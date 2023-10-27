Чемпионат Франции. «Клермон» уступил «Ницце», «ПСЖ» сыграет с «Брестом» в воскресенье, «Монако» – с «Лиллем»
«Клермон» проиграл «Ницце» (0:1) в 10-м туре Лиги 1.
В субботу «Ланс» проведет матч против «Нанта».
В воскресенье «Брест» сыграет с «ПСЖ», «Лилль» – с «Монако» Александра Головина, «Марсель» будет противостоять «Лиону».
10-й тур
- Дата проведения
- 27 октября, 22.00, «Стад Габриэль Монпье»
- Гол:
- 0:1 – 74 Будауи.
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Клермон –
Диав, Конате (Зеффан, 88), Кофрие, Пельмар, Сейду, Гоналон (Кеита, 76), Гастьен (Бутобба, 82), Маньен, Чам (Рашани, 75), Николсон (Кье, 88), Аллевина.
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Ницца –
Булка, Данте, Тодибо, Бар (Перро, 46), Ндайшиме, Сансон (Тюрам, 71), Будауи, Росарио, Бога (Луше, 88), Лаборд (Моффи, 58), Гессан (Бальде, 71).
- Дата проведения
- 28 октября, 18.00, «Огюст Делон»
- Дата проведения
- 28 октября, 22.00, «Болларт-Делелис»
- Дата проведения
- 29 октября, 15.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
- Дата проведения
- 29 октября, 17.00, «Пьер-Моруа»
- Дата проведения
- 29 октября, 17.00, «Стад Сен-Симфорьен»
- Дата проведения
- 29 октября, 17.00, «Моссон»
- Дата проведения
- 29 октября, 19.05, «Роазон Парк»
- Дата проведения
- 29 октября, 22.45, «Оранж Велодром»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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