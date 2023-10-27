Гюндоган о свисте в адрес Винисиуса: «Может, ему это нравится. Я не считаю, что он провоцирует»

Илкай Гюндоган высказался о свисте в адрес Винисиуса Жуниора.

«Кто-то может интерпретировать действия как провокацию, но для меня это не так.

Очевидно, что он знает, что если будет вести себя так, то его будут освистывать. Но, может, ему нравится, когда его освистывают, я не знаю», – сказал хавбек «Барселоны» в интервью Esport3.

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