Гути назвал Беллингема лучшим игроком мира: «Он конкурирует не только с полузащитниками, но и с нападающими. Но для «Золотого мяча» он должен забивать весь год»
Гути ответил на вопрос о том, кого он считает лучшим игроком мира.
«Беллингем, без сомнения.
Я думаю, чтобы говорить о лучшем в мире, мы должны говорить о том, что происходит прямо сейчас. А он [Беллингем] сейчас конкурирует не только с полузащитниками, но и с нападающими.
Дело в том, что «Золотой мяч» часто достается тем, кто забивает голы, и он это умеет, но он должен делать это в течение всего года», – сказал бывший полузащитник «Реала» в эфире El Chiringuito.
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Ни в атаке , ни в обороне
Все признавали его класс, видели этот алмаз , но той феерии , что он сейчас творит в Реале и сборной не было
Это по чесноку
По тащил бриташек… кто и тащил их на ЧМ -это Сака и потом Кейн , Джуд играл добротно , но на более
Переход в Реал дал невероятный толчек для игрока и он вышел на новый уровень
Джуд свою игру сейчас подтверждает потрясающей статистикой , которой могут позавидовать нападающие
В Боруссии он играл чаще бокс ту бокс и статистика была средняя , да и роль его на поле была другая
В Реале Анчи ( браво , дед) передвинул его выше , дал право свободно играть в зоне атаке .. и вот сейчас мы увидели как раскрылся Джуд как игрок
у них вечно так кампания по продвижению к золотому мячу идёт.
Выбирают одного игрока и все СМИ и игроки хвалят его, чтобы повысить его шансы.
На самом деле нет. Это единицы на дистанции в десятки лет. Ни Зидан, ни Хави с Иньестой, ни Бекхэм, ни Бензема, ни всякие золотомячисты имени Переса типа Модрича - все они прекрасные футболисты, и все они в 18 лет были никем и звали их никак. Все они были зиро, нонейм, никто. Это нормально - в 18 лет карьера только начинается у всех. Кроме редчайших исключений, типа Руни, Роналдиньо, ТАА, Гави. Возможно он больше вообще ничего не добьётся в жизни, но это уже произошло.
Надеюсь, мне удалось тебе рассказать, что показал Гави, когда ему вручили Голбен бой. А сейчас голден боя заслуживает Беллингем, всё нормально.
И никто не знает, будет ли у Гави и Беллингема большая карьера - мало ли мы видели скороспелых звёзд
ЛЧ: 3 матча, 3+1
Неплохой виток пиара, да?
Кстати забивал Мората и без них