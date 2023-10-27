Миятович на месте «Реала» подписал бы Мбаппе, а не Холанда: «Эрлинг – феномен, но у норвежца никогда не будет такого влияния, как у француза»
Предраг Миятович подписал бы в «Реал» Килиана Мбаппе, а не Эрлинга Холанда.
«Холанд – футбольный феномен, голеадор, но он норвежец, у него никогда не будет такого имиджа и такого влияния, как у француза.
Конечно, если бы мне пришлось подписывать одного из них, я бы потратил деньги на Мбаппе. Он настоящая звезда, более того, вокруг него есть маркетинговая составляющая, и об этом тоже нужно думать», – сказал экс-игрок «Реала».
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86 голов за 89 матчей в Дортмунде вообще.
Вы уверены, что викинг очень зависимый от партнеров игрок? Чтобы забить 50 за сезон, партнеры нужны. Факт. Но для этой отметки они нужны и Мбаппе.
У него за последние 2 года больше голов за Норвегию, чем у Мбаппе и Лео за Францию и Аргентину. И ты после этого серьезно используешь карту, что его сборная не вышла из группы? Да там кроме Холлана и Эдегора игроков даже для уровня середняков АПЛ нет.
За сборную Норвегии, блин.