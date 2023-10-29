Винисиус пихнул Гави в лицо ладонью после реплики игрока «Барсы» во время класико
Винисиус Жуниор вступил в конфликт с Гави во время класико.
В первом тайме матча «Барселона» – «Реал» (1:2) в одном из эпизодов Винисиус упал, пытаясь обойти Гави, и начал сигнализировать, что был фол. Судья Хесус Хиль Мансано не зафиксировал нарушение правил.
Гави что-то высказал бразильцу, пока тот был на газоне. Винисиус поднялся и прошелся ладонью по лицу Гави в тот момент, пока Мансано не видел этого. Арбитр не отреагировал на эпизод.
Фото: кадры из трансляции
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Оба хороши в этом моменте и нечего заострять на нем внимания, на мой взгляд.