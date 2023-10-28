Экс-арбитр Итурральде о моменте Араухо и Тчуамени: «Это не пенальти. Хотя «Реал» делает 15 видеороликов на такие эпизоды»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Эдуардо Итурральде Гонсалес Хесус Хиль Мансано Рональд Араухо Орельен Тчуамени Класико Футбол

Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал возможный пенальти в ворота «Реала».

«Барселона» проиграла со счетом 1:2 в класико в матче Ла Лиги.

В концовке первого тайма «Барселона» подавала угловой. Полузащитник мадридцев Орельен Тчуамени прихватил защитника каталонцев Рональда Араухо за шею и повалил его на газон в штрафной площади.

Главный арбитр матча Хесус Хиль Мансано не зафиксировал фол в этом эпизоде. Судьи, работавшие на ВАР, решили не звать рефери к монитору для просмотра повтора.

«В самый последний момент Араухо сигнализирует о том, что Тчуамени придерживает его. Но это не пенальти.

Это один из тех эпизодов, на которые официальный канал «Реала» делает 15 видеороликов. В этом случае получается все наоборот.

На мой взгляд, Тчуамени положил руку [на Араухо], но это не пенальти», – сказал бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес.

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15 комментариев

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Сергей Максимюк
а момент с камавингой и араухо комментировать кто-то будет?
+24
-4
+20
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los merengues
В заголовке - это не пенальти, в самой новости дважды говорится, что это пенальти. Молодцы, спортс.
+17
-4
+13
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VuNePonimaete
Ответ los merengues
В заголовке - это не пенальти, в самой новости дважды говорится, что это пенальти. Молодцы, спортс.
типичный спортс
+5
-1
+4
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Artuom Batishev
Ответ los merengues
В заголовке - это не пенальти, в самой новости дважды говорится, что это пенальти. Молодцы, спортс.
Специально в двух местах "пропустили"))
+2
-1
+1
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takehiko
Ответ Сергей Максимюк
а момент с камавингой и араухо комментировать кто-то будет?
вы не понимаете, это совсем другое
+5
-4
+1
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Sundance Neeskens
Да да, чисто по-дружески ручки положил. "Положи" так руки Тчуамени на плечи самого Итурральде он бы всю следующую неделю чувствовал бы это.
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Homelender_666
https://t.me/GOAL24Main/38682
Простите, но не удержался:))
0
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Nike of FW
там нечего комментировать , реалу нужно хоть что-то что бы сказать любимое "судья ошибался в обе стороны "
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