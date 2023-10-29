Тюкавин отказался общаться с прессой после 2:1 с «Уралом»: «Для вас я сдулся»
Константин Тюкавин отказался общаться с журналистами после победы над «Уралом».
«Динамо» одержало победу со счетом 2:1 в 13-м туре Мир РПЛ. Тюкавин открыл счет на 42-й минуте матча.
«Пообщаться после матча с «Уралом»? Для вас я сдулся», – сказал нападающий бело-голубых.
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Теперь и о нём, и о них будут неделю писать обидевшиеся представители второй по древности профессии.
Да и журналистам пофигу - издание "Чемпионат" и из этих четырех слов статейку с фото Тюкавиным сварганило, а журналист Илья Никульников свою денюжку за это получил. Болельщики тоже не в накладе остались.