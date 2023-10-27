Карло Анчелотти высоко отозвался о судье, назначенном на матч с «Барселоной».

Хесус Хиль Мансано будет работать на матче между «Барселоной» и « » в 11-м туре 28 октября.

– Что вы думаете о , он вам нравится?

– Он один из самых высоко оцениваемых судей Европы. Я очень хорошо его знаю. Его характеристики подходят для завтрашнего матча, – сказал главный тренер «Реала» .

Хави об арбитре Мансано на класико: «Это лотерея, не так ли? Я всегда говорю, что верю в честность рефери»

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