Онана о 0:3 от «Ман Сити»: «Это не то, чего мы хотим. Пенальти – ключевой момент»

Андре Онана высказался о поражении «МЮ» от «Ман Сити» (0:3) в 10-м туре АПЛ.

«Это не то, чего мы хотим. Мы играли с очень хорошим соперником и, к сожалению, не читали игру.

Мы в «Ман Юнайтед» стараемся быть готовыми к каждой игре, но было несколько ключевых моментов, например, пенальти. Не мне решать, и мы должны принять решение арбитра.

Первый гол стал ключевым моментом, после этого мы опустили глаза», – сказал голкипер « » .

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