Чемпионат Франции. «Клермон» уступил «Ницце», «ПСЖ» сыграет с «Брестом» в воскресенье, «Монако» – с «Лиллем»

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«Клермон» проиграл «Ницце» (0:1) в 10-м туре Лиги 1.

В субботу «Ланс» проведет матч против «Нанта». 

В воскресенье «Брест» сыграет с «ПСЖ», «Лилль» – с «Монако» Александра Головина, «Марсель» будет противостоять «Лиону».

Чемпионат Франции

10-й тур

Клермон – Ницца 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
27 октября, 22.00, «Стад Габриэль Монпье»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 74 Будауи.
КлермонДиав, Конате (Зеффан, 88), Кофрие, Пельмар, Сейду, Гоналон (Кеита, 76), Гастьен (Бутобба, 82), Маньен, Чам (Рашани, 75), Николсон (Кье, 88), Аллевина.
НиццаБулка, Данте, Тодибо, Бар (Перро, 46), Ндайшиме, Сансон (Тюрам, 71), Будауи, Росарио, Бога (Луше, 88), Лаборд (Моффи, 58), Гессан (Бальде, 71).
Предупреждения:
Перро (61), Сансон (64).

 

Реймс – Лорьян
Дата проведения
28 октября, 18.00, «Огюст Делон»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ланс – Нант
Дата проведения
28 октября, 22.00, «Болларт-Делелис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брест – ПСЖ
Дата проведения
29 октября, 15.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лилль – Монако
Дата проведения
29 октября, 17.00, «Пьер-Моруа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Метц – Гавр
Дата проведения
29 октября, 17.00, «Стад Сен-Симфорьен»
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Монпелье – Тулуза
Дата проведения
29 октября, 17.00, «Моссон»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ренн – Страсбур
Дата проведения
29 октября, 19.05, «Роазон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Марсель – Лион
Дата проведения
29 октября, 22.45, «Оранж Велодром»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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1 комментарий

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Kit244098
Клермон - это вообще-то цирк. Зато Кофрие в норме. По ногам лупит по прежнему. А Николсон - гэ. Полное. В первом тайме за мяч ни разу не зацепился. Но все равно лучше Мелешина)) Если Клермон зацепит сегодня ничью, то это станет для них праздником. Ницца уже столько запорола. Один пеналь Лаборда чего стоит. У них пока лучшие - пижон Бога и Барр. Это - игроки. Жаль, что на одном фланге играют))
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