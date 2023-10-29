«Тюкавин очень близок к Герду Мюллеру». Бышовец о форварде «Динамо»

Теги Анатолий Бышовец премьер-лига Россия бундеслига Германия Герд Мюллер Динамо Москва Константин Тюкавин Футбол

Анатолий Бышовец сравнил Константина Тюкавина с Гердом Мюллером.

21-летний форвард «Динамо» забил «Уралу» в матче 13-го тура Мир РПЛ (2:1), отличившись впервые с августа. После игры Константин отказался общаться с прессой: «Для вас я сдулся».

«Я его помню еще три года назад, когда видел на базе в Новогорске. Я живу рядом, есть возможность смотреть тренировочный процесс, общаться с тренерами.

Уже тогда для меня было очевидно, что это игрок, очень близкий к Герду Мюллеру. Игра в штрафной, умение даже в эпизоде в матче против «Урала», уступая антропометрически центральному защитнику, в мгновение сыграть на опережение в касание, которое привело к забитому мячу.

Таких моментов достаточно. Хороший объем и неуступчивость, умение сыграть с партнером – это очень ценное качество. Не только за счет индивидуального мастерства, но и взаимодействия с партнером. Очень хорошее качество для центрфорварда.

А главное – умение вести борьбу, развивать атаку и создать напряжение, которое реализуется в забитые мячи», – сказал экс-тренер «Динамо» и сборной России Бышовец.

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14 комментариев

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Михо
Герд Мюллер это уникальное явление в футболе, к нему никто не близок😃 маленькое толстоногое привидение, как его шутливо называли, наверное за карьеру не забил ни одного красивого гола. Зато некрасивых, отскоки, добивания, замыкания, все было его, забил сотни, единственный топ футболист который забил за сборную своей страны больше голов, чем сыграл матчей
+23
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+21
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Владимир Никаноров
Ответ Dinamik1
Тюкавин мололодец что забил и еще больше модолодец что отказал журналюгам.
Полностью согласен современные СМИ сплошные бумагомараки и представители жёлтой прессы и их писанина сплошное враньё рассчитанное на сенсацию
+6
0
+6
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Quiet Dad
Ответ Михо
Герд Мюллер это уникальное явление в футболе, к нему никто не близок😃 маленькое толстоногое привидение, как его шутливо называли, наверное за карьеру не забил ни одного красивого гола. Зато некрасивых, отскоки, добивания, замыкания, все было его, забил сотни, единственный топ футболист который забил за сборную своей страны больше голов, чем сыграл матчей
чуйка у него была запредельная на гол. оказываться в нужном месте в нужное время это звериное чутье....
+5
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dimur
Таких моментов у Тюкавина недостаточно, и это главное отличие от Мюллера.
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Дима Зезуль
А Роналду был близок к Сапогову?
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ArdaTuran
Этому больше не наливать.
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Тиджани Бабангида
Тюкавин хорош отрезками и эпизодами. Для по настоящему сильного игрока этого недостаточно
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Savvy Stranger
Чалов, - один в один Батистута...
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Urmatbek Abzhalov
Тюкавин, получается, ближе к тому свету?
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Andrey Yaroslavtsev
Серьёзно?
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Джон Хартсон
Светоч прав, кстати. Есть близкие черты.
Но Мюллер немного повыше будет - 176 см против 174.
А вот по иным признакам приблизиться к Мюллеру у Тюкавина шанса нет.
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Viktor Martunov
Ответ Владимир Никаноров
Полностью согласен современные СМИ сплошные бумагомараки и представители жёлтой прессы и их писанина сплошное враньё рассчитанное на сенсацию
Что есть то есть, с Мюллером сравнил, а чего не с собой? ну Фëдорыч залепил.
0
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