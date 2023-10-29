Пеп о дубле Холанда в дерби с «МЮ»: «Эрлинг – машина, мог забить и 4 гола. Мы уверены в себе, когда он играет»
Пеп Гвардиола считает что Эрлинг Холанд мог забить больше голов в матче с «МЮ».
В 10-м туре АПЛ «Манчестер Сити» одержал победу на «Олд Траффорд» со счетом 3:0. Холанд отметился дублем и отдал голевой пас на Фила Фодена.
«На последней минуте первого тайма, когда Онана сделал сэйв, [у Холанда] был шанс.
У меня было ощущение, что ему не нужно было действовать на силу, надо было лишь коснуться мяча. Нужно было направить мяч в нужное место.
Но Эрлинг – машина. Он забил два гола, а мог забить и четыре. Он невероятен. Мы уверены в себе, когда он с нами. Я очень этому рад», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
1) Холанд - 11 голов
2) МЮ - 11
3) Салах и Сон - 8
Хотя, не удивлюсь, если всякая тумба юмба продолжит за него голосовать, даже когда он закончит карьеру
А все потому что когда на острие португалец, тяжело противостоять вдесятером против сити