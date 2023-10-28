Егор Титов: «Спартаку» и Копперфилд не поможет. Говорили как о претенденте на чемпионство, который бросает перчатку «Зениту». Обидно, что иллюзия быстро развалилась»

Теги Спартак Зенит Егор Титов премьер-лига Россия Факел Краснодар Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Егор Титов скептически оценил шансы «Спартака» на чемпионство.

В 13-м туре Мир РПЛ команда Гильермо Абаскаля проиграла «Факелу» (0:2) на выезде.

«Расстраиваешься от каждого поражения, неважно, дома или на выезде. Про «Спартак» говорили как про претендента на чемпионство, который бросает перчатку «Зениту». Обидно, что эта иллюзия очень быстро развалилась.

На данный момент «Спартаку» и Копперфилд не поможет. По качеству игры, футбола «Зенит» и «Краснодар» сегодня намного выше», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

38 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
antiginer
Думаю,Спартак прошел 2/3 пути моей любимой диаграммы)))
+30
-4
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
qiqe
был у них уже копперфильд доктором Лю звали
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Faust Doc
Ответ qiqe
был у них уже копперфильд доктором Лю звали
Старина Лю такие фокусы с ингредиентами показывал, ого-го!))
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mixet.spb
Странно, что из года в год создаются иллюзии, чудесный борщ, может забродил давно
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Taddy Brain
Ответ Трент Резнор
Копрофильд спасёт только
С коричневой перчаткой))))))
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igls54
Без бромантана, Егорушка, не хватает сил перчатку по адреса докинуть
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Johnie
Уже всем здравым болельщикам очевидно, что чемпионство с Каррерой у руля - стечение обстоятельств.

А про нынешний сезон даже нечего говорить
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mpFreeman
Не переживай, Егор, уже совсем скоро, перед началом нового сезона снова начнут так говорить.)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Честный контроль
Ответ Johnie
Уже всем здравым болельщикам очевидно, что чемпионство с Каррерой у руля - стечение обстоятельств. А про нынешний сезон даже нечего говорить
Конечно стечение обстоятельств. Об этом никто даже тайну не делал. Всего лишь Юбилей Симоняна был в тот год.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Обратитесь в Лигу сексуальных реформ, может быть там помогут.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трент Резнор
Копрофильд спасёт только
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
luu
Ребят, а аналитика Глебчика была?, а то я переживаю уже
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
charly_54
Бросать перчатку Зениту Спартак может только в своих фантазиях
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Taddy Brain
Перчатка застряла просто))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kent88
Ничего обидного. Всё закономерно.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Slavnov
стыдоба с таким составом так играть,как бы скоро не пришлось просить,леонида арнольдыча вернуться))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Честный контроль
Мнение допингиста особо важно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Amalfitano
Это не вопрос Спартака. Это вопрос к тем неаекватам которые пророчили эту борьбу за чемпионство. Лично я считал и считаю, что забраться в призы это уже будет успехом для такого Спартака.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Omega-3
Побросали перчатки, а руки возьми и замёрзни!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дональд Сабвейский
Ну что тут скажешь, Егор? Похоже, Пора начинать спецоперацию по деперчаткизации Зенита!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
юра георгиевский
Ответ qiqe
был у них уже копперфильд доктором Лю звали
Доктор Лю заставлял их есть собачьи какашки, говорил что это очень полезно для футбола.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Johnie
Ответ Честный контроль
Конечно стечение обстоятельств. Об этом никто даже тайну не делал. Всего лишь Юбилей Симоняна был в тот год.
Юбилей Симоняна - такой себе повод "все подстроить", но гонора у клуба, некоторой части болельщиков до сих пор столько, что не Зенит гегемон последние годы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pav11k
Ответ Дональд Сабвейский
Когда Зубастик Роналдо отгрузил Спартаку двушку в Кубке УЕФА, поле было не менее пахотным в Москве, кстати) только тогда никто из вас не жаловался...
Я не жалуюсь, какой смысл? Эту игру даже разбирать не стоит, на таком поле невозможно реализовывать то, что наигрывается на тренировках. Прошлая игра - и ладно. Хорошо, что без травм
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pav11k
Ответ Бронислав Каминский
4 подряд поражения на выезде)))Прошлые поражения тоже на пахотном поле были?
Игры на выезде в принципе тяжелее. Проиграли Уралу, который был на ходу, лидирующему Краснодару, Крыльям (которые потом влетели Нижнему) и Факелу на болоте, когда в принципе невозможно реализовать то, что готовишь на тренировке
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tigo_Volchara93
Восхищался Егором по матчам в ЛЧ.
Тошнит от его высказываний
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий