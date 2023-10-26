Хави о твите члена совдира «Барсы», назвавшего Винисиуса «клоуном»: «Мне не нравится напряжение. Хочу, чтобы в класико было уважение и взаимное восхищение»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Винисиус Жуниор Класико Футбол

Хави прокомментировал пост сотрудника «Барсы» с критикой Винисиуса Жуниора.

Член совета директоров «Барселоны» Микель Кампс написал твит с критикой в адрес игрока «Реала» по ходу матча Лиги чемпионов с «Брагой»: «Винисиус – клоун и заслуживает подзатыльника. Это не расизм». Вскоре пост был удален.

– Что вы думаете о твите менеджера с нападками на Винисиуса?

– Важно, что он его удалил. Будем отталкиваться от этого, не так ли? Мне не нравится напряжение. Я хочу, чтобы в класико было уважение и даже взаимное восхищение, – сказал тренер «Барселоны».

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41 комментарий

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K. Eropegov
твит члена совдира клуба...

Бедный мой русский язык, бедная моя головушка.
+89
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леннорыч-абрамович
Хави о члене совдира клуба: "Мне не нравится напряжение. Хочу классику".
+79
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xDe xDe
Ответ K. Eropegov
твит члена совдира клуба... Бедный мой русский язык, бедная моя головушка.
Если душнить, то всё написано верно. Член совета директоров. Я сам в соседней новости так сократил Кампса. Другое дело, что я просто юзер на спортсе и мне не обязательно литературничать - но спортс всё-таки претендует на звание инфоресурса, поэтому, твоя правда, заголовки бы нормально следовало составлять)
+41
-7
+34
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Желько Ражнатович
Хави говорит о взаимном уважении, в это время в комментариях:
+18
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Faulheit
Ответ Желько Ражнатович
Хави говорит о взаимном уважении, в это время в комментариях:
Хави говорит о взаимном уважении. Так же Хави о «социологическом мадридизме»: «На 100% поддерживаю Лапорту. В мои времена говорили о допинге и вильяррато, и эти истории придумали в Мадриде»
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Real_v_dushe
Ответ GuruFutbola
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Абсолютное враньё, ничего подобного не было. А публичное вручение на коленях в искреннем порыве любви и возвышенных чувств на глазах у всего Спотифая золотого значка от президента бчк Франко было. Бернабеу тоже один раз подарил с груди свой президентский значок, и тоже публично, но подарил это еврею на баскетбольном матче Реала с Маккаби и за это франкистский режим не дал Реалу возможность построить новый большой стадион, поскольку режим не признавал Израиль и проповедовал антисемитизм.
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Real_v_dushe
Ответ GuruFutbola
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Франко был вашим сосьос, а не сосьос Реала, он построил вам ваш Спотифай и получил 3 награды от вашего клуба и 0 от Реала.
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UlanSky
Ответ леннорыч-абрамович
Хави о члене совдира клуба: "Мне не нравится напряжение. Хочу классику".
🤣🤣🤣
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K. Eropegov
Ответ xDe xDe
Если душнить, то всё написано верно. Член совета директоров. Я сам в соседней новости так сократил Кампса. Другое дело, что я просто юзер на спортсе и мне не обязательно литературничать - но спортс всё-таки претендует на звание инфоресурса, поэтому, твоя правда, заголовки бы нормально следовало составлять)
Здесь самое неудачное -- не слово "совдир", а логическая структура типа матрёшки с тремя подряд родительными падежами.
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maccarty
Во времена Моура все классико строились на напряжении
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Dato Akraidze
Ответ K. Eropegov
Здесь самое неудачное -- не слово "совдир", а логическая структура типа матрёшки с тремя подряд родительными падежами.
Логическая структура фразы "высказывание члена совета директоров клуба" было бы воспринято вами такой же неудачной? Или всё же слова "твит" и "совдир" влияют на ваше восприятие? Это искренний интерес 🙏
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alirealya
Ответ GuruFutbola
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Или 4-0 на спотифай. Знакомо?)
+4
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Roman Betenya
Ответ Денис Давыдов
Хави о коротком сообщении в социальной сети "X" члена совета директоров, вот так нормально да 😂
"Х совдира"
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Seventh
Спортс, ну ты чё, вот как надо:
Хави о твите члена: "мне не нравится напряжение. Хочу чтобы было уважение и взаимное восхищение"
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Он саМый
Все же знают, если не нравится напряжение, нужно ехать в бургер-лигу за комфортом
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R Kukhov
Чтобы классики было не таким напряженным предлагаю позвать туда клоуна
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as009595@icloud.com
🤣в заголовке будто Хави обсуждает член спортдир там какого то
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alirealya
Ответ predMBAPPE
2009 в сердце навсегда, бедный мальчик 🔥😎
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predMBAPPE
Ответ alirealya
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со скорейшим выздоровлением тебе, бедный мальчик 🔥😎
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GuruFutbola
Ответ Дороф
Раз это правда, тогда: https://youtu.be/F35PBtcBpBg?feature=shared
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alirealya
Ответ GuruFutbola
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Кто ж тебя защищает?
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Антон Бокарев
Ответ GuruFutbola
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Сикарио
Ответ GuruFutbola
Я сам за себя могу постоять
))))))))) метлой и лопатой ))
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Real_v_dushe
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Messi228007SHREK
ну это действительно неуважение, единственное что могут делать команды, это играть на поле, там они докажут кто лучше а кто хуже.
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