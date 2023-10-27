Предраг Миятович подписал бы в «Реал» Килиана Мбаппе, а не Эрлинга Холанда.

« – футбольный феномен, голеадор, но он норвежец, у него никогда не будет такого имиджа и такого влияния, как у француза.

Конечно, если бы мне пришлось подписывать одного из них, я бы потратил деньги на . Он настоящая звезда, более того, вокруг него есть маркетинговая составляющая, и об этом тоже нужно думать», – сказал экс-игрок « ».

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