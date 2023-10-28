«Один вопрос, что было хуже – поле или игра «Спартака»? Мне кажется, что примерно одинаково». Зампред Госдумы Жуков про 0:2 от «Факела»

Александр Жуков высказался о поражении «Спартака» от «Факела».

Московский клуб уступил со счетом 0:2 в выездном матче 13-го тура Мир . Перед началом встречи с полем возникли проблемы из-за ливня.

– Стоит ли играть в такую погоду?

– Тут один вопрос, что было хуже – поле или игра «Спартака»? Вам как кажется? Мне кажется, что примерно одинаково. Просто плохо «Спартак играл. И конечно, на таком поле вообще трудно хорошо играть. Там выиграет тот, кто больше хочет.

– Насколько, на ваш взгляд, сказалось отсутствие Промеса в матче?

– Да ни на сколько.

– Такое поле больше « » помогло?

– Наверное. Мне кажется, они с большей отдачей играли. Больше стремились победить, поэтому и выиграли.

– Все говорят о борьбе «Краснодара» с «Зенитом». «Спартак» все-таки остается в этой борьбе за лидерство?

– Пока что нет.

– Политика Абаскаля по ротации состава не кажется немного странной?

– Сейчас уже более-менее, мне кажется, он определился. Тут еще травмы добавляются. А в целом, конечно, игра не просматривается, – сказал заместитель председателя Госдумы и болельщик « ».

Абаскаль про 0:2 с «Факелом»: «Нельзя было играть в футбол. «Спартак» бился. На таких полях только так»

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