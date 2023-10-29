«Зенит» на 2 очка отстает от «Краснодара» после 13-го тура. «Быки» сыграют в Петербурге через тур

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Пари НН Футбол

Преимущество «Краснодара» над «Зенитом» сократилось до 2 очков.

В 13-м туре Мир РПЛ «Зенит» победил «Ахмат» (2:1), а «Краснодар» уступил ЦСКА (0:1).

«Быки» лидируют в таблице, имея 28 баллов. В тройке – «Зенит» (26) и «Крылья Советов» (22).

Далее идут «Динамо», ЦСКА (по 21 очку), «Спартак», «Локомотив» и «Пари НН» (у всех – по 20).

Отметим, что 5 ноября «Краснодар» примет «Крылья», а 11-го в гостях сыграет с « Зенитом».

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50 комментариев

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alexsem69
Краснодар посыпался.
+43
-5
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Бронислав Каминский
Зенит с чемпионством)В этом сезоне чутка потруднее было
+39
-6
+33
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igls54
Тайное стало явным. ЦСКА - фарм Зенита :)
+34
-5
+29
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ZND
Ждём очередной серии колонки-сериала о пути Краснодара к мечте
+16
-2
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Anton Kuznetsov
думаю краснодар в итоге в топ-3 не войдет
+18
-6
+12
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And Justice for All
Как запустили сериал про путь к чемпионству Краснодара, так сразу всё начало сыпаться...
+11
-3
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Sashabolshoy
Догоним, обгоним)
+13
-5
+8
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Фёдор Кузнецов
Ответ ZND
Ждём очередной серии колонки-сериала о пути Краснодара к мечте
С момента её выхода за 2 тура у Краснодара 1 очко
+6
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jdrk
С нетерпением жду игру Зенит - Краснодар! Будет жарко! 🔥
+6
0
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freeman123
Зенит надеюсь скоро вернётся на свое законное первое место и снова станет чемпионом!
+12
-7
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KOT_B_yHTAX
Плохая это примета короновать заранее
+5
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Deca
Краснодар и Зенит каждый год выдают огненные матчи. В этот рад будет ещё и интрига!
+5
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Муртас Тедеишвили
Ответ alexsem69
Краснодар посыпался.
Что и следовало ожидать.
+7
-3
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Groznyi2024
Первые после 15 тура будем! Спасибо, кони!
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Очки Дани Алвеса
Вот и сказочке конец. Как не хотели московские журнаблюшки создать интригу в чемпионате, все равно уровень Зенита в разы выше уровня кого-либо еще на дистанции. Ничего против быков не имею, но им бы научиться играть стабильно 2 из 3 матчей.
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Александр Малышев
Ответ Лурц
Обгадились. Снова обгадились. Только сегодня жидким и вонючим. При всех проблемах ЦСКА, не изучить их игру и состав - это очень плохо. В старте выставили не тех игроков. Игра была позорная.
ды обычная игра, везение закончилось просто!
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Femida_win
Смотришь б….команды бьются, даже если проблемы с составом, травмами и т п. Тут же то поле плохого качества, то внутренние разборки…задолбали
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ZarvuR2020
Ну всё таки Крылья сейчас тоже могут бой дать. Понятно, что Краснодар фаворит, но всё же. Да и Зенит не так надёжен, как в прошлом сезоне, могут в Калининграде очки потерять.
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FilinMD
Ответ Anton Kuznetsov
думаю краснодар в итоге в топ-3 не войдет
По классике!
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Ahtarisiti
После игры в Питере будет уже опережать на 1 очко…
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Данко Лазович
все пошло привычным чередом. Зенит играет сам с собой за чемпионство, остальные занимаются чем попало)
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Владимир Щербинин
Кубанская сказка заканчивается 😅
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Сергей Тарасов
Ответ Anton Kuznetsov
думаю краснодар в итоге в топ-3 не войдет
да ладно,рано пить боржоми)
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Кирилл Демченко
очень ждём в Петербурге. пожалуйста только не растрейте своего приемущество , а то так не интересно будет играть. не часто к нам приезжают лидеры чемпионата .
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Ahtarisiti
Ответ Spartak ist besser
Не будет. Если ещё и Усатого поставят вместо Абаскаля, то на втором месте будем после Зенита.
Обделается Спартак вместе с усатым
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