Анчелотти о судье Мансано на матче с «Барсой»: «Один из самых высоко оцениваемых арбитров Европы. Он подходит для класико»
Карло Анчелотти высоко отозвался о судье, назначенном на матч с «Барселоной».
Хесус Хиль Мансано будет работать на матче между «Барселоной» и «Реалом» в 11-м туре Ла Лиги 28 октября.
– Что вы думаете о Хесусе Хиле Мансано, он вам нравится?
– Он один из самых высоко оцениваемых судей Европы. Я очень хорошо его знаю. Его характеристики подходят для завтрашнего матча, – сказал главный тренер «Реала» Анчелотти.
Хави об арбитре Мансано на класико: «Это лотерея, не так ли? Я всегда говорю, что верю в честность рефери»
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