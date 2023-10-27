Федор Смолов назвал игрока, которому вручил бы «Золотой мяч».

– Кому бы вы отдали награду?

– Лео Месси. Не столько за этот сезон, а в целом за его заслуги. Можно красиво увенчать его историю такой наградой.

– Как думаете, кто войдет в тройку на итоговом голосовании?

– Месси, , . Еще Беллингем заслуживает, он сейчас круто себя проявляет в «Реале», – сказал нападающий « » .

« » будет вручен в понедельник, 30 октября.

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