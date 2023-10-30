Степашин о том, сможет ли «Динамо» бороться за чемпионство: «Если не будут перекупать у нас игроков»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Сергей Степашин ТАСС Футбол

Сергей Степашин объяснил, в каком случае «Динамо» будет бороться за чемпионство.

«Динамо» со счетом 2:1 обыграло «Урал» в матче 13-го тура Мир РПЛ. Бело-голубые набрали 21 очко и занимают четвертое место в таблице.

– Концовка матча – не дай бог, а игра неплохая. За оценкой сезона давайте в мае вернемся, задача одна – [место] в тройке и кубок.

– Сможет ли «Динамо» побороться за первое место?

– Если не будут перекупать у нас игроков, – сказал член совета директоров «Динамо» Степашин.

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5 комментариев

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besaxara
В этом веке жалко было отдавать только Коромана и Данни. За Зобнина, Ташаева, Соловьёва было просто обидно, т.к. воспитанники.
+3
0
+3
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Andrey Yaroslavtsev
Если не будут перекупать? Пусть купят Шунина.
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Данил Кублицкий
Давно его не было слышно ….🤦🏼‍♂️
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Viktor Martunov
Ответ besaxara
В этом веке жалко было отдавать только Коромана и Данни. За Зобнина, Ташаева, Соловьёва было просто обидно, т.к. воспитанники.
Это да, Короман особенно.
0
0
0
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