Умяров о матче с «Факелом»: «Качество газона сыграло решающую роль. Даже во Второй лиге такого не было»
Наиль Умаров раскритиковал качество газона на стадионе «Факела».
В субботу «Спартак» в выездном матче 13‑го тура Мир РПЛ уступил «Факелу» 0:2.
– Качество газона сильно сказалось, я считаю. Сыграло решающую роль.
– Насколько это мешало команде показать свою игру?
– Вы же смотрели футбол. Прекрасно можете ответить на свой вопрос.
– То есть «Факелу» было проще?
– Условия были для всех одинаковыми. Просто «Факелу» удалось быстрее под них адаптироваться.
– Пытался ли «Спартак» адаптироваться под эти условия?
– Ну, конечно, пытались. Создавали, но не реализовали.
– Что главное на таком поле?
– Готовились мы к одному, но погодные условия... Нам нужно было не подготовиться, а адаптироваться.
– Вы были в шоке, когда вышли на разминку?
– Первый раз такое поле вижу. Кажется, даже во Второй лиге такого не было.
– В чем его главная проблема?
– На разминке все было хорошо, но потом в игре было ощущение, что оно не держало, – сказал футболист «Спартака».
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"«Спартак» повторил клубный антирекорд, проиграв 4 выездных матча РПЛ подряд"
А Спартак все 4 выезда на воронежском поле провёл? Или может поле все-таки ни при чем? Аппаеву и Магалю, да и Факелу в целом, поле не помешало строить свои атаки через короткий пас низом. А чем Спартак на поле занимался непонятно.
И в бутсах шнуровка уж слишком тугая
И мокрая слишком на поле трава
И если болела у всех голова
Если соперник уж слишком был грубый
И коль против вас все футбольные клубы
Если все судьи судили не так
Значит, опять проиграл наш Спартак