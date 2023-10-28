«Спартак» повторил клубный антирекорд, проиграв 4 выездных матча РПЛ подряд

«Спартак» повторил свою худшую серию гостевых поражений.

Сегодня москвичи на выезде проиграли « » (0:2) в рамках Мир .

Красно-белые проиграли 4 выездных матча в РПЛ подряд – это повторение их антирекорда в чемпионате России. До этого 4 подряд гостевых поражения « » терпел только в 2004 году при .

Кроме того, «Спартак» не забивает в 3 гостевых матчах РПЛ подряд – это также повторение антирекорда красно-белых.

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