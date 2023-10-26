Оуэн о том, что Беллингем может выиграть «Золотой мяч»: «У него есть все, чтобы стать великим игроком»

Майкл Оуэн считает, что Джуд Беллингем может выиграть «Золотой мяч» в будущем.

– Вы получили « » в 2001 году. Беллингем станет следующим обладателем «Золотого мяча» из Англии»?

– Это возможно, безусловно. Он особенный игрок. Для того, чтобы выиграть «Золотой мяч», нужно быть лучшим в классной команде. Если «Реал» выиграет или Лигу чемпионов, Джуд может добиться этого.

– Вы ожидали такого старта Джуда в «Реале»?

– В Англии уже все привыкли к его игре. Он не только отличный футболист, но и замечательный человек, очень приятный. У Джуда есть все, чтобы стать великим игроком, кроме того он смел и решителен.

Один из ключей к успеху за границей – быстрая адаптация. Нужно говорить на местном языке, знать обычаи, вливаться в общество. И Джуд все это делает, хочет как можно скорее заговорить по-испански, – сказал бывший форвард « » и сборной Англии Оуэн.

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