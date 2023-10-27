Анчелотти о матче «Реала» с «Барсой»: «Особенная игра для всего мира, но говорить, что ее исход определит чемпиона Ла Лиги – это слишком»
Карло Анчелотти высказался перед матчем «Реала» с «Барселоной».
Матч «Барселона» – «Реал» в рамках 11-го тура Ла Лиги состоится 28 октября.
– Какой вы видите свою команду?
– Мотивированной. Это важная игра, особенная. Первое класико сезона. Их будет больше – ответная игра, Суперкубок, Кубок, Лига чемпионов – у нас так много возможностей пересечься. Да, у меня такое чувство, что завтра только первый матч. И мы хорошо подходим к нему.
– Как Беллингем?
– Завтра он будет играть, с ним все в порядке, перегрузки мышц больше нет.
Мне не нужно вам объяснять, что такое классико... Это знают все! Это игра для всего мира.
– Кто сыграет слева в защите?
– Камавинга преуспел на этой позиции. У Менди преимущество, потому что он отдыхал на неделе. Я доверяю всем игрокам. Знаю, что выйти в старте – важно, но и усилить игру со скамейки тоже важно. И футболисты это знают.
– Завтра нас ждет больше чем игра?
– Это очень важный матч, но сезон длинный, и сказать, что исход игры определит борьбу в Ла Лиге – это слишком.
Сезон длинный, будет серьезная борьба. Есть «Атлетико», «Жирона» и много команд, которые будут бороться до конца.
– Что вас больше всего беспокоит в «Барселоне»?
– Это отличная команда – как в атаке, так и в защите. В этом году пришли молодые игроки с хорошими качествами. Мы ожидаем увидеть ту же «Барсу», что и всегда.
– Хави сказал, что шансы завтра 50 на 50, фаворита нет. Вы согласны?
– В класико, как и в дерби, шансы всегда равны. Очень равная битва. Я надеюсь, что людям понравится матч, – сказал главный тренер «Мадрида» Анчелотти.
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Может подскажет кто, а где можно посмотреть матч? Знаю , что будет показывать окко, но покупать подписку из-за одного матча я не хочу. Написал в поддержку, сказали , что купить трансляцию одного матча, как например, на матч тв , у них нельзя.
а) кто им даст играть в свой футбол
б) что ты подразумеваешь под своим футболом?