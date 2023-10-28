Анчелотти о судействе в игре с «Барсой»: «Если про арбитра не говорят, значит, он молодец. Мансано – один из лучших в Европе»

Карло Анчелотти оценил работу арбитра на матче против «Барселоны».

Игру в качестве главного судьи провел .

«Реал» одержал победу в класико со счетом 2:1.

«Если про арбитра ничего не говорят, значит, он молодец. Это один из лучших арбитров в Европе. Он очень хорош. Он работает спокойно.

Это был напряженный матч, но мы все показали честную игру. И матчи именно такими и должны быть», – сказал главный тренер « » .

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