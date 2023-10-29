Марцел Личка: «У «Динамо» есть амбиции стать чемпионом. «Зенит» – машина, которая начинает включаться»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Матч ТВ Марцел Личка Футбол

Тренер Марцел Личка заявил о чемпионских амбициях «Динамо».

– Ставите задачу стать чемпионом?

– Задача быть до 4-5 места, лучше биться за медали. У нас есть амбиции стать чемпионом. Понятно, что все будут биться за это. Если нет больших мечт, лучше не играть в футбол.

«Зенит» – это машина, которая начинает включаться. Как будет возможность биться за чемпионство, мы будем это делать, –  сказал Личка.

«Динамо» после матча 13-го тура Мир РПЛ с «Уралом» (2:1), набрав 21 очко, занимает 4-е место в таблице.

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8 комментариев

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skorpy55
Ответ Dinamik1
В защите вроде навел порядок.Теперь надо исключить мандраж последних минут.Ведь сколько очков потеряно и сегодня опять чуть все не отпустили.
Защита играть стала спокойней благодаря Лещуку в раме. Уверенности у защитников прибавляется при такой игре вратаря.....
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Machine Head
Личка никогда не говорит о невыполнимых задачах. Реалист. Победа сегодня нужна была , как воздух , чтобы не выпасть из борьбы за медали.
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Dinamik1
В защите вроде навел порядок.Теперь надо исключить мандраж последних минут.Ведь сколько очков потеряно и сегодня опять чуть все не отпустили.
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justbored
Ответ igls54
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"Мечт" довольно популярное просторечное, как в "сбыче мечт". Впрочем, смешно душнить человека, для которого русский не первый (и подозреваю даже не второй).
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igls54
Комментарий удален пользователем
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Bashibuzuck
Для таких целей усиление состава просто необходимо
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Геннадий Швецов
Пусть Зенит это ,, машина"…
У машин бывают разные несправности…
Динамо нужно просто побеждать!!!
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Machine Head
Личка никогда не говорит о невыполнимых задачах. Реалист. Победа сегодня нужна была , как воздух , чтобы не выпасть из борьбы за медали.
Медали? Будь реалистом.
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