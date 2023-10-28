Егор Титов: «Спартаку» и Копперфилд не поможет. Говорили как о претенденте на чемпионство, который бросает перчатку «Зениту». Обидно, что иллюзия быстро развалилась»

Егор Титов скептически оценил шансы «Спартака» на чемпионство.

В 13-м туре Мир команда проиграла « » (0:2) на выезде.

«Расстраиваешься от каждого поражения, неважно, дома или на выезде. Про «Спартак» говорили как про претендента на чемпионство, который бросает перчатку «Зениту». Обидно, что эта иллюзия очень быстро развалилась.

На данный момент «Спартаку» и Копперфилд не поможет. По качеству игры, футбола « » и «Краснодар» сегодня намного выше», – сказал бывший полузащитник « ».

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