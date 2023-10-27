Винисиус, Беллингем, Хоселу, Кроос, Модрич – в заявке «Реала» на матч с «Барсой»

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«Реал Мадрид» назвал список игроков, вызванных на матч с «Барселоной».

Матч «Барселона» – «Реал» в рамках 11-го тура Ла Лиги состоится 28 октября.

Главный тренер «Мадрида» Карло Анчелотти сможет рассчитывать на 20 футболистов в этой игре.

Вратари: Андрей Лунин, Кепа Аррисабалага, Диего Пиньейро;

Защитники: Даниэль Карвахаль, Давид Алаба, Начо Фернандес, Лукас Васкес, Фран Гарсия, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди;

Полузащитники: Джуд Беллингем, Тони Кроос, Лука Модрич, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени;

Нападающие: Винисиус Жуниор, Родриго, Хоселу, Браим Диас.

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24 комментария

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Михаэль Буйнов
Ответ VuNePonimaete
Держи в курсе
он видимо юморист, для него сити клуб с историей
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Zemanuha
Ждем победы Мадрида.
Hala Madrid.
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Александр Зубков
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
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Беллингем, Камавинга, Тчоумени, Вальверде. Сброд стариков? Тебе 12 мальчик?
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
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Там один ноунейм в 2022 Сите за 3 минуты из ЛЧ вышвырнул, представляю как ты горел))
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Begench Berdimuradov
Состав укомплектован (с)
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Гномович!
Негрейра, Бенгоэча, Эрнандес, Мунуэра – в заявке «Барсы» на матч с «Реалом»
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VuNePonimaete
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
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Александр Карпов
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Конечно горел. А болельщикам Реала не привыкать радоваться отскокам и везению своей команды, даже при ужасной игре. Вышвырнул - это ты громко сказал. По игре Сити как хотел Реал возил. Но, отскакивать вечно не получится.
да по этому у Реала только одних ЛЧ больше чем у сити всех трофеев вместе взятых)))
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VuNePonimaete
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Сити настолько задрал планку качества, что уже поражение от МЮ считается позором. Для Реала же нормально проигрывать Валенсиям, Валейкано и Сосьедадам.
Ты шибко много понты то не гнул бы, все результаты Сити добыты благодаря одному человеку - Пепу. Уйдет он и посмотрим куда этот "клуб с историей" опустится потом
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Абдула Магомедсаидов
Если проиграют, то не должно быть отмазок
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Real_v_dushe
Каталонское зло должно быть завтра побеждено, вперёд Мадрид!
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Bleck Ridermen
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Ну че ФанФРИКи БПМФ завтра ждёте своих хозяев на их тренировочном поле?😉
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Real_v_dushe
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Там один ноунейм в 2022 Сите за 3 минуты из ЛЧ вышвырнул, представляю как ты горел))
Конечно горел. А болельщикам Реала не привыкать радоваться отскокам и везению своей команды, даже при ужасной игре. Вышвырнул - это ты громко сказал. По игре Сити как хотел Реал возил. Но, отскакивать вечно не получится.
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