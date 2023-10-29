Тюкавин отказался общаться с прессой после 2:1 с «Уралом»: «Для вас я сдулся»

Константин Тюкавин отказался общаться с журналистами после победы над «Уралом».

« » одержало победу со счетом 2:1 в 13-м туре Мир . Тюкавин открыл счет на 42-й минуте матча.

«Пообщаться после матча с « »? Для вас я сдулся», – сказал нападающий бело-голубых.

Соболев после поражения от «Факела»: «С прессой я больше не общаюсь. С источниками общайтесь»

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