Анчелотти о судье Мансано на матче с «Барсой»: «Один из самых высоко оцениваемых арбитров Европы. Он подходит для класико»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Хесус Хиль Мансано Футбол

Карло Анчелотти высоко отозвался о судье, назначенном на матч с «Барселоной».

Хесус Хиль Мансано будет работать на матче между «Барселоной» и «Реалом» в 11-м туре Ла Лиги 28 октября.

– Что вы думаете о Хесусе Хиле Мансано, он вам нравится?

– Он один из самых высоко оцениваемых судей Европы. Я очень хорошо его знаю. Его характеристики подходят для завтрашнего матча, – сказал главный тренер «Реала» Анчелотти.

Хави об арбитре Мансано на класико: «Это лотерея, не так ли? Я всегда говорю, что верю в честность рефери»

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84 комментария

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Adrenaline Z
ну Мансано то реально больше помогал Реалу в ла лиге
+125
-24
+101
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Станислав Л
аххааха, точно, реал подтверждает
+94
-23
+71
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Jon han
мансано и реал = деньги 💰
+75
-23
+52
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TheFrosty
Анчелотти о судье Мансано на матче с «Барсой»: «Один из самых высоко оцениваемых в валюте арбитров Европы. Его услуги стоят немало. Он подходит для класико»
+50
-13
+37
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Tristan...
Анчелотти про Мансано: «Часть команды - часть корабля!»
+40
-11
+29
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иц а мен
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Adrenaline Z
ну Мансано то реально больше помогал Реалу в ла лиге
они даже не стесняются, в открытую уже говорят, ниче, в один день все это выйдет наружу и посмотрим на лица глоров реала
+35
-14
+21
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mwj85frrxz
И во сколько оценил его Перес?😁
+30
-10
+20
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Rus Donskoy
Ответ Real_v_dushe
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вообще то Реал проблемный. первое- покупают традиционно судей и греют шары, 2- игроков реала обвинили в распространение детского порно, игроки реала подозреваются в педофилии, 3-главв ла лиги тебас официально заявил что он ярый фанат реала, .
+35
-17
+18
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Sòlo una Victoria
Ответ Real_v_dushe
Комментарий скрыт
так никто Барселону не осудил, не доказал ничего. вот за Реал возьмутся скоро по настоящему
+26
-9
+17
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Да Нет
ах Анчелоти, какой же лис!!)) браво 👏
+22
-9
+13
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SanEffect
Подлизнул по-королевски)
+17
-5
+12
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Да Нет
Ответ mwj85frrxz
И во сколько оценил его Перес?😁
в 2 красные карточки!)
+17
-5
+12
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Ya_Mama
Ответ Greg Jackson
Когда Барсу судили так, тогда все было нормально? https://youtu.be/LVg3mJexhxo?feature=shared
Это случайно не тот матч где Бэйл пытался ногу Умтити оторвать и даже фол не назначили, а потом судья проглядел провокации Марсело и удалил Роберто?))
+18
-6
+12
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TAGAY
судья средненький, самое дурное в том что он не последователен, может спокойно дать одной команде бить и даже фол не свистеть но запросто удалит за малейшую касание с другой стороны. так было с Неймаром в 2017 году, когда его били,больше десятки раз, и как минимум двое должны были с КК покинуть, но как только Ней сфолил тут же удалил, причем его фолы были менее травмоопасным и жестким чем он получал в том матче. КК с Лео так вообще было дичь, когда баски рвали,били,тянули время, симулировали а удалил Лео, за удар рукой в плечо, причем в том эпизоде именно к Лео подошел и толкнул Лео отмахиваясь удалился. а с Левой дикий позор, две ЖК высосано из пальца, первая ЖК так вообще не понятно за что. КК Луиса не помню за что дали, чет не могу вспомнить ту игру, может не смотрел.. и самое забавное, все эти ребята получали дополнительную дискву) Ней 3 матча,Лео - 2,Луис-2,Лева -3! хочется спросить почему не дали дискву дополнительную Рамосу в 2017 году за то же что сделал Неймар?! да,он даже того позора,что устроил после 5-0, пропустил всего 1 игру..
+15
-4
+11
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atomio
Пакеты уже приготовили для него с символикой? Опять так же втихаря на парковке передадите? 😅
+20
-10
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Den
Анчелотти он нам поможет)
+10
-1
+9
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Jon han
Ответ BananaMantana
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не оправдывайтесь хорошо?
+8
-2
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FOOTBALL
Ответ Real_v_dushe
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Вот именно он зависимый))) этого и хотел Анчелотти. Посмотри статистику элкласико когда судил этот судья. 100% или крассная игроку барсы или же левая пенка обеспечена
+10
-4
+6
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Станислав Л
Ответ Real_v_dushe
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нормальный? При его арбитраже «сливочные» выиграли 81.3 % матчей, а «Барселона» лишь 52.4 %.
+9
-5
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elkipalki
Ответ Greg Jackson
https://youtu.be/LVg3mJexhxo?feature=shared Барсуки скучают по этим временам https://youtu.be/yinbJcPoMj8?feature=shared https://youtu.be/Ru8WJyhAyxU?feature=shared интернет то помнит всё.
По мнению барсоглоров такое судейство и должно быть) это честно и справедливо) а деньги Негрейреине за это платили, а по доброте душевной) ведь барса - больше чем клуб!)
+6
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benjamin92
Ответ JENNINGS
Доказательства покупок судей и нагревания шаров на жеребьёвках есть? Ну если по-серьёзному, по-взрослому? Скрины документов, переписки, видео? Или так, очередной хейтерский пук?
Квонси, в матче Барса-Челси ты сказал доказательства - твои глаза. А тут скрины документов требуешь…
+5
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Ya_Mama
Ответ Greg Jackson
https://youtu.be/t6OdlTVjY-w?feature=shared посмотри на Бэйла) Умтити это грязь и карма его настигла! https://youtu.be/kb60o-LW2TE?feature=shared
На этом сайте много шизофазии читал, но это уже переход на новый уровень.
Рекомендую отойти от клавиатуры и посмотреть на своё творчество со стороны.
+4
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Soyench Perhatow
При его арбитраже «сливочные» выиграли 81.3 % матчей, а «Барселона» лишь 52.4 %.
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Real_v_dushe
Ответ FOOTBALL
Вот именно он зависимый))) этого и хотел Анчелотти. Посмотри статистику элкласико когда судил этот судья. 100% или крассная игроку барсы или же левая пенка обеспечена
Мне всё равно на иллюзию бчк, я абсолютно уверен, что Мансано не будет судить, как, например, ручной свисток бчк Бенгоэчеа. А значит Реал в этом матче засужен не будет и всех мадридистов радует объективное судейство.
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marchellinos
Ещё бы он иначе сказал. Когда он подсуживает реалу.
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