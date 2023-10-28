Александр Мостовой: «Факел» полностью переиграл «Спартак», не припомню, чтобы у красно-белых даже моментов за игру не было. С Абаскалем ничего не будет – в таблице они особо не потеряли»

Александр Мостовой критически оценил игру «Спартака» в матче с «Факелом».

Команда Гильермо Абаскаля проиграла воронежскому клубу на выезде в 13-м туре Мир (0:2).

«Нужно просто похвалить « ». Он выиграл заслуженно. Было видно, что он с первых минут приспособился к такому стилю игры. Многие сейчас будут жаловаться на поле. Но обе команды были в равных условиях. Просто «Факел» проявил нужные качества, а «Спартак» нет.

«Факел» смог полностью переиграть «Спартак». Он навязали сопернику свой стиль игры. Я не припомню, чтобы у «Спартака» даже моментов за игру не было. Что касается Абаскаля, то ничего не будет. В таблице « » особо ничего не потерял. В этом плане все нормально. Так что выводы по игре делать не стоит. А «Факел», повторюсь, нужно похвалить за такой матч», – сказал .

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