Винисиус пихнул Гави в лицо ладонью после реплики игрока «Барсы» во время класико

Винисиус Жуниор вступил в конфликт с Гави во время класико.

В первом тайме матча «Барселона» – «Реал» (1:2) в одном из эпизодов упал, пытаясь обойти , и начал сигнализировать, что был фол. Судья Хесус Хиль Мансано не зафиксировал нарушение правил.

Гави что-то высказал бразильцу, пока тот был на газоне. Винисиус поднялся и прошелся ладонью по лицу Гави в тот момент, пока Мансано не видел этого. Арбитр не отреагировал на эпизод.

Фото: кадры из трансляции

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