Умяров о матче с «Факелом»: «Качество газона сыграло решающую роль. Даже во Второй лиге такого не было»

Наиль Умаров раскритиковал качество газона на стадионе «Факела».

В субботу «Спартак» в выездном матче 13‑го тура Мир РПЛ уступил «Факелу» 0:2.

– Качество газона сильно сказалось, я считаю. Сыграло решающую роль.

– Насколько это мешало команде показать свою игру?

– Вы же смотрели футбол. Прекрасно можете ответить на свой вопрос.

– То есть «Факелу» было проще?

– Условия были для всех одинаковыми. Просто «Факелу» удалось быстрее под них адаптироваться.

– Пытался ли «Спартак» адаптироваться под эти условия?

– Ну, конечно, пытались. Создавали, но не реализовали.

– Что главное на таком поле?

– Готовились мы к одному, но погодные условия... Нам нужно было не подготовиться, а адаптироваться.

– Вы были в шоке, когда вышли на разминку?

– Первый раз такое поле вижу. Кажется, даже во Второй лиге такого не было.

– В чем его главная проблема?

– На разминке все было хорошо, но потом в игре было ощущение, что оно не держало, – сказал футболист «Спартака».

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