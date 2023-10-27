Гюндоган о свисте в адрес Винисиуса: «Может, ему это нравится. Я не считаю, что он провоцирует»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига болельщики Илкай Гюндоган Винисиус Жуниор Класико Футбол

Илкай Гюндоган высказался о свисте в адрес Винисиуса Жуниора.

«Кто-то может интерпретировать действия Винисиуса как провокацию, но для меня это не так.

Очевидно, что он знает, что если будет вести себя так, то его будут освистывать. Но, может, ему нравится, когда его освистывают, я не знаю», – сказал хавбек «Барселоны» Гюндоган в интервью Esport3.

Завтра «Барса» примет «Реал» в рамках Ла Лиги.

«Винисиус – клоун и заслуживает подзатыльника. Это не расизм». Член совета директоров «Барсы» Кампс о финтах игрока «Реала» в матче ЛЧ с «Брагой»

Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sungoth
Ему просто нравится быть в центре внимания, не важно по какой причине!
+35
-9
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jese Rodrigues
Ответ sungoth
Ему просто нравится быть в центре внимания, не важно по какой причине!
Да нет, он также играл и в Бразилии, просто в Испании нытикам то его стиль игры не нравится, то танцы после голов.
+25
-11
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
f0rmoceft
Ответ Ман Сити
Я в том сезоне говорил что расист сдуется после встречи с Уокером как другие бегунки до него. Смотрю его стату и правда сдулся, даже рядом не то что было в том сезоне.
Учитывая, что у него была идеальная связка с Бензема, неудивительно что необходимо время для перестройки, Беллингем все же глубже играет, и связи потихоньку налаживаются, статистика подтверждает.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фёдор Кузнецов
Ответ Ман Сити
Я в том сезоне говорил что расист сдуется после встречи с Уокером как другие бегунки до него. Смотрю его стату и правда сдулся, даже рядом не то что было в том сезоне.
3+2 за 9 матчей, с учётом травмы хороший результат
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jon han
винисиус до предела очень подлый, матёрый, хитрый человек. Всё прекрасно знает что и как делать, и прекрасно знает реакцию в свой адрес .как и многие пишут ,он реально провокатор.
+13
-11
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igls54
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spartakus1984
Я не считаю что его провоцируют<может ему это нравится?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Кутузов
Ответ ВРвпопа оапоапо
Винисиус скажет слово, Максим начнёт ныть. Полезно для медийности на Спортс.ру
Врвпопа оапоапо скажет слово, насмешит Максима своими попытками пошутить и получит совет больше не заниматься юмором, потому что это не для него
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Кутузов
Ответ ВРвпопа оапоапо
Рад, что ты всё понял)
Конечно я понял. Не шути больше, пожалуйста
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ВРвпопа оапоапо
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Илкай - красава! Изобличил комментатора иглс54, смысл сказанного он пока плохо понимает, учиться и учиться
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий