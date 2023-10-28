Мостовой о поражении «Спартака»: «Я на таком поле три забивал. «Факел» выглядел лучше, Ташуев переиграл Абаскаля»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Сергей Ташуев Факел Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой считает, что «Факел» сыграл лучше «Спартака».

Команда тренера Гильермо Абаскаля проиграла со счетом 0:2 в матче Мир РПЛ.

«Поле ужасное, конечно, но я на таком поле по три гола забивал – нормально все было.

Для двух команд поле одинаковое. «Факел» просто выглядел лучше, они заслуженно одержали победу. Ташуев переиграл Абаскаля, вот и все.

Я практически не помню каких-то моментов у «Спартака», а «Факел» был лучше с первых минут», – сказал бывший полузащитник Спартака Александр Мостовой.

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25 комментариев

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Олег Ивакин
Галактионов проиграл какому-то аутсайдеру на идеальном ростовском поле...
В адрес Галактионова никакого хейта, очков со Спартаком у Локо поровну.
Но Абаскаль в глазах журналюг и мостовых лузер, а Галактионов молодой перспективный тренер.
Он же всего на 5 лет СТАРШЕ Абаскаля...
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Groznyi2024
Я на таком поле в детстве по 5 забивал, правда в детстве все такие поля были)
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Крэнг
Слушайте будущего тренера Спартака, дело говорит
+27
-4
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Ленид Вилькин
Факел играл,а Спартак работал,а должен с Абаскалем как сказал Гендиректор работать еще больше.Только производительность труда хромает....
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Faust Doc
Саня велик! В футбол играл, чевоуштам.
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Крэнг
Слушайте будущего тренера Спартака, дело говорит
Неважно будущий или нет, он царь, его надо слушать всегда!)
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pztpzhmx66
Ответ Groznyi2024
Я на таком поле в детстве по 5 забивал, правда в детстве все такие поля были)
Царь забивал и вправду на таких полях по 3
Что что , а футбик он качественный был
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Oleg Olegov
Ответ Олег Ивакин
Галактионов проиграл какому-то аутсайдеру на идеальном ростовском поле... В адрес Галактионова никакого хейта, очков со Спартаком у Локо поровну. Но Абаскаль в глазах журналюг и мостовых лузер, а Галактионов молодой перспективный тренер. Он же всего на 5 лет СТАРШЕ Абаскаля...
Ну Спартак типа популярный топ клуб, а за локомотив болеет 50 человек с Марьиной рощи. Поэтому и разная реакция.
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dirk shnaider
Когда начинаются разговоры про то что плохое поле помешало продемонстрировать чудеса техники и одержать красивую победу, я всегда вспоминаю московский полуфинал кубка УЕФА Спартака с Интером. Там на динамовском месиве ничего не помешало самому техничному игроку на свете забить два гола и вывести свой клуб в финал.
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Игорь Заварзин
А в чем он не прав??? Всë было.
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Анатолий Лузин
Африканцы играют босиком на земле, бразильцы играют босиком на песке и Довольно-таки неплохо играют... И только нашим футболистам то дождь, то и ещё какая-то хрень мешает как плохому танцору... Спартак мог бы смириться с тем, что игры как не было, так и нет
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zanuda59
Ответ shafigullin.manufacture
А поставьте реально этого Мостового в Спартак? Вот чисто из принципа? Вылететь Спартак не вылетит конечно, но заткнуть Мостового бы смог.
Откуда такая уверенность, что не вылетит?
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Шухрат Казыев
Ответ Василий Чацкий
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И прогнозы были совсем другие. 😀
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Доктор Верховцев
Ответ Groznyi2024
Я на таком поле в детстве по 5 забивал, правда в детстве все такие поля были)
Да нормальное поле. Я бы их на гаревое выпустил.
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zanuda59
По три забивал, а сколько раз чеканил, скромно умолчал.
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Гусеконь
дождёмся когда будет тренером? Вот ржать с тренерства будем
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dream043435
Не надо ждать от Спартака каких-то побед в ЧР или кубке, пока нет ЛЧ или ЛЕ, пройдет пару лет, пару сезонов, про Спартак не будут говорить, как о потенциальном конкуренте Зенита, ЦСКА или ещё кого-нибудь, а Спартак будет играть в свой футбол, так же как сейчас играет хоккейный Спартак, и будет радовать своих болельщиков, так что надо потерпеть ребята и подождать.
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shafigullin.manufacture
А поставьте реально этого Мостового в Спартак? Вот чисто из принципа? Вылететь Спартак не вылетит конечно, но заткнуть Мостового бы смог.
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FCCZ
Можно представить, какой из тебя, Саша, получится тренер... Уж лучше пусть будет испанец.
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Плевал я
Кто бы сомневался 😂😂😂
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Василий Чацкий
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waleri
Важно кто ты есть здесь и сейчас, а не вчера и когда-то.
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Adjusted
Как же ору всегда с его любых комментариев. Если бы во Вселенной не существовало Мостового, то его следовало бы выдумать.
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ALMANAC
А я думал с красно-черной формой не фортануло
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