«Челси» занимает 2-е место по стоимости играющих выпускников академии, «Барса» – 3-я, «Сити» – 5-й, «ПСЖ» – 6-й, «Реал» – 14-й, «Бавария» – 19-я, «МЮ» – 32-й
CIES Football Observatory оценила трансферную стоимость выпускников академий клубов.
Рейтинг составлен по общей трансферной стоимости играющих сейчас выпускников молодежных академий, которые провели в них не менее трех лет в возрасте от 15 до 21 года.
На первом месте располагается «Бенфика» с общей стоимостью выпускников академии 670 млн евро, распределенной между 104 игроками, из которых 151 млн приходится на 20 футболистов, трансферные права на которых по-прежнему принадлежат португальской команде.
На втором месте – «Челси». Общая трансферная стоимость 78 выпускников академии составляет 630 млн евро. Замыкает топ-3 «Барселона» – 102 выпускника общей стоимостью 581 млн евро.
Если рассматривать только тех игроков, чьи трансферные права по-прежнему принадлежат их родному клубу, то в тройку лидеров входят «Челси» (325 млн евро), «Барселона» (280 млн евро) и «Манчестер Сити» (250 млн евро).
Список клубов с наибольшей трансферной стоимостью выпускников собственных академий выглядит так:
1. «Бенфика» (670 млн евро, 104 воспитанника);
2. «Челси» (630 млн евро, 78);
3. «Барселона» (581 млн евро, 102);
4. «Аякс» (555 млн евро, 114);
5. «Манчестер Сити» (510 млн евро, 81);
6. «ПСЖ» (491 млн евро, 83);
7. «Сан-Паулу» (474 млн евро, 73);
8. «Сантос» (444 млн евро, 61);
9. «Фламенго» (438 млн евро, 58);
10-11. «Спортинг» (399 млн евро, 97);
10-11. «Арсенал» (399 млн евро, 79).
«Реал» занял 14-е место (359 млн евро), «Бавария» – 19-е (331 млн евро), «Ливерпуль» – 24-е (299 млн евро), «Манчестер Юнайтед» – 32-е (257 млн евро), «Боруссия» Дортмунд – 33-е (250 млн), «Милан» – 43-е (209 млн), «Атлетико» – 45-е (204 млн).
Тебя уже походу минусят, не читая))
Гвардиола знает про замены на 60-70 мин ?
Видно же что у брюйне и у жадного фодена не шла игра …
И по классике защита с эдерсоном пустят с 1й атаки нормальной …
Сезон очень странный,не думаю что они устали от чего то,просто херней иногда страдают
Со своей задачей справлялись на ура.
https://youtu.be/mUx7mTaaAvY