Бальде не считает, что Винисиус финтит, чтобы провоцировать соперников: «У каждого игрока есть собственный стиль»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Алекс Бальде Футбол

Алекс Бальде не считает манеру игры Винисиуса Жуниора провокационной.

Защитник «Барселоны» не согласен с мнением, что вингер «Реала» финитит для того, чтобы провоцировать соперников. 

«Играет ли Винисиус провокационно? Нет, у каждого игрока есть свой собственный стиль игры. Я не знаю, есть ли люди, которые могли бы счесть это провокацией.

Нужно уважать всех своих оппонентов. Если у него есть свой стиль, то пускай так и будет», – сказал Бальде

Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!

Материалы по теме

41 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Очки Дани Алвеса
Я тоже не понимаю эту тупую формулировку. Даже если чтобы спровоцировать, и что? Он не нарушает правила футбола.
Как Месси тогда предъявили за разыгранный пенальти, как Неймару предъявляли за финт «радуга».
Чушь собачья же, разве нет?
В этом и есть футбол! Неординарность, яркость, эмоции, желание повторить во дворе с пацанами)
+97
-3
+94
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
xDe xDe
Ответ Очки Дани Алвеса
Я тоже не понимаю эту тупую формулировку. Даже если чтобы спровоцировать, и что? Он не нарушает правила футбола. Как Месси тогда предъявили за разыгранный пенальти, как Неймару предъявляли за финт «радуга». Чушь собачья же, разве нет? В этом и есть футбол! Неординарность, яркость, эмоции, желание повторить во дворе с пацанами)
Да футбол давно чокнулся в этом плане. Неймару же, вроде, не только предъявляли, но даже карточку дали.
А Винисиуса, разумеется, можно критиковать за скандальность, но за "провокационные финты", какими бы они ни были - это дурь чистой воды.
+46
-1
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tusiel
Бле, а какой-нить Матерацци ноги ломал и мошонки взбивал не для провокаций, а ради чистоты спорта? Кому вообще мысли в голову взбрели, что финтить - неспортивно?
+38
-1
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Акыл Сатыбалдиев
Финт как раз таки это одурачить, обмануть соперника, любому игроку который остался в дураках обидно, но чтобы это называть провокацией🥵🥵🥵
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ненахов
Ответ Очки Дани Алвеса
Я тоже не понимаю эту тупую формулировку. Даже если чтобы спровоцировать, и что? Он не нарушает правила футбола. Как Месси тогда предъявили за разыгранный пенальти, как Неймару предъявляли за финт «радуга». Чушь собачья же, разве нет? В этом и есть футбол! Неординарность, яркость, эмоции, желание повторить во дворе с пацанами)
А если вспомнить Роналдинью какие чудеса он вытворял
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ljolik888
Футбол это не только голы !
Это сейвы, финты, красивые передачи , подкаты и так далее !
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Rus Donskoy
не одного темнокожего игрока в Испании так не унижают и не оскорбляют как винисиуса, значит дело в провокаторе винисиусе
а какой еще темнокожий игрок вертит все клубы Примеры в хвост и в гриву?
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Гласящий Истину!
Финтить конечно можно... Правила естественно не запрещают... Но финтят футболисты по разному... Роналдо, Ривалдо, Меси, Роналдиньо - все они непревзойденные мастера обводки и финтов, до которых Винисиусу - как до луны на тракторе. Так вот, никто и никогда их не обзывал, не унижал, хотя, к примеру внешность Роналдиньо - скажем так: далеко не модельная... Возникает вопрос: а почему так? Их не унижали, не оскорбляли, они никуда не жаловались... Может быть потому, что они были в 100 раз круче Винисиуса, но вели себя, как нормальные, адекватные люди, а не как *****?!
Ривалдо - грязный симулянт (вспоминаем Турцию)
Месси - гном и аутист
Роналдиньо - страшная лошадь.
Обзывали еще как. Хватит уже про это "раньше было лучше".
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sòlo una Victoria
Каждый творит на поле то что он умеет. Так что Винисиус делает свое дело.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Serdida Orayew
Ответ Гласящий Истину!
Финтить конечно можно... Правила естественно не запрещают... Но финтят футболисты по разному... Роналдо, Ривалдо, Меси, Роналдиньо - все они непревзойденные мастера обводки и финтов, до которых Винисиусу - как до луны на тракторе. Так вот, никто и никогда их не обзывал, не унижал, хотя, к примеру внешность Роналдиньо - скажем так: далеко не модельная... Возникает вопрос: а почему так? Их не унижали, не оскорбляли, они никуда не жаловались... Может быть потому, что они были в 100 раз круче Винисиуса, но вели себя, как нормальные, адекватные люди, а не как *****?!
гласящий истину гласит истину!!! но дело в финтах и не в провакациях Вини, он просто игрок очень эмоциональный, когда входит в игру он больше ни о чем не думает, но со временем он успокоется и станет в этом плане по опытнее! Вини очень талантлив, не смотря на то что я фан Барсы, отрицать его талант будет глупо!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nurikkkk
Ответ GuruFutbola
