионской гонке" и где он сейчас. Так и с Краснодаром будет.
Когда Матвей и Стас поднимутся до уровня Игоря, этой банде не будет равных
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