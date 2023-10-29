Титов о «Спартаке»: «Если Абаскаль настоящий тренер и мужик, пусть продолжает работать и показывать результаты»

Егор Титов считает, что Гильермо Абаскаль должен поднимать «Спартак» в таблице.

В субботу «Спартак» проиграл «Факелу» со счетом 0:2 в рамках Мир РПЛ.

– Генеральный директор «Спартака» уже сказал, что тренер уволен не будет.

– Хорошо, уволят Абаскаля, а кто сейчас придет и будет работать?

Впереди еще месяц с лишним до паузы, если Абаскаль настоящий тренер и мужик, то пусть продолжает работать и показывать результаты, поднимать команду в таблице. И уже зимой надо будет делать выводы, – сказал шестикратный чемпион России в составе «Спартака».

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