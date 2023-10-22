Болельщики «Ман Сити» скандировали оскорбления в адрес умершего вчера Чарльтона на матче с «Брайтоном». Клуб пообещал отстранить нарушителей

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Бобби Чарльтон происшествия болельщики Этихад Стэдиум Брайтон Футбол

Болельщики «Манчестер Сити» скандировали оскорбления в адрес Бобби Чарльтона.

Бывший нападающий «МЮ» и обладатель Золотого мяча 1966 года умер 21 октября в возрасте 86 лет.

Как сообщает Sky Sports, в перерыве матча с «Брайтоном» в 9-м туре АПЛ группа болельщиков «Манчестер Сити» скандировала оскорбительные кричалки о Чарльтоне. Клуб осудил поведение болельщиков и пообещал наказать виновных, изучив записи с камер видеонаблюдения.

«Клуб самым решительным образом осуждает эти скандирования и приносит извинения семье и друзьям сэра Бобби, а также всем сотрудникам «Манчестер Юнайтед». В этот день, когда стадион встал, чтобы отдать дань уважения нашей легенде Фрэнсису Ли, болельщики «Манчестер Сити» должны как никто другой понимать и ценить необходимость уважения в нашей игре.

Наша служба безопасности изучает записи с камер видеонаблюдения. Мы благодарны тем, кто уже выступил с заявлением по этому вопросу, и продолжаем обращаться за любой информацией, которая может помочь нам идентифицировать причастных, чтобы мы могли предпринять соответствующие действия по их отстранению», – говорится в заявлении клуба.

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23 комментария

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Пепси пеналдувич
они все, даже не застали игры Чарльтона. Ужас.
P.S вообще о смерти любого человека издеваться, очень мерзко.
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CriminalJoint62
Все 2 болельщика Сити. После того как их отстранят никого и не останется на стадионе
+23
-11
+12
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&_Bishep_&
Это не совсем культурно.
+12
-1
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OldCityFan
Ответ Пепси пеналдувич
они все, даже не застали игры Чарльтона. Ужас. P.S вообще о смерти любого человека издеваться, очень мерзко.
Есть люди, после смерти которых критиковать их не зазорно. Разумеется Чарльтон к таким не относится
+7
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+7
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Ллб
Ответ &_Bishep_&
Это не совсем культурно.
Ошибка в последовательности второго и третьего слова
+6
0
+6
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Ллб
Ответ CriminalJoint62
Все 2 болельщика Сити. После того как их отстранят никого и не останется на стадионе
Персмотри фото Грилиша с парада в честь треббла.

А то что эти скандировавшие чудаки на букву М, это очевидно
+8
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+5
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existing_god
быдло
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MustangGT
Они больные? Он один из основных, кто принес Англии единственное чемпионство!
+4
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андрей быцюк
Ответ Ллб
Ошибка в последовательности второго и третьего слова
даже может третьего и четвертого
+3
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Тиджани Бабангида
Мерзкая выходка за гранью добра и зла
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Арасланов Роман
Чарльтон>денежный мешок без истории
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Заяцволк
А, ну это классика, было бы странно, если бы этого не произошло. Есть, так сказать, футбольный клуб, который являлся пустым местом, просто абсолютным дном, болтался на 15-х местах, и в Чемпионшипе. И вот на этот, так сказать, футбольный клуб случайно сваливается куча денег с неба. И болельщики вдруг посчитали, что они теперь являются королями мира, и им теперь всё можно, в том числе и оскорблять легенд, которые являются легендами не только их конкурентов, но и их страны. Это просто низшая точка развития футбольных болельщиков, ниже болельщиков Ман Сито реально нет никого )
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Артур Мкртычян
Ответ CriminalJoint62
Все 2 болельщика Сити. После того как их отстранят никого и не останется на стадионе
сити в топ 5 по посещаемости в апл. так что не неси бред.
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Артур Мкртычян
Ответ zzzeeerrrooo
Абонименты разлетелись меньше чем за 10 минут 🤣🤣
это факт, там на абонементы очередь в 120 тысяч. насколько я знаю.
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zzzeeerrrooo
Ответ CriminalJoint62
Все 2 болельщика Сити. После того как их отстранят никого и не останется на стадионе
Абонименты разлетелись меньше чем за 10 минут 🤣🤣
+1
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kos.vohrt
Обычное быдло.
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Тюменец
Низко. Прям дно
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добрый грек
Дебилы.
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Mario14
Это не болельщики, а быдло! Адекватные болельщики уважают игроков соперника, тем более таких известных да ещё и бывших...
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Ёшкин
Лаврова уже цитировали?
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