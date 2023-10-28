Тчуамени прихватил Араухо за шею и повалил его на газон при подаче углового в матче «Барсы» и «Реала». Мансано не назначил пенальти и не ходил смотреть повтор

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Хесус Хиль Мансано Рональд Араухо Орельен Тчуамени Класико Футбол

В матче «Барселоны» и «Реала» произошел спорный эпизод.

В концовке первого тайма каталонская команда подавала угловой. Полузащитник мадридской команды Орельен Тчуамени прихватил защитника каталонцев Рональда Араухо за шею и повалил его на газон в штрафной площади.

Главный арбитр матча Хесус Хиль Мансано не зафиксировал фол в этом эпизоде. Судьи, работавшие на ВАР, решили не звать рефери к монитору для просмотра повтора. 

Игра завершилась победой «Реала» со счетом 2:1. 

Фото: кадр из трансляции DAZN

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94 комментария

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Arthurino
Ждём отдельные новости про два других спорных момента уже в штрафной Барселоны
+181
-27
+154
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xDe xDe
Ответ Arthurino
Ждём отдельные новости про два других спорных момента уже в штрафной Барселоны
Плюсую. Такие вещи нужно кучей приносить, иначе откровенный наброс на одну сторону получается.
+111
-12
+99
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VuNePonimaete
Оо пошло нытье, а фол Араухо на Каме в штрафной это что тогда?
+96
-20
+76
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JENNINGS
Это пенальти. Как и фол Араухо на Камавинга
+26
-8
+18
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real19024ver
Ответ VuNePonimaete
Оо пошло нытье, а фол Араухо на Каме в штрафной это что тогда?
Это другое, ты не понимаешь.
+20
-7
+13
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f0rmoceft
А теперь давайте новость, где Араухо хватает Камавингу в штрафной, и также не дают пенку
+21
-8
+13
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Booster
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Однако тенденция :(( Рычаги закончились Ногейрам платить?
+13
-2
+11
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xDe xDe
Ответ VuNePonimaete
Один с Камой, а второй какой?
С Джудом.
+15
-5
+10
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Михо
Ответ xDe xDe
Плюсую. Такие вещи нужно кучей приносить, иначе откровенный наброс на одну сторону получается.
Ну здрасьте😃 весь кликбейт использовать в одной новости, это был бы не спортс😃
+4
0
+4
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VuNePonimaete
Ответ Arthurino
Ждём отдельные новости про два других спорных момента уже в штрафной Барселоны
Один с Камой, а второй какой?
+7
-3
+4
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ладно судья не первый раз, ВАР куда смотрел!?
+9
-6
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FOOTBALL
Ответ VuNePonimaete
Оо пошло нытье, а фол Араухо на Каме в штрафной это что тогда?
У Араухо на Камавинге не было пенки, и ни в одну сторону пенки не было. Судья весь матч был молодцом. За такие стычки пенки не ставится, это уже не футбол будет а комедия )) по мне, пенки в этой игре не было.
+6
-3
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M93
Да что вы говорите. Барсу засудили. Вай. А про неназначенные пенальти на Беллингеме в моменте с Гави и пенальти на Камавинге с Араухо, мы промолчим?
+11
-8
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Booster
Ответ Сергей Логинов
Ну конечно, сам Араухо-то Камавингу не валил
Вы не понимаете, это другое
+3
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Overkiller
Ответ Arthurino
Ждём отдельные новости про два других спорных момента уже в штрафной Барселоны
Тут не спорный, а очевидный.
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а ты смешной
Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
Тут как тут ))))))
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SaH4r.
100% бетонный, железный, титановый пенальти.
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Александер Мухаметшин
Как по мне чистая пенка! Как и фол на Камавинге.
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Leon Petov
Редакция спорса, не плачьте😭
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Den
если бы было наоборот и в штрафной Барселоны, назначил бы
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фк кабинет
Дайте 3 Пенальти в Эль-классико Нашей Барсе!
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VuNePonimaete
Ответ Iamliam
Камавинга проиграл позицию, не смог оббежать Араухо, тот поставил ему корпус, а дальше взаимная борьба и тупо зацепились ногами. Я не знаю кому приходит в голову рассматривать это как пенальти, полный бред, арбитр был рядом и все видел.
А этот момент с новости не бред?
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Станислав Л
стопроцентный пенальти, но не у мансано
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Soton
Поставь судья в этом эпизоде пенальти, сценарий игры был бы другой. Но надо забивать и свои моменты, две штанги например.
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ML26
Ответ JENNINGS
Это пенальти. Как и фол Араухо на Камавинга
Реф сегодня как никогда был последователен. Давал бороться и одной и другой команде
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