Израильтянин Даса не покинет «Динамо» из-за ситуации в Дагестане. Толпа ворвалась в аэропорт в Махачкале после приземления самолета из Тель-Авива («РБ Спорт»)
Израильский защитник Эли Даса не покинет «Динамо» из-за событий в Дагестане.
Сегодня толпа людей прорвалась на территорию аэропорта в Махачкале. Местные жители искали самолет, прилетевший из Тель-Авива. Слышны были выстрелы. Аэропорт закрыли, самолеты, которые собирались совершить посадку, направили на запасные аэродромы.
Как сообщает РИА Дагестан, следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы (ст. 212 УК РФ).
По данным «РБ Спорт», эти события не скажутся на будущем 30-летнего футболиста в «Динамо».
Эли Даса, по словам источника, «чувствует себя в безопасности в Москве, как и другие граждане Израиля».
Речь о возможном отъезде из России и уходе из «Динамо» не идет, Даса намерен продолжать отрабатывать контракт.
Подробная статистика выступлений Дасы – здесь.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Интересно, куда они все подевались?
Борются против «однополярного мира» в аэропорте Дагестана?
но фашизм в другой стране, не перепутайте