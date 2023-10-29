Тен Хаг после 0:3: «МЮ» хорошо играл во всех трех матчах с «Сити» в этом году. Шансы были равными»

Эрик тен Хаг оценил игру «МЮ» в последних матчах с «Манчестер Сити».

«Манчестер Юнайтед» уступил в дерби в 10-м туре со счетом 0:3.

«В прошлом году мы были в такой же ситуации – тоже после матча с «Сити». Мы должны забыть эту игру и восстановиться к следующей.

В этом году мы играли против «Сити» трижды, и во всех этих матчах были очень хороши. Первый тайм сегодня был хорош. Мы усложнили им задачу, и шансы были равными. Они забили первыми. Соглашусь, что во втором тайме мы действовали не так, как должны были. Но во всех трех матчах мы играли против них очень хорошо».

О замене Хейлунда

« играет в каждом матче, и он к этому не привык. Нам пришлось потрудиться, чтобы организовать давление [на соперника]. Нужно защищать игроков и вносить новую энергию на поле.

Как тренер, вы должны действовать, когда проигрываете, особенно когда у вас есть скамейка запасных. Нужно использовать ее, чтобы добавить мощности в атаке», – сказал главный тренер « ».

«МЮ» выиграл лишь 1 из 6 последних матчей против «Сити»

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