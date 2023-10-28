Умяров о матче с «Факелом»: «Качество газона сыграло решающую роль. Даже во Второй лиге такого не было»

Теги Спартак премьер-лига Россия Факел Центральный стадион профсоюзов Матч ТВ Наиль Умяров Футбол

Наиль Умаров раскритиковал качество газона на стадионе «Факела».

В субботу «Спартак» в выездном матче 13‑го тура Мир РПЛ уступил «Факелу» 0:2.

– Качество газона сильно сказалось, я считаю. Сыграло решающую роль.

– Насколько это мешало команде показать свою игру?

– Вы же смотрели футбол. Прекрасно можете ответить на свой вопрос.

– То есть «Факелу» было проще?

– Условия были для всех одинаковыми. Просто «Факелу» удалось быстрее под них адаптироваться.

– Пытался ли «Спартак» адаптироваться под эти условия?

– Ну, конечно, пытались. Создавали, но не реализовали.

– Что главное на таком поле?

– Готовились мы к одному, но погодные условия... Нам нужно было не подготовиться, а адаптироваться.

– Вы были в шоке, когда вышли на разминку?

– Первый раз такое поле вижу. Кажется, даже во Второй лиге такого не было.

– В чем его главная проблема?

– На разминке все было хорошо, но потом в игре было ощущение, что оно не держало, – сказал футболист «Спартака».

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39 комментариев

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Данко Лазович
сплошные оправдания бездарной игре)
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Плевал я
А факел на другом поле играл что-ли?
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-13
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Faust Doc
Давайте следующего, это уже слышали!))
+8
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Георгий
хреновым танцорам всегда что то мешает...
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Tresk2
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Перекопать стадион Спартака, чтобы адаптировались.
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Данко Лазович
Ответ Spartacus Pro
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а ты видел игру спартака?) я видел на поле, был только факел;)
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Древний спартач
А на таких огородах и проявляются бойцовские качества и желание победить . Ни того , ни другого у этих "профессоров футбола" не было и в помине .
+4
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Игорь Колупанов
Блин когда наши команды говорят про поле вспоминается матч Спартак - Интер и как поле помешало итальянцам особенно зубастику
+3
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Данко Лазович
Ответ Spartacus Pro
Я не знаю, какой матч Вы смотрели, но я вижу, что название команды Спартак, вы, всегда, пишите с маленькой буквы. Поэтому, комментарии игры Спартака от Вас, мягко говоря, субъективные. И что, происходит на поле, Вы видете, в очках болельщика Зенита. Судя по Вашим комментариям, Вы работаете исключительно на плюсики. И, да, я смотрел матч. Играл Спартак хорошо.
желаю вам также хорошо продолжать этот сезон.
стремление к законному десятому место крайне похвально.
вперёд, спартак!
+4
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Подкат Мальдини
Новым титульным спонсором скама должен стать дом 2 и венцеслав венгржановский в частности , смотрю футбол 34 года такого уровня омерзения не вызывала ни одна « команда»
+3
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Дмитрий Беляев
таких как Умеров нет даже во второй лиги!!!
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fil_spb
Тем временем:

"«Спартак» повторил клубный антирекорд, проиграв 4 выездных матча РПЛ подряд"

А Спартак все 4 выезда на воронежском поле провёл? Или может поле все-таки ни при чем? Аппаеву и Магалю, да и Факелу в целом, поле не помешало строить свои атаки через короткий пас низом. А чем Спартак на поле занимался непонятно.
+3
0
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rarog
Если погода была не такая
И в бутсах шнуровка уж слишком тугая
И мокрая слишком на поле трава
И если болела у всех голова

Если соперник уж слишком был грубый
И коль против вас все футбольные клубы
Если все судьи судили не так
Значит, опять проиграл наш Спартак
+2
0
+2
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Spartacus Pro
Ответ Плевал я
А факел на другом поле играл что-ли?
Вроде написано, что поле было одинаковое для всех. Вам ещё кто-то плюс ставит за то, что вы не читая, пишете комментарий.
+13
-11
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Доктор Верховцев
Хитрый Факел неделю поливал поле водой и тренировался на нём играть. Чтобы, так сказать, не ударить в грязь своим лицом.
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Валерий Салтыков
с таким подходом к футболу и с таким составом вообще нечего говорить. Сами виноваты во всех своих грехах.
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Семен Романов
Ответ Андрей Тихонов
В первом предложении говорит, что качество поля сыграло решающую роль, а потом говорит,что условия для всех одинаковые. Сам себе противоречит.
Просто факел ваше классом оказался,успел быстрее адаптироваться
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Spartacus Pro
Матч Ростов-Локомотив совсем нентересный?
Там перерыв, а что?
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Сергей Ганжа
Коварный дождь включился за 3 дня до приезда Спартака. Заговор.
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DancePunk
Как раз скоро сыграете на хороших полях лигой ниже
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Cosx
Блин как же это все надоело
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NIK7478
Позорное оправдание!
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Андрей Тихонов
Ответ Spartacus Pro
Вроде написано, что поле было одинаковое для всех. Вам ещё кто-то плюс ставит за то, что вы не читая, пишете комментарий.
В первом предложении говорит, что качество поля сыграло решающую роль, а потом говорит,что условия для всех одинаковые. Сам себе противоречит.
+1
-1
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Гамарджоба Генацвале
Факел быстрее адаптировался к полю и победил,но виновато все равно поле.
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Vlad Mironenko
Ответ Данко Лазович
желаю вам также хорошо продолжать этот сезон. стремление к законному десятому место крайне похвально. вперёд, спартак!
Будьте вежливей к трехтуровому чемпиону России !
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