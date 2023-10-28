Сергей Ташуев: «Спартак» для всех – красная тряпка. Поэтому ее надо было разорвать»

Сергей Ташуев прокомментировал победу «Факела» над «Спартаком» (2:0).

— Ребята рады, довольны победой. Я говорю, что надо работать, не просто бегать. Выиграли заслуженно. План на игру сработал почти полностью. Старались комбинировать только у штрафной, борьбу вели до конца.

Руслан Магаль – лучший игрок матча, огромный объем работы сделал. «Спартак» для всех – красная тряпка. Поэтому ее надо было разорвать. Мы атаковали, прессинговали, не боялись. Мои команды всегда успешно играли с топ‑клубами, потому что не ждали ошибок соперников.

— «Спартак» мало что создал. По вашему мнению, почему так произошло?

— Мы хотели владеть инициативой, заставить соперника бегать за нами. Хотели измотать их. «Спартак» к этому не привык. Но нам тоже было сложно. Вчера даже не тренировались, – сказал тренер «Факела».

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