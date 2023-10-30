Израильтянин Даса не покинет «Динамо» из-за ситуации в Дагестане. Толпа ворвалась в аэропорт в Махачкале после приземления самолета из Тель-Авива («РБ Спорт»)

Израильский защитник Эли Даса не покинет «Динамо» из-за событий в Дагестане.

Сегодня толпа людей прорвалась на территорию аэропорта в Махачкале. Местные жители искали самолет, прилетевший из Тель-Авива. Слышны были выстрелы. Аэропорт закрыли, самолеты, которые собирались совершить посадку, направили на запасные аэродромы.

Как сообщает РИА Дагестан, следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы (ст. 212 УК РФ).

По данным «РБ Спорт», эти события не скажутся на будущем 30-летнего футболиста в «Динамо».

, по словам источника, «чувствует себя в безопасности в , как и другие граждане Израиля».

Речь о возможном отъезде из России и уходе из «Динамо» не идет, Даса намерен продолжать отрабатывать контракт.

Подробная статистика выступлений Дасы – здесь.

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