Пеп Гвардиола: «Сити» уважает историю «МЮ», мы не позволяем себе унижать соперника. Горжусь тем, что представляю этот клуб»

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд Манчестер Сити премьер-лига Англия Бобби Чарльтон Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола высказался об уважении к «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Сити» обыграл «МЮ» на «Олд Траффорд» со счетом 3:0.

«Здесь, на этом фантастическом стадионе, у нас бывают отличные матчи, нам нравится здесь играть. Первые 5-10 минут мы теряли мяч в простых ситуациях, а против такой команды это опасно.

Во втором тайме они предприняли два агрессивных действия, а мы продемонстрировали невероятное созидание и создали полумомент. Затем, после второго гола, мы хорошо владели мячом и могли забить больше. Я очень рад приблизиться к вершине таблицы. Второй гол очень помог нам успокоиться и действовать более совершенно.

«МЮ» нравится нас обыгрывать, это нормально [что мы получаем удовольствие от победы над ними]. Посмотрите, что происходило сегодня. [Дань уважения] сэру Бобби Чарльтону и «Олд Траффорд» были великолепны. Конечно, хочется победить, и люди будут смеяться – они тоже смеются, когда обыгрывают нас. [Скандирования о Чарльтоне на прошлой неделе] не говорят о нас. Мы выступаем за объединение в таких вещах.

Мы уважаем историю и традиции, и за последнее десятилетие мы много выиграли, и после победы мы всегда занимаем правильную позицию. Мы не позволяем себе ничего лишнего, чтобы унизить соперника. Всегда было наоборот – именно поэтому я горжусь клубом, который представляю», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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21 комментарий

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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ А. Мостовой
дайте еще 600 миллионов на защитников "ГЕниЮ"
Дайте Тен Хагу еще 200 миллионов на Антони и Санчо. А потом еще 135 на Хойлунда и Маунта. На лавочника Каземиро еще 70 отвалите, или сколько там за него заплатили.
+27
-6
+21
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Пашка Донофф
Ответ dmitriy
Сказал главный тренер Манчестер Юнайтед???? А с каких пор Пеп тренер МЮ, я что то пропустил пока ехал в аэропорт?……
Расскажи подробнее! Откуда и куда летишь? Как тебе сам аэропорт?? Мы все хотим знать что ты был в аэропорте!
+11
-1
+10
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Jlaw
Ответ dmitriy
Сказал главный тренер Манчестер Юнайтед???? А с каких пор Пеп тренер МЮ, я что то пропустил пока ехал в аэропорт?……
ты в Махачкале?
+8
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Абдул Абакаев
МЮ настрадался от Пепа ещё во времена Сафа
+6
-3
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ta-tosha
Забить МЮ восемь оставим на совесть Ливерпуля. А мы уважаем их историю, унижать их незачем, как и незачем нам лишний раз вбросы про футболки (что правда, кстати)
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Den
это мысль ЭТХ озвучили? или пеп теперь тренер МЮ?
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0
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ GuruFutbola
Ну это видно, в отличии от Клоппа, который позволил 7 всунуть в мю)
7 от Клоппа + 3 от Пепа = 10Хаг
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
респект нашему Пепу - он все правильно говорит.
вообще, Пеп прекрасный управленец - всегда приходит на все готовое, и поддерживает в великолепном состоянии.
вот у МЮ точно нет такого управленца, а хаотичная смена тренеров каждые 1.5-2 года, ник чему хорошему, естественно, не приводит. но рыба, как известно, гниет с головы, и отпрыски папаши Глейзера довели клуб до полного раздрая. и пока "голову" не сменят - ничего особо хорошего фанатам нашего МЮ ждать не приходится. а это, судя по темпам, которые задал Рэдклиф, займет несколько лет, как минимум
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Леван Мкртчян
Не пойму почему болельщики МЮ не радуются на ветке под этой новостью.
Тут сразу два повода для этого...и Хага уволили после матча и Пепа взяли на его место
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Team_Coach
Ответ Jlaw
ты в Махачкале?
По крылу самолёта бегает
+1
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
Ответ GuruFutbola
Ну это видно, в отличии от Клоппа, который позволил 7 всунуть в мю)
так Клопп знает толк в извращениях - в него самого 7 совали ☝️
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dmitriy
Сказал главный тренер Манчестер Юнайтед???? А с каких пор Пеп тренер МЮ, я что то пропустил пока ехал в аэропорт?……
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Den
как раз таки пеп унизил МЮ на поле
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Roman Sobolev
Давно Пеп МЮ тренирует?🤦‍♂️
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mp3yourhead
Ответ Jlaw
ты в Махачкале?
Ахахаа
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Бременер
Ответ dmitriy
Сказал главный тренер Манчестер Юнайтед???? А с каких пор Пеп тренер МЮ, я что то пропустил пока ехал в аэропорт?……
Я и не выезжал никуда, но Пеп всё ещё главный и в МЮ тоже ))
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