У «Бенфики» лучший трансферный баланс за последние 5 сезонов – плюс 370 млн евро. «Лилль» – 2-й, «Аякс» – 3-й
CIES Football Observatory опубликовала рейтинг клубов с лучшим трансферным балансом.
Исследовательская группа сравнила трансферные доходы и расходы клубов за последние 5 сезонов. Лучший результат у «Бенфики». Португальский клуб остался в плюсе на 370 миллионов евро.
В рейтинг попали 100 клубов с наибольшей общей суммой трансферных сделок – как покупок, так и продаж. В подсчетах учитывались бонусы, заложенные в цены трансферов.
Топ-10 клубов с положительным балансом:
1. «Бенфика» (+370 млн евро);
2. «Лилль» (+308 млн);
3. «Аякс» (+292 млн);
4. «Зальцбург» (+287 млн);
5. «Спортинг» (+268 млн);
6. «Лион» (+229 млн);
7. ПСВ (+199 млн);
8. «Порту» (+178 млн);
9. «Брага» (+142 млн);
10. «Удинезе» (+131 млн).
У «Челси» худший трансферный баланс за последние 5 сезонов – минус 749 млн евро. В десятке 9 клубов АПЛ, «Юве» – 9-й, «Барса» – 12-я, «ПСЖ» – 18-й, «Бавария» – 20-я
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