Глушаков о «Спартаке»: «Великая и народная команда, все, что ниже 2-го места, – провал. Чемпионство в этом сезоне? Не стал бы хоронить красно-белых»

Теги Спартак премьер-лига Россия Денис Глушаков Футбол

Денис Глушаков оценил шансы «Спартака» на чемпионство в этом сезоне.

«Хороший результат – это первое место и второе, которое раньше давало путевку в Лигу чемпионов. Все, что ниже, для «Спартака» – провал. Это нормально, все это понимают.

«Спартак» – великая и народная команда, они привыкли быть наверху таблицы. Но бывает такое, что в команде недопонимание или разочарование, не идет результат. Во всех командах такое бывает, это нормально. К сожалению, сейчас у них такая ситуация.

Чемпионство в этом сезоне? В футболе всякое бывает. Математически не все потеряно, впереди много игр. Впереди нас ждет вторая часть чемпионата, которая иногда играет злую шутку со многими командами, а другие набирают хорошую форму. Я бы не стал хоронить «Спартак», – сказал бывший полузащитник красно-белых.

После 13 проведенных туров Мир РПЛ «Спартак» набрал 20 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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28 комментариев

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Алексей Полиенков
Откуда такое высокомерие? Особенно для команды, которая лишь 9 раз за последние 20 лет была в тройке...
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Rio de Janeiro
Нынешний Спартак больше похож на народных артистов
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ApXuMaHqPuT
Каждый раз смешно читать эти мантры про чемпионство. С нынешним бездарным руководством клуба и лимитными брёвнами в составе потолок Спартака - это место в 3-ке. Мне тут местные спартачи неделю назад после победы над Нижним втирали про отличную игру и чемпионские амбиции - но реальность в очередной раз всё расставила по местам😐
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Jan Paskel
а был ли хоть один день в истории без такого типа высказываний?
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catcher69
в чём её величие и народность он нам расскажет ?
60 лет в еврокубках тлен и пустота даже в современных !!!!!
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КБ Сергей
Очень не хватает сейчас Спартаку настоящего капитана. Нет у нас сейчас лидера. Игроки неплохие есть, а команды нет. Играют каждый за себя, кто во что горазд. Все эти дрязги вокруг и внутри команды, надо прекращать. И чем раньше, тем лучше. Абаскаль, к сожалению, навести порядок не может, а наш нынешний капитан Жора не только не может, но и не хочет. Очередная куча денег Лукойла, выброшена на ветер этим летом и никто за это не ответит. Бонгонда и Медина работать не хотят. Рябчук, может и пашет на тренировках, но ничем не лучше тех, кто есть. Бабич пока хорош, но он пришёл последним и не так давно. Бонгонда поначалу тоже зажигал, но быстро сдулся. В общем, можно оставить всё как есть, но тогда надо объявить, что задачи поменялись и нас устроит место в первой восьмёрке.
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Owen_the_Simple
Он наверняка сказал "великая инородная". Редактор ошибся.
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ApXuMaHqPuT
Ответ КБ Сергей
Очень не хватает сейчас Спартаку настоящего капитана. Нет у нас сейчас лидера. Игроки неплохие есть, а команды нет. Играют каждый за себя, кто во что горазд. Все эти дрязги вокруг и внутри команды, надо прекращать. И чем раньше, тем лучше. Абаскаль, к сожалению, навести порядок не может, а наш нынешний капитан Жора не только не может, но и не хочет. Очередная куча денег Лукойла, выброшена на ветер этим летом и никто за это не ответит. Бонгонда и Медина работать не хотят. Рябчук, может и пашет на тренировках, но ничем не лучше тех, кто есть. Бабич пока хорош, но он пришёл последним и не так давно. Бонгонда поначалу тоже зажигал, но быстро сдулся. В общем, можно оставить всё как есть, но тогда надо объявить, что задачи поменялись и нас устроит место в первой восьмёрке.
Боня - игрок для контратаки. В позиционном нападении от него толку немного, зачем его брали под чемп, где 90% соперников Спартака играют от обороны мне вообще непонятно, это нужно у рыжего спросить🤨
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La Crosse Bobcats
