«Челси» занимает 2-е место по стоимости играющих выпускников академии, «Барса» – 3-я, «Сити» – 5-й, «ПСЖ» – 6-й, «Реал» – 14-й, «Бавария» – 19-я, «МЮ» – 32-й

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CIES Football Observatory оценила трансферную стоимость выпускников академий клубов.

Рейтинг составлен по общей трансферной стоимости играющих сейчас выпускников молодежных академий, которые провели в них не менее трех лет в возрасте от 15 до 21 года.

На первом месте располагается «Бенфика» с общей стоимостью выпускников академии 670 млн евро, распределенной между 104 игроками, из которых 151 млн приходится на 20 футболистов, трансферные права на которых по-прежнему принадлежат португальской команде.

На втором месте – «Челси». Общая трансферная стоимость 78 выпускников академии составляет 630 млн евро. Замыкает топ-3 «Барселона» – 102 выпускника общей стоимостью 581 млн евро.

Если рассматривать только тех игроков, чьи трансферные права по-прежнему принадлежат их родному клубу, то в тройку лидеров входят «Челси» (325 млн евро), «Барселона» (280 млн евро) и «Манчестер Сити» (250 млн евро).

Список клубов с наибольшей трансферной стоимостью выпускников собственных академий выглядит так:

1. «Бенфика» (670 млн евро, 104 воспитанника);

2. «Челси» (630 млн евро, 78);

3. «Барселона» (581 млн евро, 102);

4. «Аякс» (555 млн евро, 114);

5. «Манчестер Сити» (510 млн евро, 81);

6. «ПСЖ» (491 млн евро, 83);

7. «Сан-Паулу» (474 млн евро, 73);

8. «Сантос» (444 млн евро, 61);

9. «Фламенго» (438 млн евро, 58);

10-11. «Спортинг» (399 млн евро, 97);

10-11. «Арсенал» (399 млн евро, 79).

«Реал» занял 14-е место (359 млн евро), «Бавария» – 19-е (331 млн евро), «Ливерпуль» – 24-е (299 млн евро), «Манчестер Юнайтед» – 32-е (257 млн евро), «Боруссия» Дортмунд – 33-е (250 млн), «Милан» – 43-е (209 млн), «Атлетико» – 45-е (204 млн).

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40 комментариев

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Alex_msk
Ответ trent66
Трент, Гомес, Джеррард, Каррагер, Оуэн, Далглиш, 18-летний Байчетич, продолжить?
По одному воспитаннику в 5 лет?)
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Каба
Ответ Trey4rch
Ой, а где Манчестер Юнайтед? То чувство, когда их нелюбимый сосед-мешок обскакал и в плане академии
только в плане цены. У Сити 81 воспитанник, а у МЮ 88.
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ivil
Ответ trent66
Трент, Гомес, Джеррард, Каррагер, Оуэн, Далглиш, 18-летний Байчетич, продолжить?
Че за Далглиш? Чем знаменит? Или речь про Кенни, который пришел в Ливерпуль в 26, после 8 сезонов в Селтике?
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Розовопопый пони
"Не менее трех лет в академии в возрасте с 15 до 21" - таким макаром и условные Кроос с Мусиалой становятся воспитанниками Баварии, а Ройс - Рот-Вайсса.
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Роман
По барсофанам Барселона тут на первом месте будет. Их только на sports процентов 70.
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Ansu Fati
Ответ DolJun
ну хоть где-то челси на ведущих позициях)
Должун, лови первый лойс от меня за самоиронию😃
Тебя уже походу минусят, не читая))
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Lobelopa
Ответ GuruFutbola
У меня с такими нормисами как ты разговор короткий, перечитай мои прошлые ответы тебе, последуй им и не скули мне больше в личку)
Короткий у тебя совсем не разговор, давай не притворяйся. Второму папке привет!
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Андрюха с района
Ответ TITUL
Посмотри чемпионов в молодежном чемпионате Англии за последние 10 лет
Тебе надо ты и смотри)
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EminenceGrise
Челси занимает первое место в номинации "самый отстойный мешок года!"
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GuruFutbola
Ответ Lobelopa
Ты Дани Алвесу советы такие вываливай, небинар)) Лежать!
У меня с такими нормисами как ты разговор короткий, перечитай мои прошлые ответы тебе, последуй им и не скули мне больше в личку)
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trent66
Ответ #SharkTeam
Помогите найти знаменитую ливерпульскую академию
Трент, Гомес, Джеррард, Каррагер, Оуэн, Далглиш, 18-летний Байчетич, продолжить?
0
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Lobelopa
Ответ GuruFutbola
Сиди и нюхай там) не отвлекайся)
Ты Дани Алвесу советы такие вываливай, небинар)) Лежать!
+1
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Isa Babaev
Ответ #SharkTeam
Помогите найти знаменитую ливерпульскую академию
Ливерпуль никогда не славился академией, и это никто не отрицал, вброс и неприязнь ?
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Бенфика и Аякс хотя бы иногда должны разыгрывать титул ЛЧ, а не все эти мешки :)
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TITUL
Ответ Андрюха с района
Снова раздувают миф про "хорошую" академию лондонского середняка) Лондонское шапито занесло этому изданию) Местные наивные на это ведутся)
Посмотри чемпионов в молодежном чемпионате Англии за последние 10 лет
0
0
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Дженнифер Коннелли
Как же уже тошнит с этого
Гвардиола знает про замены на 60-70 мин ?
Видно же что у брюйне и у жадного фодена не шла игра …
И по классике защита с эдерсоном пустят с 1й атаки нормальной …

Сезон очень странный,не думаю что они устали от чего то,просто херней иногда страдают
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GuruFutbola
Ответ Lobelopa
Твоё, не прикидывайся)) Рядом!
Сиди и нюхай там) не отвлекайся)
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Lobelopa
Ответ GuruFutbola
Твое? Вот) https://youtu.be/mUx7mTaaAvY
Твоё, не прикидывайся)) Рядом!
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Роман
Ответ Lobelopa
Держу пари, из 102 выпускников каталонской лолмасии 101 стали арбитрами))
Стоить отметить, отличные выпускники.
Со своей задачей справлялись на ура.
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GuruFutbola
Ответ Lobelopa
Место!
Твое? Вот)

https://youtu.be/mUx7mTaaAvY
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Андрюха с района
Снова раздувают миф про "хорошую" академию лондонского середняка) Лондонское шапито занесло этому изданию) Местные наивные на это ведутся)
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Lobelopa
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
Место!
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GuruFutbola
Ответ Lobelopa
Ждут основную команду барселонны))
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Trey4rch
Ой, а где Манчестер Юнайтед? То чувство, когда их нелюбимый сосед-мешок обскакал и в плане академии
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Дженнифер Коннелли
Жоржи большой мастер, он стабилен,меньше "концерта" в игре, но всё строго и по-делу. Мощно отыграл Уайт-очень классно и "видово". С ним и Сака выглядел сильно..Эдегору большой поклон, и плевать,что не забил! Но какая страсть и мастерство!...Троссард пока "притирается",но он игрок-это очевидно. Артета, в принципе правильно, заменил выложившихся полностью игроков,но замена должна быть достойной,а этого нет,надеюсь, пока нет.Но удача пришла,откуда не ждали-бывает и так!
0
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