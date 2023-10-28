Тчуамени прихватил Араухо за шею и повалил его на газон при подаче углового в матче «Барсы» и «Реала». Мансано не назначил пенальти и не ходил смотреть повтор

В матче «Барселоны» и «Реала» произошел спорный эпизод.

В концовке первого тайма каталонская команда подавала угловой. Полузащитник мадридской команды прихватил защитника каталонцев за шею и повалил его на газон в штрафной площади.

Главный арбитр матча не зафиксировал фол в этом эпизоде. Судьи, работавшие на ВАР, решили не звать рефери к монитору для просмотра повтора.

Игра завершилась победой « » со счетом 2:1.

Фото: кадр из трансляции DAZN

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