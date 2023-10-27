«Реал» пока побеждает, но мне не нравится игра – беспорядочная. В класико будет счет 2:1». Миятович перед матчем с «Барселоной»
Предраг Миятович дал прогноз на класико и негативно оценил игру «Реала».
Матч «Барселона» – «Реал» в рамках 11-го тура Ла Лиги состоится 28 октября.
О ходе матча
«Матч будет очень равным, очень много тактики, все решат детали.
Я играл в класико – положение в таблице не имеет значения, то, в каком состоянии команды подходят к игре – тоже. Ставлю на счет 2:1».
Об игре «Реала»
«Мадрид» выигрывает матчи, но мне не нравится игра, она довольно беспорядочная.
Анчелотти добился успеха с той системой, которую он использовал в «Реале» всегда. Но в этом сезоне он изменил систему игры, чтобы адаптировать ее под Беллингема и молодежь.
На данный момент дела идут хорошо, но посмотрим, как долго это продлится. Я думаю, Карло не верит в эту систему. Он делает вещи, которые мне не нравятся», – сказал бывший игрок и директор «Реала» Миятович.
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соглашусь на 2-1