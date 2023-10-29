Тен Хаг после 0:3: «МЮ» хорошо играл во всех трех матчах с «Сити» в этом году. Шансы были равными»
Эрик тен Хаг оценил игру «МЮ» в последних матчах с «Манчестер Сити».
«Манчестер Юнайтед» уступил в дерби в 10-м туре АПЛ со счетом 0:3.
«В прошлом году мы были в такой же ситуации – тоже после матча с «Сити». Мы должны забыть эту игру и восстановиться к следующей.
В этом году мы играли против «Сити» трижды, и во всех этих матчах были очень хороши. Первый тайм сегодня был хорош. Мы усложнили им задачу, и шансы были равными. Они забили первыми. Соглашусь, что во втором тайме мы действовали не так, как должны были. Но во всех трех матчах мы играли против них очень хорошо».
О замене Хейлунда
«Расмус играет в каждом матче, и он к этому не привык. Нам пришлось потрудиться, чтобы организовать давление [на соперника]. Нужно защищать игроков и вносить новую энергию на поле.
Как тренер, вы должны действовать, когда проигрываете, особенно когда у вас есть скамейка запасных. Нужно использовать ее, чтобы добавить мощности в атаке», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
«МЮ» выиграл лишь 1 из 6 последних матчей против «Сити»
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НУ ДА СПЛОШНЫЕ ЗАРУБЫ БЕЗ ФАВОРИТОВ
В прошлом октябре - Сити бросил играть после 4-5 голов, отсюда шаровые голы Марсьяля.
Так где хорошая игра, кроме шаровой победы в январе (где хороши только 3 балла по итогам тура)?
-Вы вообще игру смотрели,мы всегда играем хо-ро-шо.Гуд лак