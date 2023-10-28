Мостовой о поражении «Спартака»: «Я на таком поле три забивал. «Факел» выглядел лучше, Ташуев переиграл Абаскаля»

Александр Мостовой считает, что «Факел» сыграл лучше «Спартака».

Команда тренера Гильермо Абаскаля проиграла со счетом 0:2 в матче Мир .

«Поле ужасное, конечно, но я на таком поле по три гола забивал – нормально все было.

Для двух команд поле одинаковое. «Факел» просто выглядел лучше, они заслуженно одержали победу. Ташуев переиграл Абаскаля, вот и все.

Я практически не помню каких-то моментов у «Спартака», а « » был лучше с первых минут», – сказал бывший полузащитник Спартака Александр Мостовой.

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