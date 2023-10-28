Экс-арбитр Итурральде о моменте Араухо и Тчуамени: «Это не пенальти. Хотя «Реал» делает 15 видеороликов на такие эпизоды»

Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал возможный пенальти в ворота «Реала».

«Барселона» проиграла со счетом 1:2 в класико в матче Ла Лиги.

В концовке первого тайма « » подавала угловой. Полузащитник мадридцев прихватил защитника каталонцев за шею и повалил его на газон в штрафной площади.

Главный арбитр матча Хесус Хиль Мансано не зафиксировал фол в этом эпизоде. Судьи, работавшие на ВАР, решили не звать рефери к монитору для просмотра повтора.

«В самый последний момент Араухо сигнализирует о том, что Тчуамени придерживает его. Но это не пенальти.

Это один из тех эпизодов, на которые официальный канал «Реала» делает 15 видеороликов. В этом случае получается все наоборот.

На мой взгляд, Тчуамени положил руку [на Араухо], но это не пенальти», – сказал бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес.

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