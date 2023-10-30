Глушаков о «Спартаке»: «Великая и народная команда, все, что ниже 2-го места, – провал. Чемпионство в этом сезоне? Не стал бы хоронить красно-белых»
Денис Глушаков оценил шансы «Спартака» на чемпионство в этом сезоне.
«Хороший результат – это первое место и второе, которое раньше давало путевку в Лигу чемпионов. Все, что ниже, для «Спартака» – провал. Это нормально, все это понимают.
«Спартак» – великая и народная команда, они привыкли быть наверху таблицы. Но бывает такое, что в команде недопонимание или разочарование, не идет результат. Во всех командах такое бывает, это нормально. К сожалению, сейчас у них такая ситуация.
Чемпионство в этом сезоне? В футболе всякое бывает. Математически не все потеряно, впереди много игр. Впереди нас ждет вторая часть чемпионата, которая иногда играет злую шутку со многими командами, а другие набирают хорошую форму. Я бы не стал хоронить «Спартак», – сказал бывший полузащитник красно-белых.
После 13 проведенных туров Мир РПЛ «Спартак» набрал 20 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
60 лет в еврокубках тлен и пустота даже в современных !!!!!
большинство побед спартака пришлись на 50е годы на вторую половину в основном а за период с 70 по 91 всего 3 победы это всего на 1 больше чем у того же ЦСКА за тот же отрезок))))))))))))
Бромантана не было?Был.Нечаеву не убивали?Убили,Воспоминаниями не живёте?Живете.Так в чем величие-то?Борьба с ведомственными командами +- на равных?
И с каких пор правдивый комментарий без оскорблений стали удалять?