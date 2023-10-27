Анчелотти о матче «Реала» с «Барсой»: «Особенная игра для всего мира, но говорить, что ее исход определит чемпиона Ла Лиги – это слишком»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Ферлан Менди Класико Эдуардо Камавинга Джуд Беллингем Футбол

Карло Анчелотти высказался перед матчем «Реала» с «Барселоной».

Матч «Барселона» – «Реал» в рамках 11-го тура Ла Лиги состоится 28 октября.

– Какой вы видите свою команду?

– Мотивированной. Это важная игра, особенная. Первое класико сезона. Их будет больше – ответная игра, Суперкубок, Кубок, Лига чемпионов – у нас так много возможностей пересечься. Да, у меня такое чувство, что завтра только первый матч. И мы хорошо подходим к нему.

– Как Беллингем?

– Завтра он будет играть, с ним все в порядке, перегрузки мышц больше нет.

Мне не нужно вам объяснять, что такое классико... Это знают все! Это игра для всего мира.

– Кто сыграет слева в защите?

Камавинга преуспел на этой позиции. У Менди преимущество, потому что он отдыхал на неделе. Я доверяю всем игрокам. Знаю, что выйти в старте – важно, но и усилить игру со скамейки тоже важно. И футболисты это знают.

– Завтра нас ждет больше чем игра?

– Это очень важный матч, но сезон длинный, и сказать, что исход игры определит борьбу в Ла Лиге – это слишком.

Сезон длинный, будет серьезная борьба. Есть «Атлетико», «Жирона» и много команд, которые будут бороться до конца.

– Что вас больше всего беспокоит в «Барселоне»?

– Это отличная команда – как в атаке, так и в защите. В этом году пришли молодые игроки с хорошими качествами. Мы ожидаем увидеть ту же «Барсу», что и всегда.

– Хави сказал, что шансы завтра 50 на 50, фаворита нет. Вы согласны?

– В класико, как и в дерби, шансы всегда равны. Очень равная битва. Я надеюсь, что людям понравится матч, – сказал главный тренер «Мадрида» Анчелотти.

