Миятович на месте «Реала» подписал бы Мбаппе, а не Холанда: «Эрлинг – феномен, но у норвежца никогда не будет такого влияния, как у француза»

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Предраг Миятович Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

Предраг Миятович подписал бы в «Реал» Килиана Мбаппе, а не Эрлинга Холанда.

«Холанд – футбольный феномен, голеадор, но он норвежец, у него никогда не будет такого имиджа и такого влияния, как у француза.

Конечно, если бы мне пришлось подписывать одного из них, я бы потратил деньги на Мбаппе. Он настоящая звезда, более того, вокруг него есть маркетинговая составляющая, и об этом тоже нужно думать», – сказал экс-игрок «Реала».

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127 комментариев

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Beast
мбаппе должен помнить, что в реал четыре раза не зовут
+149
-19
+130
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Александр Плешков
Такого влияния Реалу не надо
+66
-4
+62
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TAGAY
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
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че я только что прочитал?! Альварес игрок Сити! купить, у кого?! у себя?!
+61
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corazón blanco
В плане медийности и игровых скиллов, конечно Килиан предпочтительнее. Только вот доставлять мяч в штрафную в Мадриде и так есть кому, а вот реализовывать эти моменты лучше всех умеет именно Холанд. Но думаю, что раз Флорентино одержим французом, все же предпочтение он отдаст именно ему. Если конечно его терпение неиссякло летом 2022 года. А вообще идеально у Сити было бы купить другого форварда - Альвареса. Вот, где топ-игрок. Он и сам может мяч протащить, не чурается черновой работы, опускается в центр поля, хорош в подыгрыше, да и реализация моментов у него хорошая. Все равно ведь даже при переходе Мбаппе - форвард команде необходим, на позиции центрального нападающего Килиан не так хорош.
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majestic1980
Ожидания - Мбаппе и Холланд. Реальность - Хоселу
+23
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l1973
Так то Холланд более зависимый от партнёров игрок.Черепах сам себе может моменты создавать.Но сколько клепает норвег в свои годы,это нечто.
+18
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Акира_1
Ответ XavIniesta2008-2015
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Если бы Мбаппе играл у Пепа, то он точно также бы рвал, а может выглдил бы даже мощнее, чем Холанд, который всегда исчезает в матчах с топами
+21
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+15
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corazón blanco
Ответ Roman
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Когда был второй раз? Что Вы постоянно повторяете эту мантру. Мадрид официального заявления не делал, а значит все остальное, это только домыслы журналистов. Которые в погоне за хайпом все лето писали о том что он перейдет в такое день ( подставь число и дату летнего месяца).
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Сурен Мардиросян
Ответ TAGAY
че я только что прочитал?! Альварес игрок Сити! купить, у кого?! у себя?!
как в той пословице,,слышал звон, да не знает где он ".😔😡
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АРТУР АЛИЕВ
Влияние? Я уже представляю как король Испании будет просить Мбаппе остаться в Мадриде и продлить контракт
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Акира_1
Ответ CHELSEA_2008
С Баварией есчез? С Реалом во втором матче был один из самых опасных. Куртуа чудом его удары головой потащил.
Что-то не помню действий Холанда в матче с Реалом. Где он был в финале ЛЧ или даже в финале кубка Англии? Я вообще не помню, чтоб он в матче с кем-то сильным показал того фрв, какого он показывает в матчах с Борнмутом, Янг Бойс и т.д.
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Любезный Коссутий
конечно, черепашкен более одаренный, универсальный и разносторонний игрок, чем Хааланд. если норг крайне зависим от Де Брейне и компании, то черепашка и сам моменты в состоянии создавать, и себе и партнерам, плюс реализация ничем не хуже, чем у Хааланда, а по скорости и того быстрее
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Stannis_Baratheon
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
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какой ещё Альварез?
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Мельников Михаил
Ответ l1973
Так то Холланд более зависимый от партнёров игрок.Черепах сам себе может моменты создавать.Но сколько клепает норвег в свои годы,это нечто.
28 голов за 22 мачта в Зальцбурге за один сезон.
86 голов за 89 матчей в Дортмунде вообще.

Вы уверены, что викинг очень зависимый от партнеров игрок? Чтобы забить 50 за сезон, партнеры нужны. Факт. Но для этой отметки они нужны и Мбаппе.
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Любезный Коссутий
Ответ Makto
В 29 у черепашки начнёт уходить скорость , если Месси гении а Роналду смог перестроиться и выдал лучшие годы , то насчёт Килиана есть сомнения .
у Уокера и в 33 (или 34, хз) скорость не ушла, так что не все так однозначно.
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as009595@icloud.com
Ответ Beast
мбаппе должен помнить, что в реал четыре раза не зовут
Реал тоже должен помнить)) что бесплатно Мбаппе не перейдет)
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Мельников Михаил
Ответ Diyas
И где эта сборная? не может выйти из простой группы.
Ты понимаешь, что ты пишешь? Игрок показывает выдающуюся статистику, забивая в среднем по голу за матч, играя в средней команде. И ты пишешь, что результатов его команды недостаточно, для признания его ИНДИВИДУАЛЬНЫХ заслуг в номинации на лучшего игрока.
У него за последние 2 года больше голов за Норвегию, чем у Мбаппе и Лео за Францию и Аргентину. И ты после этого серьезно используешь карту, что его сборная не вышла из группы? Да там кроме Холлана и Эдегора игроков даже для уровня середняков АПЛ нет.
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Мельников Михаил
Ответ Diyas
он играл в командах которые много забивают, а в сборной почему то мало забивает, хотя и там есть хорошие партнеры.
Где он мало забивает? У него в сборной статистика близка к 1 голу за игру в среднем.
За сборную Норвегии, блин.
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kutavlik
А мне всегда казалось, что нападающих берут, чтобы они влияли не результат...А маркетинговая составляющая для них - дело десятое...
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morphvirg
Ответ VMX1389
Значит вы не смотрели второй матч с Реалом, футбол это не только статистика, во втором матче большая часть голов в первую очередь пришла именно из-за давления Холланда, когда вся защита пыталась его закрыть, оттягивая на себя все внимание, и то имея приличное количество моментов
Куртуа включил режим супермена. Именно благодаря ему Реал выиграл лч 2021-2022. И здесь только его феноменальная игра не позволила Холланду забить 3 мяча. Да и о чём с ними говорить, если они считают, что он только слабым забивает.
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Сергей Царан
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
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Типичный глория сити😂
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Spartakus1984
Тут как посмотреть, влияние влиянию рознь,Мбаппе самолюбивый и может начать шатать клуб,+ обдерет по деньгам как липку Реал.
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nikitoq
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Я в шоке, как люди шутку не поняли…. Ладно, буду смайлики ставить после каждой шутки.
видимо шутка бестолковая
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Сергей Перевалов
Ответ Муслим адам
так почему Мбаппе не выиграл требл? премию УЕФА? золотую бутсу? или почему холанд 2 раз стал лучшим бомбардиром ЛЧ, Лиги Наций? а Мбаппе нет?
Есть гипотеза - потому что трофеи выигрывает команда, 11 игроков, руководимых тренером. Поэтому клубный требл - у лучшей клубной команды Европы (где Холанд). А чемпионство и вице-чемпионство мира - у лучшей сборной. С Мбаппе в составе.. Который и золотую бутсу получил (за ЧМ-2022, что важнее внутренних соревнований)
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Makto
В 29 у черепашки начнёт уходить скорость , если Месси гении а Роналду смог перестроиться и выдал лучшие годы , то насчёт Килиана есть сомнения .
+6
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