У клоуна мозгов не хватит финтить с пользой для команды
Ой, ты снова облажался...
https://www.youtube.com/watch?v=sda3-Rfi5pA&ab_channel=Footballchannel
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nurikkkk
Ответ GuruFutbola
Против поляков не стыдно мне скидывать?
Ну на, облажайся еще больше...
https://youtu.be/CTs8pj_lUz4?si=cYxGfb2X9houVuWo
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nogoi89
Я за Барсу топлю, и тоже не понимаю в чём проблема? Если он хочет возиться в центре круга с мячом и показывать фристайл, это его дело. Сопернику от этого проще только. Если же он так делает в чужой штрафной, так вообще красавец, это футбол, может и делает. Так можно. Неймару вообще давали жёлтые в Бразилии за то, что он одного игрока весь матч возил, и это бред полный. Претензии к Винисусу могут быть только по поводу его поведения в общении с судьями, постоянные взмахи руками и крики после каждого фола, но, если подумать, это тоже его проблема и проблема его команды, если он так легко выходит из себя. Это же возможность спровоцировать его. Короче, лучше бы каждый занимался своим делом и смотрел на себя, чем обсуждал надуманные косяки других людей.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rishat Ganiev
Фернандиньо вообще в суд наверное должен был подать на Вини в своё время за то что тот его так одурачил. че за бред про финты вообще? это же игровой момент
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MstAndreev
Ну разве что он что-то говорит при этом. Типа - "Давай, white monkey, отними у меня мяч!"
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктор Никитин
Ответ xDe xDe
Да футбол давно чокнулся в этом плане. Неймару же, вроде, не только предъявляли, но даже карточку дали. А Винисиуса, разумеется, можно критиковать за скандальность, но за "провокационные финты", какими бы они ни были - это дурь чистой воды.
там даже игрок Бордо(вроде бы) как-то после игры сказал что он специально ударил его за его выкрутасы, и что типа по-другому никак, он же защитник
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arsen5270
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
а какой еще темнокожий игрок вертит все клубы Примеры в хвост и в гриву?
Беллингэм
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гласящий Истину!
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Ривалдо - грязный симулянт (вспоминаем Турцию) Месси - гном и аутист Роналдиньо - страшная лошадь. Обзывали еще как. Хватит уже про это "раньше было лучше".
Дело не в том, что раньше было лучше, а в самих футболистах. Ведь когда Месси обзывали гномом, матчи не останавливали, карточки ему не аннулировали и после этого не было всенародного движения, против обзывальщиков. Месси не давал интервью по этому поводу, не призывал вырвать с корнем все это из футбола. Потому, что он умный! В отличии от Винисиуса. А если бы у Винисиуса бросили свинной головой?! Он бы начал собирать армию?! Его как обзывали обезьяной - так и будут обзывать. Пока не поумнеет. То-есть всегда. И ничего он с этим не сделает!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Гласящий Истину!
Дело не в том, что раньше было лучше, а в самих футболистах. Ведь когда Месси обзывали гномом, матчи не останавливали, карточки ему не аннулировали и после этого не было всенародного движения, против обзывальщиков. Месси не давал интервью по этому поводу, не призывал вырвать с корнем все это из футбола. Потому, что он умный! В отличии от Винисиуса. А если бы у Винисиуса бросили свинной головой?! Он бы начал собирать армию?! Его как обзывали обезьяной - так и будут обзывать. Пока не поумнеет. То-есть всегда. И ничего он с этим не сделает!
Мессе умный? Ты щас пошутил что ли?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nurikkkk
Ответ GuruFutbola
Так его Араухо забил, винисиус внес 0 вклада
С чьей подачи Араухо его забил?))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GuruFutbola
Ответ nurikkkk
Ага...а может тебе напомнить гол Винисиуса забитый головой Араухо?
Так его Араухо забил, винисиус внес 0 вклада
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nurikkkk
Ответ GuruFutbola
За 520 минут один проход, достойный результат
Ага...а может тебе напомнить гол Винисиуса забитый головой Араухо?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rus Donskoy
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
а какой еще темнокожий игрок вертит все клубы Примеры в хвост и в гриву?
так он и не вертит
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JamesBulger7
Ответ xDe xDe
Да футбол давно чокнулся в этом плане. Неймару же, вроде, не только предъявляли, но даже карточку дали. А Винисиуса, разумеется, можно критиковать за скандальность, но за "провокационные финты", какими бы они ни были - это дурь чистой воды.
Роналдиньо вертел финты как хотел, и что-то никто не провоцировался.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Люблю Марго Робби
Ответ Алексей Ненахов
А если вспомнить Роналдинью какие чудеса он вытворял
А если Антони вспомнить с его спинером , вот где чудеса🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий