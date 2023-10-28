Экс-судья Фернандес назвал Мансано MVP класико: «Как было бы здорово, если бы футболисты посвящали себя игре, а не пытались обмануть арбитра»

Экс-арбитр Павел Фернандес оценил судейство в класико.

« » одержал победу над «Барселоной» в матче 11-го тура (2:1). Главным арбитром встречи был Хесус Хиль Мансано.

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«Как было бы здорово, если бы футболисты посвящали себя игре, а не пытались обмануть арбитра. оставляет ногу, чтобы найти контакт с . Это ни в коем случае не пенальти! Хиль Мансано правильно оценил эпизод».

Об эпизоде с и Араухо

«Поскольку этого еще никто не сказал, это скажу я: это не пенальти».

О работе Мансано

«Хесус Хиль Мансано – MVP (самый ценный игрок) класико», – написал бывший арбитр и эксперт по судейству газеты Marca.

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