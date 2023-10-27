Винисиус, Беллингем, Хоселу, Кроос, Модрич – в заявке «Реала» на матч с «Барсой»

«Реал Мадрид» назвал список игроков, вызванных на матч с «Барселоной».

Матч « » – « » в рамках 11-го тура состоится 28 октября.

Главный тренер «Мадрида» сможет рассчитывать на 20 футболистов в этой игре.

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Полузащитники: Джуд Беллингем, Тони Кроос, Лука Модрич, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени;

Нападающие: Винисиус Жуниор, Родриго, Хоселу, Браим Диас.

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