Степашин о том, сможет ли «Динамо» бороться за чемпионство: «Если не будут перекупать у нас игроков»

Сергей Степашин объяснил, в каком случае «Динамо» будет бороться за чемпионство.

«Динамо» со счетом 2:1 обыграло «Урал» в матче 13-го тура Мир . Бело-голубые набрали 21 очко и занимают четвертое место в таблице.

– Концовка матча – не дай бог, а игра неплохая. За оценкой сезона давайте в мае вернемся, задача одна – [место] в тройке и кубок.

– Сможет ли «Динамо» побороться за первое место?

– Если не будут перекупать у нас игроков, – сказал член совета директоров « » .

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