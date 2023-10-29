Пеп Гвардиола: «Сити» уважает историю «МЮ», мы не позволяем себе унижать соперника. Горжусь тем, что представляю этот клуб»
Пеп Гвардиола высказался об уважении к «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Сити» обыграл «МЮ» на «Олд Траффорд» со счетом 3:0.
«Здесь, на этом фантастическом стадионе, у нас бывают отличные матчи, нам нравится здесь играть. Первые 5-10 минут мы теряли мяч в простых ситуациях, а против такой команды это опасно.
Во втором тайме они предприняли два агрессивных действия, а мы продемонстрировали невероятное созидание и создали полумомент. Затем, после второго гола, мы хорошо владели мячом и могли забить больше. Я очень рад приблизиться к вершине таблицы. Второй гол очень помог нам успокоиться и действовать более совершенно.
«МЮ» нравится нас обыгрывать, это нормально [что мы получаем удовольствие от победы над ними]. Посмотрите, что происходило сегодня. [Дань уважения] сэру Бобби Чарльтону и «Олд Траффорд» были великолепны. Конечно, хочется победить, и люди будут смеяться – они тоже смеются, когда обыгрывают нас. [Скандирования о Чарльтоне на прошлой неделе] не говорят о нас. Мы выступаем за объединение в таких вещах.
Мы уважаем историю и традиции, и за последнее десятилетие мы много выиграли, и после победы мы всегда занимаем правильную позицию. Мы не позволяем себе ничего лишнего, чтобы унизить соперника. Всегда было наоборот – именно поэтому я горжусь клубом, который представляю», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
вообще, Пеп прекрасный управленец - всегда приходит на все готовое, и поддерживает в великолепном состоянии.
вот у МЮ точно нет такого управленца, а хаотичная смена тренеров каждые 1.5-2 года, ник чему хорошему, естественно, не приводит. но рыба, как известно, гниет с головы, и отпрыски папаши Глейзера довели клуб до полного раздрая. и пока "голову" не сменят - ничего особо хорошего фанатам нашего МЮ ждать не приходится. а это, судя по темпам, которые задал Рэдклиф, займет несколько лет, как минимум
Тут сразу два повода для этого...и Хага уволили после матча и Пепа взяли на его место