Анчелотти о матче «Реала» с «Барсой»: «Особенная игра для всего мира, но говорить, что ее исход определит чемпиона Ла Лиги – это слишком»

Карло Анчелотти высказался перед матчем «Реала» с «Барселоной».

Матч « » – « » в рамках 11-го тура состоится 28 октября.

– Какой вы видите свою команду?

– Мотивированной. Это важная игра, особенная. Первое класико сезона. Их будет больше – ответная игра, Суперкубок, Кубок, Лига чемпионов – у нас так много возможностей пересечься. Да, у меня такое чувство, что завтра только первый матч. И мы хорошо подходим к нему.

– Как Беллингем?

– Завтра он будет играть, с ним все в порядке, перегрузки мышц больше нет.

Мне не нужно вам объяснять, что такое классико... Это знают все! Это игра для всего мира.

– Кто сыграет слева в защите?

– преуспел на этой позиции. У Менди преимущество, потому что он отдыхал на неделе. Я доверяю всем игрокам. Знаю, что выйти в старте – важно, но и усилить игру со скамейки тоже важно. И футболисты это знают.

– Завтра нас ждет больше чем игра?

– Это очень важный матч, но сезон длинный, и сказать, что исход игры определит борьбу в Ла Лиге – это слишком.

Сезон длинный, будет серьезная борьба. Есть «Атлетико», «Жирона» и много команд, которые будут бороться до конца.

– Что вас больше всего беспокоит в «Барселоне»?

– Это отличная команда – как в атаке, так и в защите. В этом году пришли молодые игроки с хорошими качествами. Мы ожидаем увидеть ту же «Барсу», что и всегда.

– Хави сказал, что шансы завтра 50 на 50, фаворита нет. Вы согласны?

– В класико, как и в дерби, шансы всегда равны. Очень равная битва. Я надеюсь, что людям понравится матч, – сказал главный тренер «Мадрида» .

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