Тен Хаг после 0:3: «МЮ» хорошо играл во всех трех матчах с «Сити» в этом году. Шансы были равными»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Расмус Хейлунд Футбол

Эрик тен Хаг оценил игру «МЮ» в последних матчах с «Манчестер Сити».

«Манчестер Юнайтед» уступил в дерби в 10-м туре АПЛ со счетом 0:3.

«В прошлом году мы были в такой же ситуации – тоже после матча с «Сити». Мы должны забыть эту игру и восстановиться к следующей.

В этом году мы играли против «Сити» трижды, и во всех этих матчах были очень хороши. Первый тайм сегодня был хорош. Мы усложнили им задачу, и шансы были равными. Они забили первыми. Соглашусь, что во втором тайме мы действовали не так, как должны были. Но во всех трех матчах мы играли против них очень хорошо».

О замене Хейлунда

«Расмус играет в каждом матче, и он к этому не привык. Нам пришлось потрудиться, чтобы организовать давление [на соперника]. Нужно защищать игроков и вносить новую энергию на поле.

Как тренер, вы должны действовать, когда проигрываете, особенно когда у вас есть скамейка запасных. Нужно использовать ее, чтобы добавить мощности в атаке», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» выиграл лишь 1 из 6 последних матчей против «Сити»

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46 комментариев

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Очки Дани Алвеса
АХАХАХАХХАХАХАХАХХАХАХАХАХА 6:3 2:1 и 0:3
НУ ДА СПЛОШНЫЕ ЗАРУБЫ БЕЗ ФАВОРИТОВ
+50
-4
+46
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Алксандр Гадюшкин
обычно поддерживаю Тен Хага, но сейчас он просто 🤡
+25
0
+25
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Direct free kick
В финале кубка Англии - Сити играл в полноги и со 2-м вратарём - единственный гол с левого пенальти.
В прошлом октябре - Сити бросил играть после 4-5 голов, отсюда шаровые голы Марсьяля.
Так где хорошая игра, кроме шаровой победы в январе (где хороши только 3 балла по итогам тура)?
+26
-4
+22
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corazón blanco
Да нет, этот парень точно издевается над болельщиками. Это же просто смешно называть те игры равными, Сити играет против Юнайтед в пол-ноги, не выпрыгивая из штанов добивается результата.
+14
0
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Виталий Ан
Ответ Direct free kick
В финале кубка Англии - Сити играл в полноги и со 2-м вратарём - единственный гол с левого пенальти. В прошлом октябре - Сити бросил играть после 4-5 голов, отсюда шаровые голы Марсьяля. Так где хорошая игра, кроме шаровой победы в январе (где хороши только 3 балла по итогам тура)?
В январе с 10 метровым офсайдом.)). Когда защитники даже перестали бежать потому что были уверены что такое не засчитают.
+11
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Покерный Футбол
Как может тренер МЮ, проиграв 0-3 на ОлдТрафорд со статой 7(3)-21(10) по ударам и 0.9 - 4,1 по xG говорить что они “очень хорошо играли»??? Ну вот как?
+7
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Сергей Асеев
Ладно уговорил....раз играете хорошо, продолжайте в том же духе, а все остальные болельщики пусть дальше завидуют.
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Django Liberated
вызывайте врача
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
это самый оптимистичный тренер МЮ в постСАФовскую эпоху
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everythingiknow00
Ответ Direct free kick
В финале кубка Англии - Сити играл в полноги и со 2-м вратарём - единственный гол с левого пенальти. В прошлом октябре - Сити бросил играть после 4-5 голов, отсюда шаровые голы Марсьяля. Так где хорошая игра, кроме шаровой победы в январе (где хороши только 3 балла по итогам тура)?
Ито с оффсайдом там
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Виталий Ан
Представьте сейчас Криша и Санчо которые читают его интервью))).
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Дары Кежмана за традиционный спортс ру
Тен Хааг хоть раз взял на себя ответственность за что-то? Или всегда он топ, а игроки не справляются?
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Gelious
А вот как избавишься от Роналду, так вообще попрет в чемпионате!
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mrgtosh
Ему походу знатный стаф с Голландии привозят.
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romankoucher
Купите ему хотя бы немного адекватности
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Fedoseich
Эрик, ты нас троллишь, не пойму?!)
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Лимит Лимитович
Неустойку хочет, видимо
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Виталий Ан
Он вообще адекватный? Что не фраза то прям мем.
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igls54
ЭТХ - пора в стендап
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Avenaro
Дайте Хагу доработать :)
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Алексей Ненахов
С таким позитивом глядиш МЮ и за Чемпионшип зацепиться сможет
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Den
во всех трёх играх шанс на поражение всегда был равный
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Даня Кашеваров
Ответ Очки Дани Алвеса
АХАХАХАХХАХАХАХАХХАХАХАХАХА 6:3 2:1 и 0:3 НУ ДА СПЛОШНЫЕ ЗАРУБЫ БЕЗ ФАВОРИТОВ
6:3 Быков прошлом году, вместо этого 0:1 в финале кубка
+1
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Семен Романов
-Вы сегодня проиграли и скажем эммм...выглядили не так хорошо,можно пару комментариев

-Вы вообще игру смотрели,мы всегда играем хо-ро-шо.Гуд лак
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Direct free kick
Ответ Виталий Ан
В январе с 10 метровым офсайдом.)). Когда защитники даже перестали бежать потому что были уверены что такое не засчитают.
Всё так.В данном случае попробовал порассуждать как рьяный, но немного трезвый манк
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