Бальде не считает, что Винисиус финтит, чтобы провоцировать соперников: «У каждого игрока есть собственный стиль»

Алекс Бальде не считает манеру игры Винисиуса Жуниора провокационной.

Защитник «Барселоны» не согласен с мнением, что вингер « » финитит для того, чтобы провоцировать соперников.

«Играет ли провокационно? Нет, у каждого игрока есть свой собственный стиль игры. Я не знаю, есть ли люди, которые могли бы счесть это провокацией.

Нужно уважать всех своих оппонентов. Если у него есть свой стиль, то пускай так и будет», – сказал .

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