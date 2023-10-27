«Реал» пока побеждает, но мне не нравится игра – беспорядочная. В класико будет счет 2:1». Миятович перед матчем с «Барселоной»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Предраг Миятович Класико Джуд Беллингем Футбол

Предраг Миятович дал прогноз на класико и негативно оценил игру «Реала».

Матч «Барселона» – «Реал» в рамках 11-го тура Ла Лиги состоится 28 октября.

О ходе матча

«Матч будет очень равным, очень много тактики, все решат детали.

Я играл в класико – положение в таблице не имеет значения, то, в каком состоянии команды подходят к игре – тоже. Ставлю на счет 2:1».

Об игре «Реала»

«Мадрид» выигрывает матчи, но мне не нравится игра, она довольно беспорядочная.

Анчелотти добился успеха с той системой, которую он использовал в «Реале» всегда. Но в этом сезоне он изменил систему игры, чтобы адаптировать ее под Беллингема и молодежь.

На данный момент дела идут хорошо, но посмотрим, как долго это продлится. Я думаю, Карло не верит в эту систему. Он делает вещи, которые мне не нравятся», – сказал бывший игрок и директор «Реала» Миятович.

Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Adrenaline Z
действительно, у Реала нет вообще стиля игры.
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Футбол_это_жизнь
Почему речь идет отказом то стиле Реала? Какой стиль? У Реала Анчелотти вообще нет никакого стиля игры. Даже смешно’
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Barsa! bolshe chem klub
Предраг предРагает, а Бог распологает!

соглашусь на 2-1
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да Нет
прогнозы вещь дурацкая. Через несколько часов узнаем кто победит,или мирно разойдутся.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nacho13
В чью пользу-то?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Adrenaline Z
Ответ Blaumerc
у Реала никогда не было стиля игры, НИКОГДА. каждый новый тренер Мадрида ставит свою игру, и в большинстве случаев, это игра построена под звезд конкретного состава. Анчелотти очень умный и опытный тренер, он как раз таки нашёл баланс, дал свободу звёздам на индивидуальные решения для исхода матчей, и замаскировал это тактикой. Зидан тоже работал примерно также, он тоже строил игру не системную, а под сильные стороны игроков. но был немного строгим на счёт дисциплины. Потому что это сам Зидан, его должны уважать. у него были праймовые Роналду Бейл и Бензема в атаке, и многие матчи он побеждал навесами на атакующих трио. У системных тренеров в Реале не получится, тот же Лопетеги, один из редких системных тренеров в мадриде провалился, потому что там элементарно не дадут столько времени, там не будут ждать год, два и покупать игроков под стиль тренера, что бы тот наконец наладил игру. так что Реал всегда команда без стиля, покупавшая лучших игроков со всего мира, и подписывала готовых тренеров для здесь и сейчас, что бы результаты были немедленными. Поэтому, хоть и воспитанников Мадрида больше всех в топ 5 лигах, они никогда не будут востребованны у себя в первой команде. Именно поэтому Реал, нисмотря на своё величие, никогда не выигрывала требл. Она обязательно должна слить один турнир в угоду другому. Потому что нет стиля.
судя по вашей логики, Реалу не нужен тренер. Так можно, и без тренера играть
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий