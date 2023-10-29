«Зенит» на 2 очка отстает от «Краснодара» после 13-го тура. «Быки» сыграют в Петербурге через тур
Преимущество «Краснодара» над «Зенитом» сократилось до 2 очков.
В 13-м туре Мир РПЛ «Зенит» победил «Ахмат» (2:1), а «Краснодар» уступил ЦСКА (0:1).
«Быки» лидируют в таблице, имея 28 баллов. В тройке – «Зенит» (26) и «Крылья Советов» (22).
Далее идут «Динамо», ЦСКА (по 21 очку), «Спартак», «Локомотив» и «Пари НН» (у всех – по 20).
Отметим, что 5 ноября «Краснодар» примет «Крылья», а 11-го в гостях сыграет с « Зенитом».
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