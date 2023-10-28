«Спартак» повторил клубный антирекорд, проиграв 4 выездных матча РПЛ подряд
«Спартак» повторил свою худшую серию гостевых поражений.
Сегодня москвичи на выезде проиграли «Факелу» (0:2) в рамках Мир РПЛ.
Красно-белые проиграли 4 выездных матча в РПЛ подряд – это повторение их антирекорда в чемпионате России. До этого 4 подряд гостевых поражения «Спартак» терпел только в 2004 году при Невио Скале.
Кроме того, «Спартак» не забивает в 3 гостевых матчах РПЛ подряд – это также повторение антирекорда красно-белых.
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С учетом того, что в предыдущих 3 поражениях с полями все было нормально, напрашивается вывод, что и сегодня оно было ни при чем. Но как отмазка сойдет.
Наши звонкие дать имена!"
(Пахмутова - Добронравов).
Браво!