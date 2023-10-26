Бальде не считает, что Винисиус финтит, чтобы провоцировать соперников: «У каждого игрока есть собственный стиль»
Алекс Бальде не считает манеру игры Винисиуса Жуниора провокационной.
Защитник «Барселоны» не согласен с мнением, что вингер «Реала» финитит для того, чтобы провоцировать соперников.
«Играет ли Винисиус провокационно? Нет, у каждого игрока есть свой собственный стиль игры. Я не знаю, есть ли люди, которые могли бы счесть это провокацией.
Нужно уважать всех своих оппонентов. Если у него есть свой стиль, то пускай так и будет», – сказал Бальде.
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Как Месси тогда предъявили за разыгранный пенальти, как Неймару предъявляли за финт «радуга».
Чушь собачья же, разве нет?
В этом и есть футбол! Неординарность, яркость, эмоции, желание повторить во дворе с пацанами)
А Винисиуса, разумеется, можно критиковать за скандальность, но за "провокационные финты", какими бы они ни были - это дурь чистой воды.
Это сейвы, финты, красивые передачи , подкаты и так далее !
Месси - гном и аутист
Роналдиньо - страшная лошадь.
Обзывали еще как. Хватит уже про это "раньше было лучше".
https://www.youtube.com/watch?v=sda3-Rfi5pA&ab_channel=Footballchannel
https://youtu.be/CTs8pj_lUz4?si=cYxGfb2X9houVuWo