Хави о твите члена совдира «Барсы», назвавшего Винисиуса «клоуном»: «Мне не нравится напряжение. Хочу, чтобы в класико было уважение и взаимное восхищение»

Хави прокомментировал пост сотрудника «Барсы» с критикой Винисиуса Жуниора.

Член совета директоров «Барселоны» Микель Кампс написал твит с критикой в адрес игрока «Реала» по ходу матча чемпионов с «Брагой»: «Винисиус – клоун и заслуживает подзатыльника. Это не расизм». Вскоре пост был удален.

– Что вы думаете о твите менеджера с нападками на Винисиуса?

– Важно, что он его удалил. Будем отталкиваться от этого, не так ли? Мне не нравится напряжение. Я хочу, чтобы в класико было уважение и даже взаимное восхищение, – сказал тренер «Барселоны».

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