Канчельскис о «Спартаке»: «Самая смешная команда – это все говорят. Жаль, что такой великий клуб страдает из-за дилетантов и негодяев»

Андрей Канчельскис раскритиковал руководство «Спартака» после проигрыша «Факелу».

Красно-белые уступили на выезде (0:2) в 13-м туре Мир .

«Это было великое сражение, « » проиграл. Самая смешная команда для меня – это «Спартак». Я уже сказал, что красно-белые будут четвертыми-пятыми, в каждом сезоне они будут занимать это место. Хотя они не заслуживают по всем понятиям, но у них работают дилетанты и глупые люди.

Так думаю не только я – это говорят все. Просто не могут сказать в открытую. И спартаковцам я это говорил, но они не слышат. Играйте в футбол, как хотите. Мне сейчас «Спартак» неинтересен. Жалко, что страдает такой великий клуб, с армией болельщиков. Из-за глупых дилетантов и негодяев», – сказал бывший игрок сборной России.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!