Смолов дал бы Месси «Золотой мяч»: «Не столько за этот сезон, а в целом за заслуги. Холанд, Мбаппе – в тройке, еще Беллингем заслуживает»

Теги Федор Смолов МЛС премьер-лига Россия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Динамо Москва Золотой мяч Килиан Мбаппе Интер Майами Эрлинг Холанд Джуд Беллингем Футбол

Федор Смолов назвал игрока, которому вручил бы «Золотой мяч».

– Кому бы вы отдали награду?

– Лео Месси. Не столько за этот сезон, а в целом за его заслуги. Можно красиво увенчать его историю такой наградой.

– Как думаете, кто войдет в тройку на итоговом голосовании?

Месси, Холанд, Мбаппе. Еще Беллингем заслуживает, он сейчас круто себя проявляет в «Реале», – сказал нападающий «Динамо» Смолов.

«Золотой мяч» будет вручен в понедельник, 30 октября.

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116 комментариев

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Леван Мкртчян
Ответ Очки Дани Алвеса
Подскажите, чем Беллингем заслуживает ЗМ? В финальном матче того сезона он даже на поле не вышел. На ЧМ проявил себя посредственно, клубная команда не дошла до каких-то высоких стадий ЛЧ. За что?
Десять матчей хорошо сыграл осенью. Для некоторых местных болел Мадрида этого достаточно , чтобы написать после вручения золотого мячика, что его обокрали, и он должен был быть как минимум в тройке
+79
-23
+56
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Леван Мкртчян
Ответ Roman
Вот именно, что за былые заслуги
’За былые заслуги’-- это как ежегодный Оскар за вклад в кинематограф, где его раздают, в основном, людям ничего не сделавшим в конкретном текущем году.
А Лео выиграл главный турнир в этом виде спорта именно сейчас.
Даже хейтеры тут должны признать , что он не статист в этом голосовании. И не за какие " былые заслуги" тут речи не идет
+72
-36
+36
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Очки Дани Алвеса
Подскажите, чем Беллингем заслуживает ЗМ? В финальном матче того сезона он даже на поле не вышел. На ЧМ проявил себя посредственно, клубная команда не дошла до каких-то высоких стадий ЛЧ. За что?
+52
-18
+34
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JURAVLI
За заслуги?)))
Любой футболист, который бы выиграл ЧМ будучи главной звездой и лидером сборной, получив 5 наград игроку матча и награду лучшему игроку турнира, набрав 7+3 на турнире и обыграв в полуфинале вице-чемпиона, а в финале чемпиона мира....
А ещё и набравший за сезон более 60 очков по гол+пас....
Любой футболист, кто сделал бы такое был бы достойным претендентом на Золотой мяч.

Но только не Месси. Это другое.
+33
-11
+22
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Артём Амирджанян
Ответ Fazy10
фифа так и дает липовые зм за то , что Месси когша то был лучшим , а остальные просто так типо жопы надрывают
ЗМ выдаёт не ФИФА
+24
-7
+17
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Алксандр Гадюшкин
Ответ Очки Дани Алвеса
Подскажите, чем Беллингем заслуживает ЗМ? В финальном матче того сезона он даже на поле не вышел. На ЧМ проявил себя посредственно, клубная команда не дошла до каких-то высоких стадий ЛЧ. За что?
ну про посредственный ЧМ вы зря конечно, по оценке sofascore он 8 среди всех игроков турнира
+11
-2
+9
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Эден Азаров
Ответ Леван Мкртчян
Десять матчей хорошо сыграл осенью. Для некоторых местных болел Мадрида этого достаточно , чтобы написать после вручения золотого мячика, что его обокрали, и он должен был быть как минимум в тройке
10 матчей это слишком много. Нужно давать зм за пенки в 7 матчах
+18
-9
+9
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Domian
Ответ VERBLYUD
Месси получит ЗМ за то, что был лучшим игроком мира в сезоне 22/23. Странно, что профессиональный футболист не знает за что и по каким критериям вручают главную индивидуальную награду в футболе. Как Беллингем может заслуживать, если он ничего не сделал в сезоне 22/23? Сезон 23/24 он начал мощно, но это никак не связано с этим ЗМ.
Футболисты как правило не очень интеллектуальные ребята, Федя так иллюстрация этого)
+9
-2
+7
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Domian
Ответ Fazy10
фифа так и дает липовые зм за то , что Месси когша то был лучшим , а остальные просто так типо жопы надрывают
С какой радости награду французского издания Франс Футбол вручает ФИФА?)))
+9
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+6
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Alon Raven
Ответ Fazy10
фифа так и дает липовые зм за то , что Месси когша то был лучшим , а остальные просто так типо жопы надрывают
ФИФА раздаёт ЗМ? Серьёзно? А что ещё они раздают? Оскар? Золотую малину? Пулитцеровскую премию? Или может Нобелевскую? А главное с каких это пор ФИФА стали иметь хоть какое-то отношение к ЗМ?
+10
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+6
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Domian
Ответ DanMus
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Главный турнир в истории этот турнир, который собирает миллиарды и который имеет историческое наследие и вес.
В котором решаю величайшие личности и история коронует Месси, Пеле и Марадону.

