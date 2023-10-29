Винисиус пихнул Гави в лицо ладонью после реплики игрока «Барсы» во время класико

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Хесус Хиль Мансано Винисиус Жуниор Гави Футбол

Винисиус Жуниор вступил в конфликт с Гави во время класико.

В первом тайме матча «Барселона» – «Реал» (1:2) в одном из эпизодов Винисиус упал, пытаясь обойти Гави, и начал сигнализировать, что был фол. Судья Хесус Хиль Мансано не зафиксировал нарушение правил.

Гави что-то высказал бразильцу, пока тот был на газоне. Винисиус поднялся и прошелся ладонью по лицу Гави в тот момент, пока Мансано не видел этого. Арбитр не отреагировал на эпизод.

Фото: кадры из трансляции

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32 комментария

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Антиглор17
А потом негритенок будет плакать что все о нем думают гадости. Из него такими темпами Балотелли получится в итоге.
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Leon Petov
Беллингем тоже прошёлся по лицу Барсы вчера
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Кирилл
Ответ Иван Лапин
Но на фото Гави бьет Вини в спину.
Если так уж взять, то на нижнем фото видно правую руку Винисиуса на фоне Менди еще, а Гави, видимо, в ответ его пихает локтем в спину )

Оба хороши в этом моменте и нечего заострять на нем внимания, на мой взгляд.
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ Антиглор17
А потом негритенок будет плакать что все о нем думают гадости. Из него такими темпами Балотелли получится в итоге.
Ему до Балотелли еще пахать и пахать
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Иван Лапин
Но на фото Гави бьет Вини в спину.
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Рашпель793
Да там они похоже оба "хороши"
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justbored
Ответ koshaus
На скринах вижу как Гави подбегает и бьёт Вини локтем в спину, тычка в лицо не вижу...
Скрины вообще непонятно к чему. Там на твиттере гифка.
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Supreme Allah
Ответ Samsonov_24_4_11_15
Ему до Балотелли еще пахать и пахать
Он баллотели уже в 20 раз превзошел
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soldat2212
Ответ Антиглор17
А потом негритенок будет плакать что все о нем думают гадости. Из него такими темпами Балотелли получится в итоге.
То есть ты тут не видишь что это гави опять свое нутро выставил? Тот еще "плохой человек"? Весь матч фолит, оскорбляет и провоцирует.
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Мукунку хороший
Ответ Leon Petov
Беллингем тоже прошёлся по лицу Барсы вчера
Своим рычагом
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cukken
Ответ Leon Petov
Беллингем тоже прошёлся по лицу Барсы вчера
Да он сам признал, что Реал не лучшим образом играл… не размазывай mierdу руками. Победа волевая благодаря двум полумоментам и провальным заменам Хави, который разрушил игру, которую Барселона контролировала целый час.
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ Leon Petov
Беллингем тоже прошёлся по лицу Барсы вчера
Но не так сильно как Месси по вашим лицам 18 декабря)
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Real_v_dushe
Ответ Leon Petov
Беллингем тоже прошёлся по лицу Барсы вчера
Только вот никак не ладонью
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Zidan GOAT
В каждой игре проходят такие микро эпизоды, но акцент надо сделать именно на Винисиусе
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koshaus
На скринах вижу как Гави подбегает и бьёт Вини локтем в спину, тычка в лицо не вижу...
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f0rmoceft
Спортс накидывает как обычно)
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justbored
Гаденько. У Реала теперь есть хороший мальчик и the revolting one.
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Жура8
Пукнул...
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Антоша Спирин
СМИ уже достали. Хватит уже муссировать эту ерунду. Как девочки в школе - кто то что то сказал, кто то не так посмотрел.
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predMBAPPE
Джуд молодец, бьётся до конца, без него Реал был бы далеко не на 1месте. что касается противостояние между голоден боями то Гави его уделал. но если Джуд продолжит в том же духе то голоден бой будет у Гави потому что Джуд возьмёт ЗМ👍💪
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zugzwang
вчера по-моему всем болельщикам барселоны пихнули в лицо в конце матча
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войд
Любит бразил лещевать днину)
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