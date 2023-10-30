Винисиус получит приз имени Сократеса. Вингер «Реала» является учредителем образовательного приложения для бедных студентов

Теги Реал Мадрид Ла Лига Пеле Сократес Винисиус Жуниор Благотворительность Футбол

Винисиус Жуниор получит приз за благотворительность.

По информации The Athletic, вингер «Реала» получит приз имени Сократеса за гуманитарную деятельность. Это произойдет на сегодняшней церемонии вручения «Золотого мяча».

Ожидается, что во время церемонии Винисиус отдаст дань уважения бывшему футболисту сборной Бразилии Пеле, который скончался 29 декабря 2022 года.

Игрок «Реала» является учредителем Vini Jr Institute – образовательного приложения для бедных студентов. В 2022 году сумма инвестиций Винисиуса составила 335 000 евро, в 2023-м превысила 1 миллион евро, а в 2024-м достигнет 2,5 млн.

В 2022 году приз имени Сократеса получил Садьо Мане.

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34 комментария

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VictorVallecano
Ответ vincere
Начал бы образовательную деятельность с себя самого. Дай бог он хоть начальную школу окончил...
Это не мешает ему быть успешным спортсменом и помогать другим.
+24
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+22
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Ильгам Давлет
как же ваши языки злые,вы хоть на что то хоть копеечку жертвовали?
+16
-1
+15
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corazón blanco
Ну ведь может заниматься полезным делом. Когда молодец, тогда молодец.
+13
-7
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VictorVallecano
Молодец, сделал гораздо больше полезного, чем местные юродивые с комментами про расизм, джунгли и прочее :)
+11
-5
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СуперНегр228
А я думал он получит награду за борьбу с расизмом
+21
-17
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Усы Годзиллы
Ну тут то чем не нравится?
Вини вкладывает личные деньги в обучение детей.
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San Remo
Ответ Ильгам Давлет
как же ваши языки злые,вы хоть на что то хоть копеечку жертвовали?
да жертвовали!
+6
-3
+3
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Вова Кравченко
Ответ vincere
Начал бы образовательную деятельность с себя самого. Дай бог он хоть начальную школу окончил...
Он много добился и теперь имеет возможность помогать тем, кому это не обходимо. Не каждый кто получил высшее образование может чем то подобным похвастаться.
+4
-1
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Ильгам Давлет
Ответ vincere
Начал бы образовательную деятельность с себя самого. Дай бог он хоть начальную школу окончил...
а тебе до него как до Китая раком)))
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Квадратное личико
Юзеры спортса читать умеют? Веня учредитель приложения для студентов. Респект ему за это. При чём здесь расизм вообще?
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Андрей
Ответ СуперНегр228
А я думал он получит награду за борьбу с расизмом
так он не победил. за шо награду то
+5
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QWertY
Ответ СуперНегр228
А я думал он получит награду за борьбу с расизмом
Он скорее получит награду за продвижение расизма
+14
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Ильгам Давлет
Ответ San Remo
да жертвовали!
копеечку)?
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distress of ignorance
Перестал бы он провокациями заниматься, уже даже я не верю ему
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VuNePonimaete
Ответ СуперНегр228
А я думал он получит награду за борьбу с расизмом
Почитайте его биографию, он много чего делает полезного для жителей своей страны. Можно же хотя иногда (как здесь) это признать
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R Air
Ответ corazón blanco
Ну ведь может заниматься полезным делом. Когда молодец, тогда молодец.
Скорей всего менеджмент Реала посоветовал
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Jon han
винисиус- я не достоин этой награды.
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Raar
Награда за вложения в учреждение приложения.
Похоже на утешительный приз.
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Spaten
Не такое это простое дело — ходить в гости! Когда войдём, главное, делай вид, будто мы ничего не хотим!
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TravenS
Ответ Ильгам Давлет
как же ваши языки злые,вы хоть на что то хоть копеечку жертвовали?
10 рублей достопочтенному джентльмену на охлаждение на "охлаждение" труб считается?
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Tristan...
Тут дело доброе. Молодец. Похоже, не всё с ним обречено
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Хаскерс
Бесит
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RedDevil1909
настрадал)
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Overkiller
Ответ СуперНегр228
А я думал он получит награду за борьбу с расизмом
Из рук Рубиалеса с жарким поцелуем.
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Андрей Комлев
Ответ red hikkikomori
Новый депутат, дело Рашфорда живёт
Нет, это что-то типа Галицкого для Бразилии
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