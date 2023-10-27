Чемпионат Франции. «Клермон» уступил «Ницце», «ПСЖ» сыграет с «Брестом» в воскресенье, «Монако» – с «Лиллем»

«Клермон» проиграл «Ницце» (0:1) в 10-м туре Лиги 1.

В субботу «Ланс» проведет матч против «Нанта».

В воскресенье «Брест» сыграет с «ПСЖ», «Лилль» – с «Монако» Александра Головина, «Марсель» будет противостоять «Лиону».

10-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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