Канчельскис о «Спартаке»: «Самая смешная команда – это все говорят. Жаль, что такой великий клуб страдает из-за дилетантов и негодяев»

Теги Спартак премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Факел Футбол

Андрей Канчельскис раскритиковал руководство «Спартака» после проигрыша «Факелу».

Красно-белые уступили на выезде (0:2) в 13-м туре Мир РПЛ.

«Это было великое сражение, «Спартак» проиграл. Самая смешная команда для меня – это «Спартак». Я уже сказал, что красно-белые будут четвертыми-пятыми, в каждом сезоне они будут занимать это место. Хотя они не заслуживают по всем понятиям, но у них работают дилетанты и глупые люди.

Так думаю не только я – это говорят все. Просто не могут сказать в открытую. И спартаковцам я это говорил, но они не слышат. Играйте в футбол, как хотите. Мне сейчас «Спартак» неинтересен. Жалко, что страдает такой великий клуб, с армией болельщиков. Из-за глупых дилетантов и негодяев», – сказал бывший игрок сборной России.

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17 комментариев

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NottinghamForest
Прошу уточнения - кто из дилетантов негодяй, а кто из негодяев - дилетант
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Nils Michael
которые не играли в футбол - добавил Мостовой!
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Леонид Матросов
Вроде недавно он говорил что Спартак ему не интересен.
+5
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Андрей Катиков
Какое отношение Канчельскис имеет к Спартаку. Постоянно о нём талдычит. Сам ведь он воспитанник украинского футбола. Поиграл там в трёх командах, у которых тоже не всё в порядке. О них не слышал не в одном его интервью.
+2
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Назар Игорь
Насчёт негодяев это конечно перебор, а дилетантство как началось с руководства клубом Заремой, так и продолжается.
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dinm 8
Тема конкретно,кто негодяй,кто дилетант не раскрыта.
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Overkiller
С момента розыгрыша РПЛ, с 2002-го года (с учётом переходного сезона 2011), среднее место Спартака в таблице - 4,5 за 21 розыгрыш турнира. Так что он сказал всё идеально точно.
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Faust Doc
Троллингом крюшел удовлетворен
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dirk shnaider
И из-за плохих полей!
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Ринат Якупов
На Имени Спартака можно заработать, неплохо.
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Валерий Салтыков
Ответ NottinghamForest
Прошу уточнения - кто из дилетантов негодяй, а кто из негодяев - дилетант
негодяи в руководстве клуба,дилетанты тренерский штаб и игроки вроде Игнатова, Денисова, Бангонда и далее по списку. Впервые почти согласен с автором хотя не люблю его и не сильно уважаю.
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Artie Bukko
Ответ Валерий Салтыков
негодяи в руководстве клуба,дилетанты тренерский штаб и игроки вроде Игнатова, Денисова, Бангонда и далее по списку. Впервые почти согласен с автором хотя не люблю его и не сильно уважаю.
дилетанты в таких комментариях как у вас
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Pelerin
Ответ NottinghamForest
Прошу уточнения - кто из дилетантов негодяй, а кто из негодяев - дилетант
Канчельскис же о себе. Ну, что Вы в самом деле...
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Hunteralex
Ответ Валерий Салтыков
негодяи в руководстве клуба,дилетанты тренерский штаб и игроки вроде Игнатова, Денисова, Бангонда и далее по списку. Впервые почти согласен с автором хотя не люблю его и не сильно уважаю.
У нормального тренера и Рассказов - футболист)
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Иван Иванов
Ответ Андрей Катиков
Какое отношение Канчельскис имеет к Спартаку. Постоянно о нём талдычит. Сам ведь он воспитанник украинского футбола. Поиграл там в трёх командах, у которых тоже не всё в порядке. О них не слышал не в одном его интервью.
те никому не интересны. за них не проплачивают
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