Сергей Ташуев: «Спартак» для всех – красная тряпка. Поэтому ее надо было разорвать»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сергей Ташуев Факел Матч ТВ Руслан Магаль Футбол

Сергей Ташуев прокомментировал победу «Факела» над «Спартаком» (2:0).

— Ребята рады, довольны победой. Я говорю, что надо работать, не просто бегать. Выиграли заслуженно. План на игру сработал почти полностью. Старались комбинировать только у штрафной, борьбу вели до конца.

Руслан Магаль – лучший игрок матча, огромный объем работы сделал. «Спартак» для всех – красная тряпка. Поэтому ее надо было разорвать. Мы атаковали, прессинговали, не боялись. Мои команды всегда успешно играли с топ‑клубами, потому что не ждали ошибок соперников.

— «Спартак» мало что создал. По вашему мнению, почему так произошло?

— Мы хотели владеть инициативой, заставить соперника бегать за нами. Хотели измотать их. «Спартак» к этому не привык. Но нам тоже было сложно. Вчера даже не тренировались, – сказал тренер «Факела».

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18 комментариев

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Bartez1986
Ташуев, откровенно говоря, удивляет. Хорошо работал в Ахмате, сейчас добротно в Факеле. Молодец мужик
+16
-1
+15
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Данко Лазович
про тряпку прям хорошо описано;)
+20
-9
+11
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Faust Doc
Ответ Доктор Верховцев
Почему именно «красная»? Из за клубных цветов?
Он хотел сказать грязная
+7
-3
+4
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Гамарджоба Генацвале
Не красная, а красно-белая!
+6
-3
+3
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КБ Сергей
Ну, на счёт «разорвали» - это Ташуев зря. Перебодали, перебороли, перебегали - это да. Этот матч трудно назвать футболом, но желания у воронежцев было действительно больше.
+3
-2
+1
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Taddy Brain
Ответ Ковид 07.10.52
Зайчишка во хмелю...до конца сезона не доработает...
Обидно тряпочникам)
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Taddy Brain
Ответ Филипп Юзбашев
Ну всё задачу на сезон выполнил и боюсь что факел по факту будет в фнл с ним, если он доработает.
Своим негативом не испортишь победу)
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Ramon Mercader
В сегодняшнем матче это реально красная тряпка, не более того, и это не фигура речи.
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romanisti89
про тряпку верно подметил
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Konstantin Zorin
Уже каждый тренер знает, как играть со Спартаком. Тактика Абаскаля, это открытая книга, которую все читают. Поле тяжелое? Абаскалю пофиг, он тактику не меняет. То же самое было на поле Оренбурга в прошлом сезоне. Казалось бы, у Рыжего должна уже набиться огромная шишка от грабель, но нет, повторение следует. Гибкости в его действиях вообще нет. А уж любовь к Игнатову и Умярову просто поражает. Думаю, что с Локо будет тяжело, но не безнадёжно, а вот Валера расколет спартаковский орех на раз. Грустно всё.
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Aleksandr Alferov
Ответ Bartez1986
Ташуев, откровенно говоря, удивляет. Хорошо работал в Ахмате, сейчас добротно в Факеле. Молодец мужик
Только нигде особо не задерживается. А так добротный тренер, умеет ставить игру. По крайней мере в какой бы команде не работал, везде команды играли у него в интересный футбол
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