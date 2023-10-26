Гути назвал Беллингема лучшим игроком мира: «Он конкурирует не только с полузащитниками, но и с нападающими. Но для «Золотого мяча» он должен забивать весь год»

Теги Реал Мадрид Гути Ла Лига Золотой мяч Джуд Беллингем Футбол

Гути ответил на вопрос о том, кого он считает лучшим игроком мира.

«Беллингем, без сомнения.

Я думаю, чтобы говорить о лучшем в мире, мы должны говорить о том, что происходит прямо сейчас. А он [Беллингем] сейчас конкурирует не только с полузащитниками, но и с нападающими.

Дело в том, что «Золотой мяч» часто достается тем, кто забивает голы, и он это умеет, но он должен делать это в течение всего года», – сказал бывший полузащитник «Реала» в эфире El Chiringuito.

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84 комментария

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Egor Aleksandrovich
чтобы такое заявлять, нужно показать себя на дистанции, как минимум. сейчас Джуд в огне, но кто знает, что будет дальше.
+52
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+47
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melmi
Ответ Panurge From hell
до этих огненных 3 месяцев он играл так,что в 19 лет стал лучшим игроком Бундеслиги,попутно тащя автобусных бриташек на ЧМ.В плане таланта с Джудом никто рядом не стоит.Осталось трудолибие и рептилия с викингом будут в тени.
Джуд лучший игрок мира на сегодня , но ничего выдающегося он в Дортмунде в последнем сезоне не показал
Ни в атаке , ни в обороне
Все признавали его класс, видели этот алмаз , но той феерии , что он сейчас творит в Реале и сборной не было
Это по чесноку
По тащил бриташек… кто и тащил их на ЧМ -это Сака и потом Кейн , Джуд играл добротно , но на более
Переход в Реал дал невероятный толчек для игрока и он вышел на новый уровень
+40
-6
+34
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Shuller18
Ответ rigobersong
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Гави да, феномен необъяснимого пиара откровенно посредственного футболиста, который не умеет ничего кроме беготни и битья по ногам
+59
-37
+22
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Да Нет
пожелаю удачи парню, и вообще не раздражает как винисиус
+28
-7
+21
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Влад Неаференко
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
🤣
+11
-1
+10
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Shuller18
Беллингем феномен конечно
+26
-18
+8
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Born is the King
Знаменитая пиар машина реала завелась
+12
-5
+7
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melmi
Ответ Panurge From hell
что ты подразумеваешь под выдающимся?Если уровень Месси и Кристины году так в 15-то да,он на него вышел только в Мадриде.Но ведь никто не играл на таком уровне с того времени)).
Тем что части в прошлого сезоне Джуд ничем особым на поле не был заметен . Боруссия того сезона порой уныло от играла ( ЛЧ) и вспыхнув лишь весной в Бундеслиге
Джуд свою игру сейчас подтверждает потрясающей статистикой , которой могут позавидовать нападающие
В Боруссии он играл чаще бокс ту бокс и статистика была средняя , да и роль его на поле была другая
В Реале Анчи ( браво , дед) передвинул его выше , дал право свободно играть в зоне атаке .. и вот сейчас мы увидели как раскрылся Джуд как игрок
+6
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Гусеконь
Хвалили бы мадридские игроки и мадридские СМИ его так если бы он перешёл в МС?
у них вечно так кампания по продвижению к золотому мячу идёт.
Выбирают одного игрока и все СМИ и игроки хвалят его, чтобы повысить его шансы.
+12
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Вальдано
Пока он ничего не выиграл. Говорить рано. А руки в стороны после гола ещё о величии не говорят.
+7
-1
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Shuller18
Ответ gPk
Ну куда Гави до великих воспитанников Реала в лице всяких Аррибасов:::DDDDD
А ты думаешь, Гави часто бы играл за Реал?) Полузащиту Мадрида глянь на досуге.
+10
-4
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Panurge From hell
Ответ Egor Aleksandrovich
чтобы такое заявлять, нужно показать себя на дистанции, как минимум. сейчас Джуд в огне, но кто знает, что будет дальше.
до этих огненных 3 месяцев он играл так,что в 19 лет стал лучшим игроком Бундеслиги,попутно тащя автобусных бриташек на ЧМ.В плане таланта с Джудом никто рядом не стоит.Осталось трудолибие и рептилия с викингом будут в тени.
+21
-17
+4
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Eugene88
Какой зм? Месси забьет 6 голов и займет 12е место - уже без шансов для всех зм
+11
-8
+3
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Shuller18
Ответ VERBLYUD
Щас еще вручат ему Голден бой, хотя в прошлом сезоне он ничего особенного не показывал и позорным образом проиграл Бундеслигу.
Расскажи, что показал Гави, когда ему вручили Голден бой? По ногам бил также с нулём трофеев?
+8
-5
+3
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Men77
Ответ Игорь Горочкин
"Надо забивать весь год " Нет, не надо. Месси вот за один месяц зм вручают и ничего, всех устраивает
Месси за один месяц 40 голов забил? Круто
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VERBLYUD
Ответ Зверёк
Щас Лео до конца года забьет пару мячей в сельской лиге и можно будет закрывать вопрос.
У Лео до конца февраля не будет матчей за клуб.
+3
-2
+1
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Shuller18
Ответ gPk
Ну глянул.Если там чукакука лишивший Францию золота ЧМ играет ,то и он бы спокойно там играл)И уж тем более если был бы воспитанником..Ну не судьба...В Реале ток бездари а-ля Начо выходят из академии))
А как Гави сыграл в финале ЧМ?
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Nacho13
На самом деле нет. Для ЗМ игрок должен, как правило, ярко себя проявить в важнейших матчах сезона и запомниться чем-то выдающимся в них. Это я не об официальных критериях конечно, но так это работает.
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Saint_Jimmy
Мне кажется, окажись даже Заболотный в Реале, из него претендента на ЗМ распиарят
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Natan Pilkin
Ответ Shuller18
Расскажи, что показал Гави, когда ему вручили Голден бой? По ногам бил также с нулём трофеев?
В мире так много игроков основы сборной и чемпиона страны в 18-19 лет.

