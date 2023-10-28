Анчелотти о судействе в игре с «Барсой»: «Если про арбитра не говорят, значит, он молодец. Мансано – один из лучших в Европе»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Хесус Хиль Мансано Класико Футбол

Карло Анчелотти оценил работу арбитра на матче против «Барселоны».

Игру в качестве главного судьи провел Хесус Хиль Мансано.

«Реал» одержал победу в класико со счетом 2:1.

«Если про арбитра ничего не говорят, значит, он молодец. Это один из лучших арбитров в Европе. Он очень хорош. Он работает спокойно.

Это был напряженный матч, но мы все показали честную игру. И матчи именно такими и должны быть», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

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5 комментариев

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тото и оно кутуньо
Осень хорош. Не дал два пенальти и один штрафной в пользу мадрида. И леве разрешил врубать с локтя сопернику
+11
-4
+7
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Sn00pyyy
Ответ Den
Анчелотти: Монсано здорово нам сегодня помог, мы победили
Сегодня помощь Реалу оказал Хави, с его супер заменами. Рано выключились из игры, очень рано. За такое наказывают.
+7
0
+7
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