Смолов дал бы Месси «Золотой мяч»: «Не столько за этот сезон, а в целом за заслуги. Холанд, Мбаппе – в тройке, еще Беллингем заслуживает»
Федор Смолов назвал игрока, которому вручил бы «Золотой мяч».
– Кому бы вы отдали награду?
– Лео Месси. Не столько за этот сезон, а в целом за его заслуги. Можно красиво увенчать его историю такой наградой.
– Как думаете, кто войдет в тройку на итоговом голосовании?
– Месси, Холанд, Мбаппе. Еще Беллингем заслуживает, он сейчас круто себя проявляет в «Реале», – сказал нападающий «Динамо» Смолов.
«Золотой мяч» будет вручен в понедельник, 30 октября.
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А Лео выиграл главный турнир в этом виде спорта именно сейчас.
Даже хейтеры тут должны признать , что он не статист в этом голосовании. И не за какие " былые заслуги" тут речи не идет
Любой футболист, который бы выиграл ЧМ будучи главной звездой и лидером сборной, получив 5 наград игроку матча и награду лучшему игроку турнира, набрав 7+3 на турнире и обыграв в полуфинале вице-чемпиона, а в финале чемпиона мира....
А ещё и набравший за сезон более 60 очков по гол+пас....
Любой футболист, кто сделал бы такое был бы достойным претендентом на Золотой мяч.
Но только не Месси. Это другое.
В котором решаю величайшие личности и история коронует Месси, Пеле и Марадону.
Что то гениальность Де Брюйне в сборной пропадает, Холанд через стыки не может сборную на ЧМ вывести, Родри от Марокко отлетает и тд.
Видимо в некомфортных условиях, без миллиардного состава Сити совсем плохо.
С этим вряд ли будет спорить кто-то из мира футбола.
Хотя, я абсолютно согласен, что клубный футбол значительно сильнее футбола сборных
"А то мы видим как некоторым хорошо в миллиардных сыгранных составах и какие они никчемные, когда надо решать и брать игру на себя в сборной. -это ты про Месси в ПСЖ?. Как это верно...продолжай в том же духе.
В клубных сборных мира практически нет слабых звеньев, а любое слабое звено можно в короткие сроки заменить, на уровне национальных сборных такое доступно разве, что французам, которые способны набрать игроков 10-15 потенциально других сборных.
Это не говоря о разности в сыгранности и разнообразии тактических перестроений.
Во-вторых , будь он на тот момент обладателем хотя бы одного Оскара за лучшую мужскую роль, ему никогда его ( Оскар за вклад) не дали в тот год. Это была как компенсация, вызванная общественным мнением, в итоге переросщая аж в мем
Глоры пустыни, когда Месси разорвал ЧМ: ЧМ дворовый турнир
🤣🤣🤣
Болельщики Мали, Занзибара и Новой Зеландии оценят.