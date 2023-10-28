Экс-судья Фернандес назвал Мансано MVP класико: «Как было бы здорово, если бы футболисты посвящали себя игре, а не пытались обмануть арбитра»
Экс-арбитр Павел Фернандес оценил судейство в класико.
«Реал» одержал победу над «Барселоной» в матче 11-го тура Ла Лиги (2:1). Главным арбитром встречи был Хесус Хиль Мансано.
О падении Камавинга в штрафной «Барселоны»
«Как было бы здорово, если бы футболисты посвящали себя игре, а не пытались обмануть арбитра. Эдуардо Камавинга оставляет ногу, чтобы найти контакт с Араухо. Это ни в коем случае не пенальти! Хиль Мансано правильно оценил эпизод».
Об эпизоде с Тчуамени и Араухо
«Поскольку этого еще никто не сказал, это скажу я: это не пенальти».
О работе Мансано
«Хесус Хиль Мансано – MVP (самый ценный игрок) класико», – написал бывший арбитр и эксперт по судейству газеты Marca.
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