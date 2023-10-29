Марцел Личка: «У «Динамо» есть амбиции стать чемпионом. «Зенит» – машина, которая начинает включаться»
Тренер Марцел Личка заявил о чемпионских амбициях «Динамо».
– Ставите задачу стать чемпионом?
– Задача быть до 4-5 места, лучше биться за медали. У нас есть амбиции стать чемпионом. Понятно, что все будут биться за это. Если нет больших мечт, лучше не играть в футбол.
«Зенит» – это машина, которая начинает включаться. Как будет возможность биться за чемпионство, мы будем это делать, – сказал Личка.
«Динамо» после матча 13-го тура Мир РПЛ с «Уралом» (2:1), набрав 21 очко, занимает 4-е место в таблице.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
У машин бывают разные несправности…
Динамо нужно просто побеждать!!!