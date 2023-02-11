У «Бенфики» лучший трансферный баланс за последние 5 сезонов – плюс 370 млн евро. «Лилль» – 2-й, «Аякс» – 3-й

CIES Football Observatory опубликовала рейтинг клубов с лучшим трансферным балансом.

Исследовательская группа сравнила трансферные доходы и расходы клубов за последние 5 сезонов. Лучший результат у «Бенфики». Португальский клуб остался в плюсе на 370 миллионов евро.

В рейтинг попали 100 клубов с наибольшей общей суммой трансферных сделок – как покупок, так и продаж. В подсчетах учитывались бонусы, заложенные в цены трансферов.

Топ-10 клубов с положительным балансом:

1. « » (+370 млн евро);

2. « » (+308 млн);

3. « » (+292 млн);

4. «Зальцбург» (+287 млн);

5. « » (+268 млн);

6. « » (+229 млн);

7. ПСВ (+199 млн);

8. «Порту» (+178 млн);

9. «Брага» (+142 млн);

10. «Удинезе» (+131 млн).

У «Челси» худший трансферный баланс за последние 5 сезонов – минус 749 млн евро. В десятке 9 клубов АПЛ, «Юве» – 9-й, «Барса» – 12-я, «ПСЖ» – 18-й, «Бавария» – 20-я

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