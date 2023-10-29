Пеп о дубле Холанда в дерби с «МЮ»: «Эрлинг – машина, мог забить и 4 гола. Мы уверены в себе, когда он играет»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Андре Онана Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола считает что Эрлинг Холанд мог забить больше голов в матче с «МЮ».

В 10-м туре АПЛ «Манчестер Сити» одержал победу на «Олд Траффорд» со счетом 3:0. Холанд отметился дублем и отдал голевой пас на Фила Фодена.

«На последней минуте первого тайма, когда Онана сделал сэйв, [у Холанда] был шанс.

У меня было ощущение, что ему не нужно было действовать на силу, надо было лишь коснуться мяча. Нужно было направить мяч в нужное место.

Но Эрлинг – машина. Он забил два гола, а мог забить и четыре. Он невероятен. Мы уверены в себе, когда он с нами. Я очень этому рад», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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17 комментариев

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Отец Абду
Топ 3 лучшие бомбардиры АПЛ в этом сезоне:

1) Холанд - 11 голов
2) МЮ - 11
3) Салах и Сон - 8
+21
-3
+18
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Виталий Ан
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
наш Пеп лукавит, конечно, не говоря о левом пенальти и голе из офсайда. а так, конечно, машина - не поспоришь
Теперь еще и офсайд? Это какой по счету гол хоть?
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OldCityFan
Холланд - зверюга будущий обладатель ЗМ, даже если не в этом году
+3
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Виталий Ан
Ответ OldCityFan
Холланд - зверюга будущий обладатель ЗМ, даже если не в этом году
Да там еще и Беллингем разошелся. И Месси может КА выиграет. Так что вообще не понятно когда дадут этот ЗМ. Ему надо за каждый матч 2 забивать чтоб взять этот вечно несправедливый приз.
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Scorpio
Ответ Виталий Ан
Да там еще и Беллингем разошелся. И Месси может КА выиграет. Так что вообще не понятно когда дадут этот ЗМ. Ему надо за каждый матч 2 забивать чтоб взять этот вечно несправедливый приз.
Месси за бургер лигу и кубок Америки который скоро будут проводить каждый год? Серьезно ?
Хотя, не удивлюсь, если всякая тумба юмба продолжит за него голосовать, даже когда он закончит карьеру
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Артур Мкртычян
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
когда он на Фоддена простреливал. в момент удара по воротам Онаны, норвежец был в офсайде
только оффсайда не было. да и пенка самая стандартная.
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Руслан Ганбаров
На таком МЮ хоть дубль выпускать мяч да поле обкатать.
А все потому что когда на острие португалец, тяжело противостоять вдесятером против сити
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Roman
Пеп Гвардиола выиграл больше матчей на «Олд Траффорд», чем «Тоттенхэм» и «Арсенал»
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jordy
В трансляции показывали, как после матча, идя в подтрибунку, Пеп втирает Холанду, как надо было забивать головой в том моменте. Но всё это по доброму. Холанд сам с удовольствием поддержал беседу.
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Den
мог бы забить 4, но у МЮ вратарь пропустил только неберущиеся мячи, пенка вообще лотерея, и вообще сомнительно назначенная
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Waititi
где хейтеры которые только и ноют что Холланд не играет в важных матчах ?
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Виталий Ан
Ответ Руслан Ганбаров
На таком МЮ хоть дубль выпускать мяч да поле обкатать. А все потому что когда на острие португалец, тяжело противостоять вдесятером против сити
Бруну что ли?
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zzzeeerrrooo
Ответ Отец Абду
Топ 3 лучшие бомбардиры АПЛ в этом сезоне: 1) Холанд - 11 голов 2) МЮ - 11 3) Салах и Сон - 8
Совсем скоро должен Челси догнать
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Den
Ответ Виталий Ан
Да там еще и Беллингем разошелся. И Месси может КА выиграет. Так что вообще не понятно когда дадут этот ЗМ. Ему надо за каждый матч 2 забивать чтоб взять этот вечно несправедливый приз.
только Джуд не против топов забивает
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itemme
Ответ OldCityFan
Холланд - зверюга будущий обладатель ЗМ, даже если не в этом году
Ещё бы реализацию улучшил, вообще класс будет
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