Александр Мостовой: «Краснодар» дрогнул, не выдержал давления. Они еще не выбыли из чемпионской гонки, но сами себе привозят проблемы»
Александр Мостовой поделился мнением о спаде «Краснодара».
По итогам двух последних матчах Мир РПЛ – с «Балтикой» и ЦСКА – «быки» набрали всего одно очко. Отрыв от «Зенита» сократился до двух баллов.
«Случилось то, что я и говорил ранее: «Краснодар» дрогнул, не выдержал такого давления. Очень много очков команда Ивича потеряла там, где не должна была. По игре с ЦСКА они не заслуживали поражения, но кому это интересно? Сейчас во главе стоит результат.
Я думаю, «Краснодар» еще не выбыл из чемпионской гонки, но им будет тяжело. Интрига жива, она будет до конца чемпионата. Но краснодарцы сами себе привозят проблемы, это и расстраивает», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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