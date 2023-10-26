Оуэн о том, что Беллингем может выиграть «Золотой мяч»: «У него есть все, чтобы стать великим игроком»

Теги Майкл Оуэн Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Золотой мяч Джуд Беллингем Футбол

Майкл Оуэн считает, что Джуд Беллингем может выиграть «Золотой мяч» в будущем.

– Вы получили «Золотой мяч» в 2001 году. Беллингем станет следующим обладателем «Золотого мяча» из Англии»?

– Это возможно, безусловно. Он особенный игрок. Для того, чтобы выиграть «Золотой мяч», нужно быть лучшим в классной команде. Если «Реал» выиграет Ла Лигу или Лигу чемпионов, Джуд может добиться этого.

– Вы ожидали такого старта Джуда в «Реале»?

– В Англии уже все привыкли к его игре. Он не только отличный футболист, но и замечательный человек, очень приятный. У Джуда есть все, чтобы стать великим игроком, кроме того он смел и решителен.

Один из ключей к успеху за границей – быстрая адаптация. Нужно говорить на местном языке, знать обычаи, вливаться в общество. И Джуд все это делает, хочет как можно скорее заговорить по-испански, – сказал бывший форвард «Реала» и сборной Англии Оуэн.

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6 комментариев

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corazón blanco
Ответ Ренат Губайдуллин
Комментарий удален модератором
Ну если вырывать из контекста фразы, то конечно получается белиберда. Что не так я написал? У Джуда - аномальная статистика для полузащитника ( безусловно), что многие нападающие могут позавидовать. Но предполагаю, что Джуд вряд ли продолжит забивать также голы пачками и статистика безусловно просядет( что логично). Джуд стал лидером команды, все атаки строятся через англичанина и если он поможет Мадриду одержать победы в Примере и Лиге Чемпионов и удачно выступит на Евро, разве он не будет претендентом на Золотой Мяч?
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corazón blanco
Ну если продолжит также аномально много забивать ( что конечно вряд ли) статистика просядет по ходу сезона, но иметь такое же влияние в центре поля, а также Мадрид выиграет значимые турниры и сборная Англии удачно выступит на Евро - все возможно. Конкретно на данную минуту, Джуд точно один из главных претендентов, правда сезон заканчивается не в ноябре. А вообще конечно Джуд - красавец. Пришел в один из самых больших клубов планеты, со старта стал лидером, где на тебя оказывается такое давление, да еще и столько лестных отзывов о его игре. Психологически силен англичанин.
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+4
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войд
Для начала Белингему нужно сводить в школу каталонских брусков,а после можно и о ЗМ поговорить)
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Sòlo una Victoria
Месси с Роналду тоже никогда не думали что выиграют золотой мяч, а оказалось на двоих 12.Так что и Биленгем возможно выиграет.
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huntoil11
Видится, он никогда и в топ 3 претендентов на зм не будет. Пока забивает , но скоро это прекратится и все подуспокоятся.
пс. Я не фан Барсы
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Владимир Самсонов
Потенциально, может. Но будет сложно - Винисиус, когда наберёт форму, станет главной звездой команды и более результативной.
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Ренат Губайдуллин
Ответ corazón blanco
Ну если продолжит также аномально много забивать ( что конечно вряд ли) статистика просядет по ходу сезона, но иметь такое же влияние в центре поля, а также Мадрид выиграет значимые турниры и сборная Англии удачно выступит на Евро - все возможно. Конкретно на данную минуту, Джуд точно один из главных претендентов, правда сезон заканчивается не в ноябре. А вообще конечно Джуд - красавец. Пришел в один из самых больших клубов планеты, со старта стал лидером, где на тебя оказывается такое давление, да еще и столько лестных отзывов о его игре. Психологически силен англичанин.
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