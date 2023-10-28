Тчуамени прихватил Араухо за шею и повалил его на газон при подаче углового в матче «Барсы» и «Реала». Мансано не назначил пенальти и не ходил смотреть повтор
В матче «Барселоны» и «Реала» произошел спорный эпизод.
В концовке первого тайма каталонская команда подавала угловой. Полузащитник мадридской команды Орельен Тчуамени прихватил защитника каталонцев Рональда Араухо за шею и повалил его на газон в штрафной площади.
Главный арбитр матча Хесус Хиль Мансано не зафиксировал фол в этом эпизоде. Судьи, работавшие на ВАР, решили не звать рефери к монитору для просмотра повтора.
Игра завершилась победой «Реала» со счетом 2:1.
Фото: кадр из трансляции DAZN
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