«Зенит» на 2 очка отстает от «Краснодара» после 13-го тура. «Быки» сыграют в Петербурге через тур

Преимущество «Краснодара» над «Зенитом» сократилось до 2 очков.

В 13-м туре Мир « » победил «Ахмат» (2:1), а «Краснодар» уступил ЦСКА (0:1).

«Быки» лидируют в таблице, имея 28 баллов. В тройке – «Зенит» (26) и « » (22).

Далее идут «Динамо», (по 21 очку), « », «Локомотив» и «Пари НН» (у всех – по 20).

Отметим, что 5 ноября «Краснодар» примет «Крылья», а 11-го в гостях сыграет с « Зенитом».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!