Тюкавин отказался общаться с прессой после 2:1 с «Уралом»: «Для вас я сдулся»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Урал Чемпионат.com Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин отказался общаться с журналистами после победы над «Уралом».

«Динамо» одержало победу со счетом 2:1 в 13-м туре Мир РПЛ. Тюкавин открыл счет на 42-й минуте матча.

«Пообщаться после матча с «Уралом»? Для вас я сдулся»,  – сказал нападающий бело-голубых.

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38 комментариев

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Mechel**
Ещё одна обиженная псевдозвезда
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Pucheslav
Дзюба незаметно открыл школу общения с журналистаими ?
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igls54
Наоборот - Тюкавин надулся
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Oleg Olegov
А он в курсе, что общается не с журналистами, а с болельщиками через журналистов?
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corazón blanco
Не с того начинает. Примеры Дзюбы и Соболева заразительны.
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Gouliash
а разве это не так?)
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Михо
А Холланд после того как прервал голевую засуху, нормально пообщался
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andrei ni
Ответ Oleg Olegov
А он в курсе, что общается не с журналистами, а с болельщиками через журналистов?
Зачем нужны посредники в виде журналистов с их `интереснейшими` вопросами? В современном цифровом мире можно общаться с болельщиками напрямую, было бы желание
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Pashen_23
А он успел надуваться ? Пока особо ничего не показал
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Карл_Иваныч
Ответ vammuteli
Какое самомнение у чувака,звезда уровня Месси не меньше.Твоя задача открыть рот и сказать пару беспонтовых фраз…ты сдутым уже родился.
Вот он и сочинил пару фраз.
Теперь и о нём, и о них будут неделю писать обидевшиеся представители второй по древности профессии.
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Bul.Bul
Зазвездились массово
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Дмитрий Клюквин
не ожидано, стыдоба
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Romano1985
Оклад всем 50 и точка .
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Руслан Платонов
Сам придумал, сам обиделся
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Леонид Матросов
Ещё одно резино техническое изделие сдулось.
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Pertinax Gandi
Ещё одна звезда обиделась.
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Nikich1990
Какой то рассадник обиженных
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Удар Кержакова
Ох уж эти звезды футбола Соболев и Тюкавин.
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Karel
Ответ Mechel**
Ещё одна обиженная псевдозвезда
Обижаются журналисты. Тюкавину пофигу.

Да и журналистам пофигу - издание "Чемпионат" и из этих четырех слов статейку с фото Тюкавиным сварганило, а журналист Илья Никульников свою денюжку за это получил. Болельщики тоже не в накладе остались.
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Dinamik1
Тюкавин отказал журналюгам и правильно сделал.
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Gora Pu
Ответ Dinamik1
Тюкавин отказал журналюгам и правильно сделал.
Да вообще нечего с этими журналюшками разговаривать. Несите вопросы в пресслужбу любого клуба, они зададут вопросы и выложат. А журналюшки могут потом у себя это публиковать, рассуждать что сказал игрок (тренер) а что на самом деле хотел сказать.
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Bill Zapulil
Ой. Попой вертит.
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BertNiKK
Зюба, дельфин, теперь этот. Ух, звездуны 🔥
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Николай Васильков
Забил впервые за 3 месяца и ЧСВ подскочил.
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arij
неважно, что они пишут.. важно, что их профессия - это дутые факты, обман и предательство. С ними вообще не нужно общаться, если хочешь остаться здоровым духовно.
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