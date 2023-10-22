Болельщики «Ман Сити» скандировали оскорбления в адрес умершего вчера Чарльтона на матче с «Брайтоном». Клуб пообещал отстранить нарушителей

Болельщики «Манчестер Сити» скандировали оскорбления в адрес Бобби Чарльтона.

Бывший нападающий «МЮ» и обладатель Золотого мяча 1966 года умер 21 октября в возрасте 86 лет.

Как сообщает Sky Sports, в перерыве матча с «Брайтоном» в 9-м туре АПЛ группа болельщиков «Манчестер Сити» скандировала оскорбительные кричалки о Чарльтоне. Клуб осудил поведение болельщиков и пообещал наказать виновных, изучив записи с камер видеонаблюдения.

«Клуб самым решительным образом осуждает эти скандирования и приносит извинения семье и друзьям сэра Бобби, а также всем сотрудникам «Манчестер Юнайтед». В этот день, когда стадион встал, чтобы отдать дань уважения нашей легенде Фрэнсису Ли, болельщики «Манчестер Сити» должны как никто другой понимать и ценить необходимость уважения в нашей игре.

Наша служба безопасности изучает записи с камер видеонаблюдения. Мы благодарны тем, кто уже выступил с заявлением по этому вопросу, и продолжаем обращаться за любой информацией, которая может помочь нам идентифицировать причастных, чтобы мы могли предпринять соответствующие действия по их отстранению», – говорится в заявлении клуба.

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