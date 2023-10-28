Егор Титов: «Спартаку» и Копперфилд не поможет. Говорили как о претенденте на чемпионство, который бросает перчатку «Зениту». Обидно, что иллюзия быстро развалилась»
Егор Титов скептически оценил шансы «Спартака» на чемпионство.
В 13-м туре Мир РПЛ команда Гильермо Абаскаля проиграла «Факелу» (0:2) на выезде.
«Расстраиваешься от каждого поражения, неважно, дома или на выезде. Про «Спартак» говорили как про претендента на чемпионство, который бросает перчатку «Зениту». Обидно, что эта иллюзия очень быстро развалилась.
На данный момент «Спартаку» и Копперфилд не поможет. По качеству игры, футбола «Зенит» и «Краснодар» сегодня намного выше», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
А про нынешний сезон даже нечего говорить
Тошнит от его высказываний