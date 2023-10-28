Александр Мостовой: «Факел» полностью переиграл «Спартак», не припомню, чтобы у красно-белых даже моментов за игру не было. С Абаскалем ничего не будет – в таблице они особо не потеряли»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Факел Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой критически оценил игру «Спартака» в матче с «Факелом».

Команда Гильермо Абаскаля проиграла воронежскому клубу на выезде в 13-м туре Мир РПЛ (0:2).

«Нужно просто похвалить «Факел». Он выиграл заслуженно. Было видно, что он с первых минут приспособился к такому стилю игры. Многие сейчас будут жаловаться на поле. Но обе команды были в равных условиях. Просто «Факел» проявил нужные качества, а «Спартак» нет.

«Факел» смог полностью переиграть «Спартак». Он навязали сопернику свой стиль игры. Я не припомню, чтобы у «Спартака» даже моментов за игру не было. Что касается Абаскаля, то ничего не будет. В таблице «Спартак» особо ничего не потерял. В этом плане все нормально. Так что выводы по игре делать не стоит. А «Факел», повторюсь, нужно похвалить за такой матч», – сказал Мостовой.

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11 комментариев

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Faust Doc
Взвешенное мнение человека поигравшего в футбол, что за ехидство в комментариях?
Если без шуток и иронии, в чем он не прав?
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Sn00pyyy
Саня, начни ты уже карьеру в Football Manager. Доведи там свиней до финала галактического кубка, да сбрось сэйв кому из совета директоров. Может возьмут.
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Glukinho
Ответ Faust Doc
Взвешенное мнение человека поигравшего в футбол, что за ехидство в комментариях? Если без шуток и иронии, в чем он не прав?
репутация клоуна уже никуда не денется
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Cat Behemoth
А вот с Мостовым что-то да будет... Не чемпионство, так вылет. Но что-нибудь обязательно.
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Гриша
Сашка, а Абаскаль то играл?) Напомни
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Абаскаля и не тронут, Малышев подтвердил, тем более, кроме как бей беги ничего показать не могли и наверняка в случае даже 0-0 эксперты были недовольны, проиграли сами, жаль потеряли по карточкам Бабича...
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Сергей Ошлапов
Надо разогнать Абаскаля и его шайку лейку, половину прихлебателей, найти нормального Российского тренера, пример Семак, Карпин и т. д. который на Российском внятной языке, у нас кстати очень много в речи хороших слов, сможет донести до каждого, как надо ИГРАТЬ, чтобы чево то добиться, а то, что делает Абаскаль, можно назвать вредительством, небольшой пример, за время работы при подаче угловых научил игроков, как действовать НЕТ, всё в пустую и так он во всем.
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Александр Матвеев
Ответ Sn00pyyy
Саня, начни ты уже карьеру в Football Manager. Доведи там свиней до финала галактического кубка, да сбрось сэйв кому из совета директоров. Может возьмут.
Почему ты свою семью так называешь?
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