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33 комментария

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denimo21
Ребят, извините, что не совсем по теме.
Может подскажет кто, а где можно посмотреть матч? Знаю , что будет показывать окко, но покупать подписку из-за одного матча я не хочу. Написал в поддержку, сказали , что купить трансляцию одного матча, как например, на матч тв , у них нельзя.
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Улан Нурзаатбеков
Ответ denimo21
Ребят, извините, что не совсем по теме. Может подскажет кто, а где можно посмотреть матч? Знаю , что будет показывать окко, но покупать подписку из-за одного матча я не хочу. Написал в поддержку, сказали , что купить трансляцию одного матча, как например, на матч тв , у них нельзя.
8875 точка ру, скачиваете приложение, там трансляция
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Бронислав Каминский
Ответ corazón blanco
Атакующий комбинационный футбол. А с командами подобного стиля - разящие контратаки.
Это не стиль,в такой футбол все топ команды играют
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Бронислав Каминский
Ответ corazón blanco
Надеюсь Карло будет играть в свой футбол, а то последние матчи с Барселоной играли от соперника. С такой Барселоной можно и нужно играть в свою игру. Удачи Мадриду, надеюсь матч будет зрелищным с обилием голевых моментов, ну и конечно надеемся на положительный исход.
Что такое футбол Мадрида?))Охарактеризуй этот стиль,пожалуйста)
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Blaumerc
Ответ corazón blanco
Надеюсь Карло будет играть в свой футбол, а то последние матчи с Барселоной играли от соперника. С такой Барселоной можно и нужно играть в свою игру. Удачи Мадриду, надеюсь матч будет зрелищным с обилием голевых моментов, ну и конечно надеемся на положительный исход.
у Мадрида есть своя игра? никогда не видел.
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denimo21
Ответ kanvev
Можно же один месяц подписки по акции купить за 1 рубль
Так я уже покупал 😩
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Никита Алексеев
Ответ denimo21
Ребят, извините, что не совсем по теме. Может подскажет кто, а где можно посмотреть матч? Знаю , что будет показывать окко, но покупать подписку из-за одного матча я не хочу. Написал в поддержку, сказали , что купить трансляцию одного матча, как например, на матч тв , у них нельзя.
скачай приложение VARMATCH TV там все трансляции
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NastyNay
Ответ Jim Korbett
Комментарий удален пользователем
Кейна взяли на перспективу. Парнишке всего 30 лет
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Homelender_666
Ответ denimo21
Ребят, извините, что не совсем по теме. Может подскажет кто, а где можно посмотреть матч? Знаю , что будет показывать окко, но покупать подписку из-за одного матча я не хочу. Написал в поддержку, сказали , что купить трансляцию одного матча, как например, на матч тв , у них нельзя.
На окко можно за бонусы СберСпасибо купить подписку. Я себе таким образом годовую оформил.
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kanvev
Ответ denimo21
Так я уже покупал 😩
Ну так создай новый аккаунт и так по кругу
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corazón blanco
Ответ Бронислав Каминский
Что такое футбол Мадрида?))Охарактеризуй этот стиль,пожалуйста)
Атакующий комбинационный футбол. А с командами подобного стиля - разящие контратаки.
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GuruFutbola
Ответ corazón blanco
Надеюсь Карло будет играть в свой футбол, а то последние матчи с Барселоной играли от соперника. С такой Барселоной можно и нужно играть в свою игру. Удачи Мадриду, надеюсь матч будет зрелищным с обилием голевых моментов, ну и конечно надеемся на положительный исход.
А можно поинтересоваться
а) кто им даст играть в свой футбол
б) что ты подразумеваешь под своим футболом?
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Tanabay
Ответ Blaumerc
держи лайвхак. качаешь с плей маркета приложение horjun tv (бесплатно). заходишь в раздел онлайн тв, самый нижний из списка mono tv. там будет трансляция, конечно если комментатор на фарси, с заглушкой шума не беспокоет.
и возьми карт с älem tv😄
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Jim Korbett
Ответ NastyNay
Кейна взяли на перспективу. Парнишке всего 30 лет
Я хотел написать ‟более молодого”, я знаю, что ему тридцатник.
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Homelender_666
Ответ Arrahmano Matcyev
В смысле? Как это сделать? Можете немного подробнее написать об этом,пожалуйста
Если у вас есть карта Сбера, то нужно подключить бонусную программу (это легко, покопайтесь в сбер онлайн). При оплате картой будут начисляться бонусы, которыми можно платить в Окно, Бургер Кинг и т.д.
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Александр Карпов
Ответ NastyNay
Кейна взяли на перспективу. Парнишке всего 30 лет
ор) такую чушь пишут
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rs 57cam
Ответ denimo21
Ребят, извините, что не совсем по теме. Может подскажет кто, а где можно посмотреть матч? Знаю , что будет показывать окко, но покупать подписку из-за одного матча я не хочу. Написал в поддержку, сказали , что купить трансляцию одного матча, как например, на матч тв , у них нельзя.
live sports программку пришли и наблюдай ве сь мега футбол.
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kanvev
Ответ denimo21
Ребят, извините, что не совсем по теме. Может подскажет кто, а где можно посмотреть матч? Знаю , что будет показывать окко, но покупать подписку из-за одного матча я не хочу. Написал в поддержку, сказали , что купить трансляцию одного матча, как например, на матч тв , у них нельзя.
Можно же один месяц подписки по акции купить за 1 рубль
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AlexMa1n888
Ответ denimo21
Ребят, извините, что не совсем по теме. Может подскажет кто, а где можно посмотреть матч? Знаю , что будет показывать окко, но покупать подписку из-за одного матча я не хочу. Написал в поддержку, сказали , что купить трансляцию одного матча, как например, на матч тв , у них нельзя.
лайвбол сайт
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Bleck Ridermen
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Ну че фанФРИКИ БПМФ завтра ждёте своих хозяев?🤪
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predMBAPPE
Барса выиграет и станет чемпионом 😎
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BurBon
Маргарину фартит, второе класико подряд, куча травм у Барсы.
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Jim Korbett
Раньше в Классико играли главные звёзды мирового футбола – Роналдо и Месси, а сейчас самый звёздный футболист там – это старый, как сиськи Мадонны, Левандовский, которого Бавария скинула в Барсу из-за старости поляка, а себе купила более молодого Кейна.
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Jim Korbett
Комментарий удален пользователем
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NastyNay
Никогда не видел чтоб кто то сказал что одна игра определит чемпионство. Зачем они всегда говорят, что так нельзя говорить, если никто так и не говорит?)))
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