«Тюкавин очень близок к Герду Мюллеру». Бышовец о форварде «Динамо»

Анатолий Бышовец сравнил Константина Тюкавина с Гердом Мюллером.

21-летний форвард «Динамо» забил «Уралу» в матче 13-го тура Мир (2:1), отличившись впервые с августа. После игры отказался общаться с прессой: «Для вас я сдулся».

«Я его помню еще три года назад, когда видел на базе в Новогорске. Я живу рядом, есть возможность смотреть тренировочный процесс, общаться с тренерами.

Уже тогда для меня было очевидно, что это игрок, очень близкий к . Игра в штрафной, умение даже в эпизоде в матче против «Урала», уступая антропометрически центральному защитнику, в мгновение сыграть на опережение в касание, которое привело к забитому мячу.

Таких моментов достаточно. Хороший объем и неуступчивость, умение сыграть с партнером – это очень ценное качество. Не только за счет индивидуального мастерства, но и взаимодействия с партнером. Очень хорошее качество для центрфорварда.

А главное – умение вести борьбу, развивать атаку и создать напряжение, которое реализуется в забитые мячи», – сказал экс-тренер « » и сборной России Бышовец.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!