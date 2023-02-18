«Челси» занимает 2-е место по стоимости играющих выпускников академии, «Барса» – 3-я, «Сити» – 5-й, «ПСЖ» – 6-й, «Реал» – 14-й, «Бавария» – 19-я, «МЮ» – 32-й

CIES Football Observatory оценила трансферную стоимость выпускников академий клубов.

Рейтинг составлен по общей трансферной стоимости играющих сейчас выпускников молодежных академий, которые провели в них не менее трех лет в возрасте от 15 до 21 года.

На первом месте располагается «Бенфика» с общей стоимостью выпускников академии 670 млн евро, распределенной между 104 игроками, из которых 151 млн приходится на 20 футболистов, трансферные права на которых по-прежнему принадлежат португальской команде.

На втором месте – «Челси». Общая трансферная стоимость 78 выпускников академии составляет 630 млн евро. Замыкает топ-3 «Барселона» – 102 выпускника общей стоимостью 581 млн евро.

Если рассматривать только тех игроков, чьи трансферные права по-прежнему принадлежат их родному клубу, то в тройку лидеров входят «Челси» (325 млн евро), «Барселона» (280 млн евро) и «Манчестер Сити» (250 млн евро).

Список клубов с наибольшей трансферной стоимостью выпускников собственных академий выглядит так:

1. « » (670 млн евро, 104 воспитанника);

2. « » (630 млн евро, 78);

3. « » (581 млн евро, 102);

4. « » (555 млн евро, 114);

5. « » (510 млн евро, 81);

6. « » (491 млн евро, 83);

7. « » (474 млн евро, 73);

8. « » (444 млн евро, 61);

9. « » (438 млн евро, 58);

10-11. « » (399 млн евро, 97);

10-11. « » (399 млн евро, 79).

« » занял 14-е место (359 млн евро), « » – 19-е (331 млн евро), « » – 24-е (299 млн евро), « » – 32-е (257 млн евро), «Боруссия» Дортмунд – 33-е (250 млн), «Милан» – 43-е (209 млн), «Атлетико» – 45-е (204 млн).