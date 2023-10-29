Пеп о дубле Холанда в дерби с «МЮ»: «Эрлинг – машина, мог забить и 4 гола. Мы уверены в себе, когда он играет»

Пеп Гвардиола считает что Эрлинг Холанд мог забить больше голов в матче с «МЮ».

В 10-м туре «Манчестер Сити» одержал победу на «Олд Траффорд» со счетом 3:0. Холанд отметился дублем и отдал голевой пас на Фила Фодена.

«На последней минуте первого тайма, когда сделал сэйв, [у ] был шанс.

У меня было ощущение, что ему не нужно было действовать на силу, надо было лишь коснуться мяча. Нужно было направить мяч в нужное место.

Но Эрлинг – машина. Он забил два гола, а мог забить и четыре. Он невероятен. Мы уверены в себе, когда он с нами. Я очень этому рад», – сказал главный тренер « ».

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