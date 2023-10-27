Винисиус, Беллингем, Хоселу, Кроос, Модрич – в заявке «Реала» на матч с «Барсой»
«Реал Мадрид» назвал список игроков, вызванных на матч с «Барселоной».
Матч «Барселона» – «Реал» в рамках 11-го тура Ла Лиги состоится 28 октября.
Главный тренер «Мадрида» Карло Анчелотти сможет рассчитывать на 20 футболистов в этой игре.
Вратари: Андрей Лунин, Кепа Аррисабалага, Диего Пиньейро;
Защитники: Даниэль Карвахаль, Давид Алаба, Начо Фернандес, Лукас Васкес, Фран Гарсия, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди;
Полузащитники: Джуд Беллингем, Тони Кроос, Лука Модрич, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени;
Нападающие: Винисиус Жуниор, Родриго, Хоселу, Браим Диас.
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