Что то гениальность Де Брюйне в сборной пропадает, Холанд через стыки не может сборную на ЧМ вывести, Родри от Марокко отлетает и тд.
Видимо в некомфортных условиях, без миллиардного состава Сити совсем плохо.
+10
-4
+6
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Леван Мкртчян
Ответ DanMus
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Главный турнир футбола по статусу, проводится раз в четыре года, а не каждый год.
С этим вряд ли будет спорить кто-то из мира футбола.
Хотя, я абсолютно согласен, что клубный футбол значительно сильнее футбола сборных
+6
-1
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Oleg
Ответ Anton Abaturov
Помните президент Аргентины после ЧМ говорил: знаете почему мы выиграли? Потому что мы наконец-то поняли, что Месси нам ЧМ ( в отличие от Марадоны) не выиграет., что сборной надеяться не на кого и она должна биться. " Даже президент аргов понимает, что влияние на результат у Месси не выше ,чем у любого другого игрока сборной. Но Месси Фаны упорно пытаются всех убедить, что именно Месси внес наибольший вклад в виде липовых пенальти.
Ну ка скинька это интервью)
+5
-1
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Roman
Вот именно, что за былые заслуги
+39
-35
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Ruscello
Ответ Oleg
А уровень АПЛ сильнее уровня ЛЧ, дальше что? Сборные не покупают игроков по 100 миллионов на каждую позицию, в сборных решают величайшие личности. Не зря говорят что ЧМ дает истории настоящих королей - Месси, Пеле и Марадону. А то мы видим как некоторым хорошо в миллиардных сыгранных составах и какие они никчемные, когда надо решать и брать игру на себя в сборной.
Давал... Пеле и Марадону.
"А то мы видим как некоторым хорошо в миллиардных сыгранных составах и какие они никчемные, когда надо решать и брать игру на себя в сборной. -это ты про Месси в ПСЖ?. Как это верно...продолжай в том же духе.
В клубных сборных мира практически нет слабых звеньев, а любое слабое звено можно в короткие сроки заменить, на уровне национальных сборных такое доступно разве, что французам, которые способны набрать игроков 10-15 потенциально других сборных.
Это не говоря о разности в сыгранности и разнообразии тактических перестроений.
+4
-1
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Петроград
Ответ Денис Давыдов
А провальный клубный сезон мы конечно забудем
А есть кто-то, кто показал выдающийся результат и в клубе, и в сборной в прошедшем сезоне?
+2
0
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Domian
Ответ Петроград
Ну, в 2018м Де Брюйне играл вполне себе гениально.
Трофея нет, а у него долгие годы сборная номер 1 рейтинга.
+4
-2
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Леван Мкртчян
Ответ Александр Зубков
Лео Ди Каприо?
Ну, во-первых, я сказал " в основном".
Во-вторых , будь он на тот момент обладателем хотя бы одного Оскара за лучшую мужскую роль, ему никогда его ( Оскар за вклад) не дали в тот год. Это была как компенсация, вызванная общественным мнением, в итоге переросщая аж в мем
+3
-2
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Benner
Ответ Эрнандес Эрнандес
Почему то Иньесте, Хави и Снейдеру не дали на былые заслуги в 2010 году, а дали самому бесполезному игроку того ЧМ)
Глор пустыни, когда Месси выступил на ЧМ неудачно: самый бесполезный на чм.

Глоры пустыни, когда Месси разорвал ЧМ: ЧМ дворовый турнир

🤣🤣🤣
+5
-4
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Александр Зубков
Ответ Леван Мкртчян
’За былые заслуги’-- это как ежегодный Оскар за вклад в кинематограф, где его раздают, в основном, людям ничего не сделавшим в конкретном текущем году. А Лео выиграл главный турнир в этом виде спорта именно сейчас. Даже хейтеры тут должны признать , что он не статист в этом голосовании. И не за какие " былые заслуги" тут речи не идет
Лео Ди Каприо?
+2
-1
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Domian
Ответ Roman
Вот именно, что за былые заслуги
Чемпионат мира триумфальный для Месси, на котором он установил рекорд 10 очков по гол/пас и был признан лучшим игроком турнира, входил в этот сезон 22 - 23.
+25
-24
+1
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Ruscello
Ответ Domian
Главный турнир в истории этот турнир, который собирает миллиарды и который имеет историческое наследие и вес. В котором решаю величайшие личности и история коронует Месси, Пеле и Марадону. Что то гениальность Де Брюйне в сборной пропадает, Холанд через стыки не может сборную на ЧМ вывести, Родри от Марокко отлетает и тд. Видимо в некомфортных условиях, без миллиардного состава Сити совсем плохо.
Уровень Лиги Чемпионов уже давно значительно выше уровня Чемпионата Мира. Не надоело любой шлак в пользу Месси писать?
+3
-2
+1
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Ruscello
Ответ Oleg
Хоспади, тебе не про уровень футбола, а про статус турнира. ЧМ - вершина в спорте. ЧМ просто близко нет равных по величию и наследию и по аудитории. А если говорить про уровень футбола, то в апл, ла лиге он выше чем в лч, но ты первая будешь верещать на эту тему)
Отлично, в 2026 году там 48 команд будет, специально для тебя 104 игры. Не забудь посмотреть их все, это же "вершина в спорте". Можешь вместе Инфантино, пока все не посмотрит, не отпускай....
Болельщики Мали, Занзибара и Новой Зеландии оценят.
+1
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tomkou
Вот что значит распиаренный замыкатель. Когда главные творцы успеха сити это кдб и родри у всех на слуху один хохланд
+4
-3
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VERBLYUD
Ответ Ollala
Он был лучшим игроком Чм, а на клубном уровне, он думаю, даже в топ 10 игроков не входит. Поэтому все не так очевидно
Еще как входит, единственный игрок топ-5 лиг, который забил 20+ голов и сделал 20+ ассистов за клуб, победитель, лучший ассистент и лучший игрок Лиги 1, лучший ассистент топ-5 лиг, победитель и лучший игрок Суперкубка Франции. Если сюда еще добавить его блестящие достижения из ЧМ, то Лео становится абсолютно лучшим игроком сезона.
+4
-3
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