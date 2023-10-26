Гути назвал Беллингема лучшим игроком мира: «Он конкурирует не только с полузащитниками, но и с нападающими. Но для «Золотого мяча» он должен забивать весь год»

Гути ответил на вопрос о том, кого он считает лучшим игроком мира.

« , без сомнения.

Я думаю, чтобы говорить о лучшем в мире, мы должны говорить о том, что происходит прямо сейчас. А он [Беллингем] сейчас конкурирует не только с полузащитниками, но и с нападающими.

Дело в том, что «Золотой мяч» часто достается тем, кто забивает голы, и он это умеет, но он должен делать это в течение всего года», – сказал бывший полузащитник « » в эфире El Chiringuito.

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