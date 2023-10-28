Хави о моменте Тчуамени и Араухо: «В раздевалке говорят о пенальти, но «Барса» проиграла не из-за арбитра»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига судьи Хесус Хиль Мансано Рональд Араухо Орельен Тчуамени Класико Футбол

Хави заявил, что «Барселона» проиграла «Реалу» не из-за арбитра.

Каталонский клуб проиграл со счетом 1:2 в класико в матче Ла Лиги.

В концовке первого тайма «Барселона» подавала угловой. Полузащитник мадридцев Орельен Тчуамени прихватил защитника каталонцев Рональда Араухо за шею и повалил его на газон в штрафной площади.

Главный арбитр матча Хесус Хиль Мансано не зафиксировал фол в этом эпизоде. Судьи, работавшие на ВАР, решили не звать рефери к монитору для просмотра повтора. 

«Я не видел этого момента. В раздевалке говорят о пенальти, но я не знаю. Впрочем, это не главное. Мы проиграли не из-за арбитра.

Мы проиграли, потому что не действовали эффективно.

Мы очень хорошо играли на протяжении 60 минут, но незаслуженно проиграли», – сказал главный тренер «Барселоны» Хави.

Хави: «Победа «Реала» несправедлива, «Барса» заслуживала большего. 60 хороших минут от нас – один гол, 25 хороших минут от них – два мяча»

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

79 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dexter Morgan
Реал дважды мог бить пенальти, но судья был против.
+91
-27
+64
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ханс Ланда
Хави, а о фоле того же Араухо на Камавинга, в вашей раздевалке что говорят?!
Или это другое
+66
-10
+56
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ruslan Isaev
Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
Сильный состав? Без нападающего и ещё привозным Алабой который сейчас явно растерял всю форму.
Ну и замены показали что Реал ещё нуждается в Модриче . С ним просто катали вас по полю .
+27
-4
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Potomok Budulaya
Барса проиграла из-за непонятных замен Хави .
+25
-2
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VuNePonimaete
Ответ Nike of FW
Комментарий скрыт
Хорошо, что такую аву поставил. Сразу понятно, что человек из себя представляет
+24
-1
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кука басс
Барса проиграла потому что играла только 60 мин
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
songbilong
Ответ Ruslan Isaev
Сильный состав? Без нападающего и ещё привозным Алабой который сейчас явно растерял всю форму. Ну и замены показали что Реал ещё нуждается в Модриче . С ним просто катали вас по полю .
они считают Менди лучшим
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Remedy
Ответ GuruFutbola
Комментарий скрыт
Да ты успокооойся)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аврал
После игры всё было тихо по поводу судейства...теперь началось.....в раздевалке сказали-убойный аргумент.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FC.Barcelona
Лучше бы своей работой занимался, вообще нет практически моментов у чужих ворот. Защитники арбитру машут, вместо того чтобы мяч забирать
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ханс Ланда
Ответ zzzeeerrrooo
Комментарий скрыт
Не забей Гюндо абсолютно шальной гол в начале - игра бы и не начиналась
Также из серии что если бы…
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
134572784@vkontakte.ru
Ответ zzzeeerrrooo
Комментарий скрыт
А забила бы ?
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zidan GOAT
Про 60 минут он теперь весь сезон будет говорить?
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rio (BLR)
Хави не ноет?)
Респект прям. Что-то новенькое.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Поддубный
Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
тут скорее не так, подаренный дурачек на 6 минуте подарил вам надежду на успех.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Гагауз
Ответ Pertinax Gandi
Но там был и более явный борцовский приём в отношении Камавинга. По крайней мере, получается, судья был последователен и эти моменты разменял.
классный размен, оналитег )))
это как занять у тебя в 2003 2 лимона ( 2 квартиры)
и вернуть в 2023 2 лимона(рено Дастер)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Booster
В раздевалке базарят за пенальти, но это не главное
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vladimir Rumyantsev
Смотрел матч, судья ошибался в обе стороны, Реал более классно провел концовку ну и фартануло чуток тоже. В целом Реал мне показался более матерой и сбалансированой командой, вроде все норм, не понимаю, почему фаны барсы(коим и я был) не могут спокойно отнестись к поражению. Думаю, барса еще спрогруссирует по ходу сезона
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
134572784@vkontakte.ru
Ответ Tristan...
А Реал?
так Реал и так победил
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дорох
Честный мужик .в отличие от своих Фанатов нытиков
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Гагауз
Ответ Артём Поддубный
конечно вы проиграли не из-за арбитра, просто Реал на сегодня команда более классные.
В чем более классная конкретно в этом матче?
в шальном ударе с 30 метров и машущем мимо мяча Штегене?
или в рикошете на последних минутах и мяче перелетающем через защитника на Джуда?
спорц подтверждает свой уровень - пристанище малолетних глоров
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pertinax Gandi
Но там был и более явный борцовский приём в отношении Камавинга. По крайней мере, получается, судья был последователен и эти моменты разменял.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a2wai
Физрук наконец начал признавать, что виноват он.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gelkin
Крутая позиция проиграли бывает
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Низом Хурсанов
...а из за высокой травы, добавил тренер
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий