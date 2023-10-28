Хави о моменте Тчуамени и Араухо: «В раздевалке говорят о пенальти, но «Барса» проиграла не из-за арбитра»
Хави заявил, что «Барселона» проиграла «Реалу» не из-за арбитра.
Каталонский клуб проиграл со счетом 1:2 в класико в матче Ла Лиги.
В концовке первого тайма «Барселона» подавала угловой. Полузащитник мадридцев Орельен Тчуамени прихватил защитника каталонцев Рональда Араухо за шею и повалил его на газон в штрафной площади.
Главный арбитр матча Хесус Хиль Мансано не зафиксировал фол в этом эпизоде. Судьи, работавшие на ВАР, решили не звать рефери к монитору для просмотра повтора.
«Я не видел этого момента. В раздевалке говорят о пенальти, но я не знаю. Впрочем, это не главное. Мы проиграли не из-за арбитра.
Мы проиграли, потому что не действовали эффективно.
Мы очень хорошо играли на протяжении 60 минут, но незаслуженно проиграли», – сказал главный тренер «Барселоны» Хави.
Хави: «Победа «Реала» несправедлива, «Барса» заслуживала большего. 60 хороших минут от нас – один гол, 25 хороших минут от них – два мяча»
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Или это другое
Ну и замены показали что Реал ещё нуждается в Модриче . С ним просто катали вас по полю .
Также из серии что если бы…
Респект прям. Что-то новенькое.
это как занять у тебя в 2003 2 лимона ( 2 квартиры)
и вернуть в 2023 2 лимона(рено Дастер)
в шальном ударе с 30 метров и машущем мимо мяча Штегене?
или в рикошете на последних минутах и мяче перелетающем через защитника на Джуда?
спорц подтверждает свой уровень - пристанище малолетних глоров