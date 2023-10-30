Александр Мостовой: «Краснодар» дрогнул, не выдержал давления. Они еще не выбыли из чемпионской гонки, но сами себе привозят проблемы»

Александр Мостовой поделился мнением о спаде «Краснодара».

По итогам двух последних матчах Мир – с «Балтикой» и ЦСКА – «быки» набрали всего одно очко. Отрыв от «Зенита» сократился до двух баллов.

«Случилось то, что я и говорил ранее: « » дрогнул, не выдержал такого давления. Очень много очков команда Ивича потеряла там, где не должна была. По игре с ЦСКА они не заслуживали поражения, но кому это интересно? Сейчас во главе стоит результат.

Я думаю, «Краснодар» еще не выбыл из чемпионской гонки, но им будет тяжело. Интрига жива, она будет до конца чемпионата. Но краснодарцы сами себе привозят проблемы, это и расстраивает», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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