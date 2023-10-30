Глушаков о «Спартаке»: «Великая и народная команда, все, что ниже 2-го места, – провал. Чемпионство в этом сезоне? Не стал бы хоронить красно-белых»

Денис Глушаков оценил шансы «Спартака» на чемпионство в этом сезоне.

«Хороший результат – это первое место и второе, которое раньше давало путевку в Лигу чемпионов. Все, что ниже, для « » – провал. Это нормально, все это понимают.

«Спартак» – великая и народная команда, они привыкли быть наверху таблицы. Но бывает такое, что в команде недопонимание или разочарование, не идет результат. Во всех командах такое бывает, это нормально. К сожалению, сейчас у них такая ситуация.

Чемпионство в этом сезоне? В футболе всякое бывает. Математически не все потеряно, впереди много игр. Впереди нас ждет вторая часть чемпионата, которая иногда играет злую шутку со многими командами, а другие набирают хорошую форму. Я бы не стал хоронить «Спартак», – сказал бывший полузащитник красно-белых.

После 13 проведенных туров Мир «Спартак» набрал 20 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице.

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