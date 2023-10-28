Хави о моменте Тчуамени и Араухо: «В раздевалке говорят о пенальти, но «Барса» проиграла не из-за арбитра»

Хави заявил, что «Барселона» проиграла «Реалу» не из-за арбитра.

Каталонский клуб проиграл со счетом 1:2 в класико в матче .

В концовке первого тайма « » подавала угловой. Полузащитник мадридцев прихватил защитника каталонцев за шею и повалил его на газон в штрафной площади.

Главный арбитр матча Хесус Хиль Мансано не зафиксировал фол в этом эпизоде. Судьи, работавшие на ВАР, решили не звать рефери к монитору для просмотра повтора.

«Я не видел этого момента. В раздевалке говорят о пенальти, но я не знаю. Впрочем, это не главное. Мы проиграли не из-за арбитра.

Мы проиграли, потому что не действовали эффективно.

Мы очень хорошо играли на протяжении 60 минут, но незаслуженно проиграли», – сказал главный тренер «Барселоны» .

Хави: «Победа «Реала» несправедлива, «Барса» заслуживала большего. 60 хороших минут от нас – один гол, 25 хороших минут от них – два мяча»

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