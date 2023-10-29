Пеп Гвардиола: «Сити» уважает историю «МЮ», мы не позволяем себе унижать соперника. Горжусь тем, что представляю этот клуб»

Пеп Гвардиола высказался об уважении к «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Сити» обыграл «МЮ» на «Олд Траффорд» со счетом 3:0.

«Здесь, на этом фантастическом стадионе, у нас бывают отличные матчи, нам нравится здесь играть. Первые 5-10 минут мы теряли мяч в простых ситуациях, а против такой команды это опасно.

Во втором тайме они предприняли два агрессивных действия, а мы продемонстрировали невероятное созидание и создали полумомент. Затем, после второго гола, мы хорошо владели мячом и могли забить больше. Я очень рад приблизиться к вершине таблицы. Второй гол очень помог нам успокоиться и действовать более совершенно.

«МЮ» нравится нас обыгрывать, это нормально [что мы получаем удовольствие от победы над ними]. Посмотрите, что происходило сегодня. [Дань уважения] сэру Бобби Чарльтону и «Олд Траффорд» были великолепны. Конечно, хочется победить, и люди будут смеяться – они тоже смеются, когда обыгрывают нас. [Скандирования о Чарльтоне на прошлой неделе] не говорят о нас. Мы выступаем за объединение в таких вещах.

Мы уважаем историю и традиции, и за последнее десятилетие мы много выиграли, и после победы мы всегда занимаем правильную позицию. Мы не позволяем себе ничего лишнего, чтобы унизить соперника. Всегда было наоборот – именно поэтому я горжусь клубом, который представляю», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!