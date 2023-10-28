Мостовой о поражении «Спартака»: «Я на таком поле три забивал. «Факел» выглядел лучше, Ташуев переиграл Абаскаля»
Александр Мостовой считает, что «Факел» сыграл лучше «Спартака».
Команда тренера Гильермо Абаскаля проиграла со счетом 0:2 в матче Мир РПЛ.
«Поле ужасное, конечно, но я на таком поле по три гола забивал – нормально все было.
Для двух команд поле одинаковое. «Факел» просто выглядел лучше, они заслуженно одержали победу. Ташуев переиграл Абаскаля, вот и все.
Я практически не помню каких-то моментов у «Спартака», а «Факел» был лучше с первых минут», – сказал бывший полузащитник Спартака Александр Мостовой.
Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!
В адрес Галактионова никакого хейта, очков со Спартаком у Локо поровну.
Но Абаскаль в глазах журналюг и мостовых лузер, а Галактионов молодой перспективный тренер.
Он же всего на 5 лет СТАРШЕ Абаскаля...
Что что , а футбик он качественный был