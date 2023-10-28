«Один вопрос, что было хуже – поле или игра «Спартака»? Мне кажется, что примерно одинаково». Зампред Госдумы Жуков про 0:2 от «Факела»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Жуков Факел Государственная дума Футбол

Александр Жуков высказался о поражении «Спартака» от «Факела».

Московский клуб уступил со счетом 0:2 в выездном матче 13-го тура Мир РПЛ. Перед началом встречи с полем возникли проблемы из-за ливня. 

– Стоит ли играть в такую погоду?

– Тут один вопрос, что было хуже – поле или игра «Спартака»? Вам как кажется? Мне кажется, что примерно одинаково. Просто плохо «Спартак играл. И конечно, на таком поле вообще трудно хорошо играть. Там выиграет тот, кто больше хочет.

– Насколько, на ваш взгляд, сказалось отсутствие Промеса в матче?

– Да ни на сколько.

– Такое поле больше «Факелу» помогло?

– Наверное. Мне кажется, они с большей отдачей играли. Больше стремились победить, поэтому и выиграли.

– Все говорят о борьбе «Краснодара» с «Зенитом». «Спартак» все-таки остается в этой борьбе за лидерство?

– Пока что нет.

– Политика Абаскаля по ротации состава не кажется немного странной?

– Сейчас уже более-менее, мне кажется, он определился. Тут еще травмы добавляются. А в целом, конечно, игра не просматривается, – сказал заместитель председателя Госдумы и болельщик «Спартака».

Абаскаль про 0:2 с «Факелом»: «Нельзя было играть в футбол. «Спартак» бился. На таких полях только так»

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31 комментарий

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Доктор Верховцев
«Зампред Госдумы Жуков»
Даже у жуков есть Дума!
+37
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ЭЮЯ
Сейчас у многих болельщиков Спартака те же вопросы.
Что происходит и когда все это кончится? И похоже, ответов нет даже внутри клуба.
У вас точно все под контролем, г-да?
+10
-2
+8
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Василий Чацкий
Зачем вообще открывать рот по поводу поля, если бы в Москве шел два дня снег, а потом сутки лил дождь, поле было бы лучше на открывашке? Радуйтесь, что 5 мячей не получили
+14
-7
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suka1989
Ответ Василий Чацкий
Зачем вообще открывать рот по поводу поля, если бы в Москве шел два дня снег, а потом сутки лил дождь, поле было бы лучше на открывашке? Радуйтесь, что 5 мячей не получили
Остынь дружок , какие пять , там и второй то лишний
+5
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Валентина Перцева
Поле для всех было одинаковое, «Спартак» играл так, как будто не за победой приехал, чего нельзя сказать о Факеле. Поэтому итог матча вполне закономерен.
+3
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КБ Сергей
Ответ Василий Чацкий
Зачем вообще открывать рот по поводу поля, если бы в Москве шел два дня снег, а потом сутки лил дождь, поле было бы лучше на открывашке? Радуйтесь, что 5 мячей не получили
Вася, разговор не о том, где это поле, а в каком оно состоянии. Разговор о том, что на таком поле, в футбол играть нельзя нигде, ни в Воронеже, ни в Москве, ни в Армавире. Если ты радуешься победе - это нормально, но если тебе нравится такая игра, то лучше следи за болотным футболом, ибо для него, это как раз нормальные условия.
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Вячеслав Припузов
Жуков не играл в футбол, зачем его спрашивать, тем более так часто? Ответ о Промесе говорит сам за себя, Квинси ключевой игрок, он тащит Спартак
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Geronimo Good
Эммм. Теперь ещё и у всяких зампредов госдумы будут мнение по футболу спрашивать.
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Faust Doc
Ответ Доктор Верховцев
«Зампред Госдумы Жуков» Даже у жуков есть Дума!
ржу не могу)))
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Melnikov1968
Когда видишь лицо Жукова, не возникает вопрос, пьющий он или нет??? :)))
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Игорь Заварзин
Ответ Konstantin Zorin
А весной его тоже сливали? А летом, когда покупали легов? Абаскаль сам себя сливает тупым упрямством.
Покупали легов... Это по-русски как? Прояснишь??? Если я тебя правильно понял, то "усиление" с твоей точки зрения произошло.... Поясни, в какой из линий мы сегодня сильны?
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Игорь Заварзин
Ответ NIK7478
Глупости не пиши, насчет "слива"! Просто Абаскаль не тянет, ибо не способен ни игру поставить, ни контролировать команду, так как авторитета у него никакого, вот и всё.
ну ты меня научи ещё, чего мне писать. Умник)
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igor.igorev
Ответ Олег Ивакин
Зачем несёшь подобный бред? Каких фашистов? Сейчас главные фашисты в РФ обосновались. Да ещё и главных мировых террористов тепло принимают...
Ты откуда вещаешь? Из польского сортира?
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Victor Pavlovuch
Ответ Олег Ивакин
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Это просто ответ всем тем , которые кричат, что если бы Спартак тренировал российский тренер, то его бы давно уволили! Это все треп тех, кто просто не знает что сказать ещё плохого в адрес Спартака! Что тот же Гэлакси лучше Абаскаля , но тишина, молчат про Рахимова, Игнашевича. Помните как все молчали в тряпочку по поводу супер тренера Слуцкого , когда он уверено вел Рубин в пердив! Вот и ответ - как бы кто из российских тренеров не валился , все будут молчать и говорить , что он очень хороший тренер, но звёзды сошлись не так! А тренера иностранца, особенно в Спартаке просто сожрут! Личка что лучше результаты показывает ? Нет ! Но все молчат, а был бы в Спартаке сожрали!
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Олег Ивакин
Ответ Ызяя
ну ты сравнил. Абаскаль потомок фашистов, а Галактионов наш, свой, родной. Зачем, при всех равных, кормить чужеземцев? Ну и к Галактионову накопились вопросы, просто визжать и истерить не в правилах нормальных мужчин. Будет принято решение и позовут например Черчесова. Я против , но делать что то надо.
Зачем несёшь подобный бред?
Каких фашистов?
Сейчас главные фашисты в РФ обосновались.
Да ещё и главных мировых террористов тепло принимают...
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Дима Трепутин
Ответ Доктор Верховцев
«Зампред Госдумы Жуков» Даже у жуков есть Дума!
безумно смешно )) честно
наверное всему подъезду расскал ))
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Sergio1964
Только эти зампреды Госдумы и могут уволить Малышева, который тормозит с увольнением Абаскаля, обозначая свою профнепригодность и маскируя страх поиска отличного очественного тренера.
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Kit244098
Я посыл Жукова понял. Надо вернуть в Спартак Стасло. И вечное лето сразу же само собою вернется))
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Anthony Wrynn
зачем вы постите этого больного человека? ему дорога в лечебницу
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Ленид Вилькин
Справедливая политическая оценка игры Спартака. Жаль что нет парткома а то бы пропесочили б Абаскаля,а Гендиректор взял бы на поруки,добавив ему обязательных работ! 😀
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donatodonatore
Поле с игрой Спартака
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Тиджани Бабангида
«Игра не просматривается»
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Олег Ивакин
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