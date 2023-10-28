«Спартак» повторил клубный антирекорд, проиграв 4 выездных матча РПЛ подряд

Теги Спартак премьер-лига Россия Невио Скала Факел рекорды Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» повторил свою худшую серию гостевых поражений.

Сегодня москвичи на выезде проиграли «Факелу» (0:2) в рамках Мир РПЛ.

Красно-белые проиграли 4 выездных матча в РПЛ подряд – это повторение их антирекорда в чемпионате России. До этого 4 подряд гостевых поражения «Спартак» терпел только в 2004 году при Невио Скале.

Кроме того, «Спартак» не забивает в 3 гостевых матчах РПЛ подряд – это также повторение антирекорда красно-белых.

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22 комментария

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ТрактоПоктер
Вперёд Спартак!!!!
К новым рекордам!!!
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corazón blanco
Абаскаль решил переписать на себя еще один рекорд.
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nucelar homosexual
Встатие отменяется? Спартаковский дух где ты?
+5
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Pok_Toholo
Ответ nucelar homosexual
Встатие отменяется? Спартаковский дух где ты?
Так джикия травмирован, некому дух равиоли и хинкали в раздевалке испускать
+4
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Северный болельщик
Встретились два аутсайдера Те, кто дома - победили. Раздули историю
+2
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Зелёный гопник
Трёхтуровые как обычно правят 😁
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Groznyi2024
Ответ Lumberjack
Ворвались в чемпионскую гонку?
Щас попадётся какой-нить Факел и разгромят! Хотя, постойте
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Lumberjack
Ворвались в чемпионскую гонку?
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Артур Свиридов
ахах, забавно)
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fil_spb
"проиграв 4 выездных матча РПЛ подряд"

С учетом того, что в предыдущих 3 поражениях с полями все было нормально, напрашивается вывод, что и сегодня оно было ни при чем. Но как отмазка сойдет.
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Мукунку хороший
Назло рекордам)
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Wasilij Petrow
"Мы хотим всем рекордам
Наши звонкие дать имена!"
(Пахмутова - Добронравов).
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Уланбек Абдуллаев
Дно ещё не пробито-вперед Спартак
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берде
Вот это действительно «Вернулись, чтобы править!»
Браво!
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pavlikkk
Дайте Абаскалю поработать! Он нас приведет к новым рекордам
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Родион Горбачев
Вернулись править!
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Иван Шуткин
Вперед ,Спартак !
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