Анчелотти о судействе в игре с «Барсой»: «Если про арбитра не говорят, значит, он молодец. Мансано – один из лучших в Европе»
Карло Анчелотти оценил работу арбитра на матче против «Барселоны».
Игру в качестве главного судьи провел Хесус Хиль Мансано.
«Реал» одержал победу в класико со счетом 2:1.
«Если про арбитра ничего не говорят, значит, он молодец. Это один из лучших арбитров в Европе. Он очень хорош. Он работает спокойно.
Это был напряженный матч, но мы все показали честную игру. И матчи именно такими и должны быть», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
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