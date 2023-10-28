Экс-судья Фернандес назвал Мансано MVP класико: «Как было бы здорово, если бы футболисты посвящали себя игре, а не пытались обмануть арбитра»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Хесус Хиль Мансано Рональд Араухо Орельен Тчуамени Эдуардо Камавинга Футбол

Экс-арбитр Павел Фернандес оценил судейство в класико.

«Реал» одержал победу над «Барселоной» в матче 11-го тура Ла Лиги (2:1). Главным арбитром встречи был Хесус Хиль Мансано.

О падении Камавинга в штрафной «Барселоны»

«Как было бы здорово, если бы футболисты посвящали себя игре, а не пытались обмануть арбитра. Эдуардо Камавинга оставляет ногу, чтобы найти контакт с Араухо. Это ни в коем случае не пенальти! Хиль Мансано правильно оценил эпизод».

Об эпизоде с Тчуамени и Араухо

«Поскольку этого еще никто не сказал, это скажу я: это не пенальти». 

О работе Мансано

«Хесус Хиль Мансано – MVP (самый ценный игрок) класико», – написал бывший арбитр и эксперт по судейству газеты Marca.

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21 комментарий

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Radu Bar
причем там нога Камы если Араухо схватил его 2 руками и приёмом из Регби свалил его??
+9
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Pelerin
Почему никто из бывших арбитров не обсуждает фол Гави в своей штрафной? Или просто такие новости не проходят фильтр редакторов спортса? )
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Футбол_это_жизнь
Там не было фола! Фол это нарушение на игроке! Гави катится в подкате блокируя возможный удар, которого не последовало! О каком фоле идет речь?
Фол - это нарушение правил в футболе, как бы Гави не валялся на газоне 😁
+4
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Real_v_dushe
Согласен с оценками и эпизодов, и судейства вцелом, высокий уровень. Вспоминая Бенгоэчеа, ну небо и земля
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Pelerin
Ответ Футбол_это_жизнь
Там не было фола! Фол это нарушение на игроке! Гави катится в подкате блокируя возможный удар, которого не последовало! О каком фоле идет речь?
И контакта между Гави и ногами нападающего нет. И нападающий не падает. Ты прав, брат. Давай же помолимся на святой лик Лапорты! ))
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Renat Zagidullin
Пожалуй соглашусь с этим мнением уважаемого человека
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x82bp29ypb
Просто «это не пенальти» достаточно, даже объяснять не надо причину или давать пояснение?
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am!go
Ответ rigobersong
Кстати, что там Хента молчит, опять судья просто не заметил и все совпало, такой конечно пассажир, любой мерзости радуется, а нам тут пытается показать, что он адекватен:)🤣🤣🤣
Ты самый мерзкий персонаж на спортсе)
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Эрнандес Эрнандес
Кулесы, чем вообще футбол смотрят?

😆
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Эрнандес Эрнандес
Почему проигрывает Барса, а ноги вытирают об Риго?

😆
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am!go
Ответ rigobersong
Я не виноват, что ты нищий фанат реала из узбекистана:))
Какой Узбекистан ? Ты болен)))
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rigobersong
Ответ am!go
Какой Узбекистан ? Ты болен)))
Не прикидывайся, ты все прекрасно понимаешь:))
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xDe xDe
Ответ Эрнандес Эрнандес
Почему проигрывает Барса, а ноги вытирают об Риго? 😆
Потому что Барса остаётся Барсой даже с финансовыми проблемами, даже сегодня проигравшая. А Риго - коврик для ног, логично же :)
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