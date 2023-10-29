Титов о «Спартаке»: «Если Абаскаль настоящий тренер и мужик, пусть продолжает работать и показывать результаты»

Теги Спартак Егор Титов премьер-лига Россия Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Егор Титов считает, что Гильермо Абаскаль должен поднимать «Спартак» в таблице.

В субботу «Спартак» проиграл «Факелу» со счетом 0:2 в рамках Мир РПЛ.

– Генеральный директор «Спартака» уже сказал, что тренер уволен не будет.

– Хорошо, уволят Абаскаля, а кто сейчас придет и будет работать?

Впереди еще месяц с лишним до паузы, если Абаскаль настоящий тренер и мужик, то пусть продолжает работать и показывать результаты, поднимать команду в таблице. И уже зимой надо будет делать выводы, – сказал шестикратный чемпион России в составе «Спартака». 

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12 комментариев

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Peter Parker
Ответ СССР цэ европа! - скакал?
Настоящий тренер и мужик давно бы извинился за провальные результаты, и ушёл без компенсации за развал команды
За развал чего? Команды? Какой? Провальные результаты? В каких турнирах? Видимо, в тех, где до Абаскаля каждый год по треблу брали?
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Вячеслав Припузов
Да Абаскаль уже дал понять, что он в Спартаке всерьёз и надолго. Москва не сразу строилась....
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Ramon Mercader
Пацаны, где подписать петицию с требованием срочно опубликовать аналитику Глебчика и пару интервью экспертницы с объяснением, что же вчера произошло и кто виноват?
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Ленид Вилькин
А если мужик не дает результат и у него плохой подьем,он должен просто собрать свои пожитки,извиниться,оставить все и просто уйти...😀
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Ринат Якупов
Зимой уберут. Это не тренер, а рыжий клоун. Он не чувствует команду. Настоящий мужик давно бы написал заявление об уходе. В свое время это сделал Аленичев, например. Не получается, уходи.
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Quiet Dad
хоть один человек сказал здравую мысль, а не предал анафеме. молодец, Егор!
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Алексей Иванов
Ответ Beast
пусть остаётся и работает, тем более, у него сын русский
да, в честь Рассказова названный
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