На самом деле нет. Это единицы на дистанции в десятки лет. Ни Зидан, ни Хави с Иньестой, ни Бекхэм, ни Бензема, ни всякие золотомячисты имени Переса типа Модрича - все они прекрасные футболисты, и все они в 18 лет были никем и звали их никак. Все они были зиро, нонейм, никто. Это нормально - в 18 лет карьера только начинается у всех. Кроме редчайших исключений, типа Руни, Роналдиньо, ТАА, Гави. Возможно он больше вообще ничего не добьётся в жизни, но это уже произошло.

Надеюсь, мне удалось тебе рассказать, что показал Гави, когда ему вручили Голбен бой. А сейчас голден боя заслуживает Беллингем, всё нормально.

И никто не знает, будет ли у Гави и Беллингема большая карьера - мало ли мы видели скороспелых звёзд
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JENNINGS
Ответ Ман Сити
Очередной виток пиара, со всех утюгов про него, пусть хоть 1 трофей для начала выиграет. До этого расиста пиарили, говорили точно ЗМ, теперь уже забыли про него.
Ла Лига: 9 матчей, 8+2
ЛЧ: 3 матча, 3+1
Неплохой виток пиара, да?
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Shuller18
Ответ gPk
Ну конечно в каждой второй игре забивает...Гави и Педри для этого балласта ведь моменты создают..А если бы этот брусок еще хотя бы реализовывал не каждый 15-ый момент ,а хотя бы каждый 3-ий ,то Гави/Педри уже бы ассистов 10 набрали..Но не везет парням что у них в нападении худший форвард мира с ужаснейшей реализацией играет.Школа лолдрида она такая...Но уж лучше так ,чем всякие мадридские бруски которые играют в худших командах Ла Лиги)
Твоё вранье элементарно опровергнуть статистикой. У Гави по-моему 1 ключевая передача за весь мундиаль, у Педри 4. Что они там насоздавали ему? Один ватокат, другой деревянный гопник. Говорю же, напрочь засрали конструктив.
Кстати забивал Мората и без них
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Mansur Shamshidinov
ну и трофеи нужны
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gPk
Ответ Shuller18
Мората пятый бомбардир в истории сборной Испании, в среднем в каждой второй игре забивает. Уж кто играл позорно, так это полотер Педри и брусок Гави, которые напрочь засрали весь конструктив
Ну конечно в каждой второй игре забивает...Гави и Педри для этого балласта ведь моменты создают..А если бы этот брусок еще хотя бы реализовывал не каждый 15-ый момент ,а хотя бы каждый 3-ий ,то Гави/Педри уже бы ассистов 10 набрали..Но не везет парням что у них в нападении худший форвард мира с ужаснейшей реализацией играет.Школа лолдрида она такая...Но уж лучше так ,чем всякие мадридские бруски которые играют в худших командах Ла Лиги)
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Panurge From hell
Ответ melmi
Тем что части в прошлого сезоне Джуд ничем особым на поле не был заметен . Боруссия того сезона порой уныло от играла ( ЛЧ) и вспыхнув лишь весной в Бундеслиге Джуд свою игру сейчас подтверждает потрясающей статистикой , которой могут позавидовать нападающие В Боруссии он играл чаще бокс ту бокс и статистика была средняя , да и роль его на поле была другая В Реале Анчи ( браво , дед) передвинул его выше , дал право свободно играть в зоне атаке .. и вот сейчас мы увидели как раскрылся Джуд как игрок
а меня он довольно сильно впечатлял как 8 в играх БД.Был как минимум на уровне Вальверде с Педри
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