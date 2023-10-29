Онана о 0:3 от «Ман Сити»: «Это не то, чего мы хотим. Пенальти – ключевой момент»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Андре Онана Футбол

Андре Онана высказался о поражении «МЮ» от «Ман Сити» (0:3) в 10-м туре АПЛ.

«Это не то, чего мы хотим. Мы играли с очень хорошим соперником и, к сожалению, не читали игру.

Мы в «Ман Юнайтед» стараемся быть готовыми к каждой игре, но было несколько ключевых моментов, например, пенальти. Не мне решать, и мы должны принять решение арбитра.

Первый гол стал ключевым моментом, после этого мы опустили глаза», – сказал голкипер «Манчестер Юнайтед» Онана.

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6 комментариев

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corazón blanco
Сегодня, кстати, нужно отдать должное Онана. Сыграл здорово, особенно шикарный сэйв совершил, когда потащил убойный удар с головы Холанда. Прыгнул, как пантера, хотя я уже, как и многие другие видел мяч в воротах. Да и еще пару раз неплохо выручил, без него сегодня была бы манита.
+9
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GuruFutbola
Ответ corazón blanco
Сегодня, кстати, нужно отдать должное Онана. Сыграл здорово, особенно шикарный сэйв совершил, когда потащил убойный удар с головы Холанда. Прыгнул, как пантера, хотя я уже, как и многие другие видел мяч в воротах. Да и еще пару раз неплохо выручил, без него сегодня была бы манита.
Ты че, каждый день по 3 матча смотришь?
+4
-3
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Дмитрий Снегирёв
Ответ GuruFutbola
Ты че, каждый день по 3 матча смотришь?
Реально как не зайду в комменты, практически всегда в топе его комментарий с очевидными фактами по матчу
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Den
Ответ corazón blanco
Сегодня, кстати, нужно отдать должное Онана. Сыграл здорово, особенно шикарный сэйв совершил, когда потащил убойный удар с головы Холанда. Прыгнул, как пантера, хотя я уже, как и многие другие видел мяч в воротах. Да и еще пару раз неплохо выручил, без него сегодня была бы манита.
сегодня лучший в составе МЮ
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corazón blanco
Ответ GuruFutbola
Ты че, каждый день по 3 матча смотришь?
Перед матчем Юнайтед и Сити, все-таки центральный тур, посмотрел первый тайм Ливерпуля, потом соответственно дерби, ну и сейчас смотрю классную игру в исполнении Милана и Наполи. Сегодня получается что да, практически три игры посмотрел)
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