а остальные команды что ли антинародные?
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Cruel Snake
Ну вот если по факту, учитывая с какой периодичностью бывает чемпионство, то всё что ниже 2 места, скорее норма, чем провал
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Owen_the_Simple
Ответ catcher69
в чём её величие и народность он нам расскажет ? 60 лет в еврокубках тлен и пустота даже в современных !!!!!
В том, что телекомментаторы и "спортивные журналисты" десятилетиями рассказывали сказки про дух, стиль, погоду и изобретение атакующего футбола.
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Северный болельщик
Он её уже похоронил, в своё время
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1футбол1
А куда пропал Глебчик со своей аналитикой?
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Леонид Матросов
Денис-похороны отказывается хранить народное достояние.
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Аутарытэт
великая народная...может наРОТная?
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catcher69
Ответ Owen_the_Simple
В том, что телекомментаторы и "спортивные журналисты" десятилетиями рассказывали сказки про дух, стиль, погоду и изобретение атакующего футбола.
99% этих комментаторов и т.н. журналистов были либо быв. игроки спартака или их болельщики которые всеми силами поддерживали эти глупые мифы...
большинство побед спартака пришлись на 50е годы на вторую половину в основном а за период с 70 по 91 всего 3 победы это всего на 1 больше чем у того же ЦСКА за тот же отрезок))))))))))))
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ЗЕНИТ65
Привыкли быть в верху таблицы? Что он курит?
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КБ Сергей
Ответ ApXuMaHqPuT
Боня - игрок для контратаки. В позиционном нападении от него толку немного, зачем его брали под чемп, где 90% соперников Спартака играют от обороны мне вообще непонятно, это нужно у рыжего спросить🤨
Так об этом и речь. Все летние покупки - это афера Эшуорта, с согласия Абаскаля. Молодому парню дали слишком много полномочий и слишком много доверия… У нас, как всегда, из крайности в крайность.
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ЗЕНИТ65
Ответ КБ Сергей
Очень не хватает сейчас Спартаку настоящего капитана. Нет у нас сейчас лидера. Игроки неплохие есть, а команды нет. Играют каждый за себя, кто во что горазд. Все эти дрязги вокруг и внутри команды, надо прекращать. И чем раньше, тем лучше. Абаскаль, к сожалению, навести порядок не может, а наш нынешний капитан Жора не только не может, но и не хочет. Очередная куча денег Лукойла, выброшена на ветер этим летом и никто за это не ответит. Бонгонда и Медина работать не хотят. Рябчук, может и пашет на тренировках, но ничем не лучше тех, кто есть. Бабич пока хорош, но он пришёл последним и не так давно. Бонгонда поначалу тоже зажигал, но быстро сдулся. В общем, можно оставить всё как есть, но тогда надо объявить, что задачи поменялись и нас устроит место в первой восьмёрке.
Так вы же визжали от восторга, когда всех названных тобой, привезли в спартак.
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Дмитрий9779
Ответ КБ Сергей
Ну, это смотря с чем сравнивать.))) Для России Спартак действительно великая команда. Только он мог десятилетиями бороться на равных с ведомственными командами. За то и любим народом. И за игру, которую узнавали даже в Европе. И болельщиков по всему Союзу миллионы были. Да, времена меняются, но история-то никуда не пропадает. Спартак есть и будет. Можешь кричать, плакать, ругаться, но Спартаку и его болельщикам от твоих истерик хуже не будет.)))
А чем истерика?Выдаешь желаемое за действительное?
Бромантана не было?Был.Нечаеву не убивали?Убили,Воспоминаниями не живёте?Живете.Так в чем величие-то?Борьба с ведомственными командами +- на равных?
И с каких пор правдивый комментарий без оскорблений стали удалять?
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Владимир Дзяворук
Пора голову лечить , но наверно не поможет
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КБ Сергей
Да уж… Сейчас закидают Дениса какахами.
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Дмитрий9779
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Andrey Yaroslavtsev
Не устали?
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