Израильтянин Даса не покинет «Динамо» из-за ситуации в Дагестане. Толпа ворвалась в аэропорт в Махачкале после приземления самолета из Тель-Авива («РБ Спорт»)

Теги премьер-лига Россия происшествия Динамо Москва сборная Израиля по футболу Эли Даса Политика Футбол

Израильский защитник Эли Даса не покинет «Динамо» из-за событий в Дагестане.

Сегодня толпа людей прорвалась на территорию аэропорта в Махачкале. Местные жители искали самолет, прилетевший из Тель-Авива. Слышны были выстрелы. Аэропорт закрыли, самолеты, которые собирались совершить посадку, направили на запасные аэродромы.

Как сообщает РИА Дагестан, следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы (ст. 212 УК РФ).

По данным «РБ Спорт», эти события не скажутся на будущем 30-летнего футболиста в «Динамо».

Эли Даса, по словам источника, «чувствует себя в безопасности в Москве, как и другие граждане Израиля».

Речь о возможном отъезде из России и уходе из «Динамо» не идет, Даса намерен продолжать отрабатывать контракт.

Подробная статистика выступлений Дасы – здесь.

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108 комментариев

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Гений с лысиной
Эта ситуация просто какой-то первобытный кошмар…
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Хызыр
От лица всех адекватных кавказцев извиняюсь за дикарей не только перед евреями, но и перед всеми цивилизованными людьми. Сегодня случился один из самых позорных дней для северного кавказа в истории современной России. Эта толпа в аэропорту хуже хамаса, потому что ярость палестинцев я еще могу как то объяснить, но что в голове у этой толпы дикарей в аэропорту Махачкалы мне неведомо, это что то первобытное, еще не эволюционировавшее
+126
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+115
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Vićtor Diaź
Ответ Гений с лысиной
Эта ситуация просто какой-то первобытный кошмар…
Это норма для австралопитеков этих
+83
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dreamstep
Вообще массовые беспорядки в аэропорту это считай терроризм. Ибо это объект повышенной опасности.
+34
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Senchas
он же не в Динамо Махачкала, с чего вдруг должен покидать?
+30
-3
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Кирилл Иванов
Ну дикарей кто ворвался на посадочную полосу нужно наказывать по закону, желательно построже.
+29
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евГений
Ответ Гений с лысиной
Эта ситуация просто какой-то первобытный кошмар…
Кстати, люди со схожим интеллектом весь месяц в комментах защищали коллективный хамас и их право на джихад.

Интересно, куда они все подевались?

Борются против «однополярного мира» в аэропорте Дагестана?
+35
-8
+27
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Дары Кежмана за традиционный спортс ру
Ответ Кирилл Иванов
Ну дикарей кто ворвался на посадочную полосу нужно наказывать по закону, желательно построже.
какой закон, о чем вы, там все решат «по-братски» через родственников в ментах и суде
+31
-5
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Пашка Донофф
Ответ Senchas
он же не в Динамо Махачкала, с чего вдруг должен покидать?
С того что спортсу же надо приплести израильтянина чтобы осветить новость. Старая схема)
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Дары Кежмана за традиционный спортс ру
Это норма для них, это те же самые существа, которые бегают с ножами по московскому метро
+28
-5
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Нұржан
Ислам - религия безумия. Просто прочтите, что творил Мохаммед, когда власть в регионе перешла в его руки...
+33
-10
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Нұржан
Ответ Pigmalion
Ну имя из мусульманских краев, так сказать.
Атеистов много и в наших краях. Просто многие об этом предпочитают не распространяться - посмотрят как на ненормального, как минимум. А спорить с каждым фанатиком - дело бесполезное.)
+17
-2
+15
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Саша Пушкин
Ответ Хызыр
От лица всех адекватных кавказцев извиняюсь за дикарей не только перед евреями, но и перед всеми цивилизованными людьми. Сегодня случился один из самых позорных дней для северного кавказа в истории современной России. Эта толпа в аэропорту хуже хамаса, потому что ярость палестинцев я еще могу как то объяснить, но что в голове у этой толпы дикарей в аэропорту Махачкалы мне неведомо, это что то первобытное, еще не эволюционировавшее
Да уж... а ведь при Путине в стране такого не было.
+20
-7
+13
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დათო სანაძე
Ответ Vićtor Diaź
Это норма для австралопитеков этих
Австролипек не был заражен зеленой чумой
+16
-4
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rich.
Ответ Senchas
он же не в Динамо Махачкала, с чего вдруг должен покидать?
Спортс не нашел другого повода притащить новость про аэропорт на главную
+12
-1
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udod
посмотрел видео, где эти дикари бегали по аэропорту в поисках евреев
но фашизм в другой стране, не перепутайте
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-13
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breezy
Ответ დათო სანაძე
Австролипек не был заражен зеленой чумой
И благодаря этому имеем то, что имеем. А это - обратное движение, деградация. Никакой логики и разума, просто звериные инстинкты.
+12
-1
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Покерный Футбол
Ответ Кирилл Иванов
Ну дикарей кто ворвался на посадочную полосу нужно наказывать по закону, желательно построже.
Хм… на камеру чтобы их побили евреи с силовиками за спиной, а потом бы им дали какие нибудь звания, вроде так теперь по закону
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Streetbor
Натянули сову на глобус 🤣
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Pigmalion
Ответ AKHRM
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Всецело поддерживаешь разгром аэропорта?
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brig_Mercury
Ответ Красная стрела
Любую массовую сходку умело разгоняют🤷🏿‍♂️ нужно вычислять всех заводил и лидеров и наказывать 🤷🏿‍♂️
Уже известно кто заводил. И с утра уже были призывы к массовому сходу к аэропорту. Просто специализированные ведомства занимаются поиском пенсионеров и одиночек за их настроения, потому что так проще награды получать, а не предупреждать такие события. Уже через пару дней накажут наиболее активных, а инициаторов не достанут, все об этом забудут и займутся привычной работой - борьбой с картинками в интернете.
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Kit244098
А чего ему уезжать то? Он на еврея не слишком и похож. Больше на негра смахивает. Да и вообще Махачкала от Внуково далековато находится))
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Артур Кузьминский
Ответ benjamin92
А в Дагестане сейчас какой век?
сегодня Европа перевела часы на час назад, а в Дагестане случайно перевели на 200 лет назад.
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Фёдор Кузнецов
Дикость совершенная, эти даже не могу назвать их людьми поступили ужасно, говорю как житель Северного Кавказа знающий много хороших кавказцев и мусульман, при этом не очень понимаю зачем сажать самолёт из Тель-Авива в мусульманский регион в такой ситуации, но это не отменяет той дикости что совершили эти люди, надеюсь оэих накажут по всей строгости закона
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Pigmalion
Ответ Нұржан
Ислам - религия безумия. Просто прочтите, что творил Мохаммед, когда власть в регионе перешла в его руки...
Интересное у вас имя для такого вывода)
+10
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