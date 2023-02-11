У «Бенфики» лучший трансферный баланс за последние 5 сезонов – плюс 370 млн евро. «Лилль» – 2-й, «Аякс» – 3-й

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CIES Football Observatory опубликовала рейтинг клубов с лучшим трансферным балансом.

Исследовательская группа сравнила трансферные доходы и расходы клубов за последние 5 сезонов. Лучший результат у «Бенфики». Португальский клуб остался в плюсе на 370 миллионов евро.

В рейтинг попали 100 клубов с наибольшей общей суммой трансферных сделок – как покупок, так и продаж. В подсчетах учитывались бонусы, заложенные в цены трансферов.

Топ-10 клубов с положительным балансом:

1. «Бенфика» (+370 млн евро);

2. «Лилль» (+308 млн);

3. «Аякс» (+292 млн);

4. «Зальцбург» (+287 млн);

5. «Спортинг» (+268 млн);

6. «Лион» (+229 млн);

7. ПСВ (+199 млн);

8. «Порту» (+178 млн);

9. «Брага» (+142 млн);

10. «Удинезе» (+131 млн).

У «Челси» худший трансферный баланс за последние 5 сезонов – минус 749 млн евро. В десятке 9 клубов АПЛ, «Юве» – 9-й, «Барса» – 12-я, «ПСЖ» – 18-й, «Бавария» – 20-я

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17 комментариев

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Каба
Ответ Фанат Лионеля Месси
Аякс и Бенфика это классика ,а вот Лилль лично меня удивил
Лилль продал Осимхена за 75, Пепе за 80, и по мелочи по 15-30 каждый год.
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d.xoxlov
Ответ Алексей Гусев
нуАяксобъяснимо вполне, а вот Бенфика и Спортинг...не логично как то.
Бенфика на миллиард за 5 лет наторговала (покупки+продажи). Вот это вообще офигеть. Больше, чем Сити.
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Алексей Гусев
Ответ Rick Sorkin
Лилль весьма неожиданно
Осимхен, Ботман, Пепе и т.д., так ли неожиданно как кажется?
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Алексей Гусев
Ответ Фанат Лионеля Месси
Аякс и Бенфика это классика ,а вот Лилль лично меня удивил
нуАяксобъяснимо вполне, а вот Бенфика и Спортинг...не логично как то.
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Алексей Гусев
интересно, ав эти прибыли каким образом вошел Энцо? 120+ или 50-60(учитывая все траты)
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Dinamik1
Нашим надо поучиться
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d.xoxlov
Думал тут и "Аталанту" увидеть. А они только в середине 4 десятка.
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Александр Лобода
В десятке 4 португальских клуба... шикарные показатели
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Фанат Лионеля Месси
Аякс и Бенфика это классика ,а вот Лилль лично меня удивил
0
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Глеб Глебыч
четыре португальских клуба в топ-10
+1
0
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RYBvsSAB
Ответ Minuvert
А замыкает таблицу Челси)
очень тонкооо
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ALMANAC
Почти все из списка зафармили денег с Челси)
+4
-1
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Rick Sorkin
Лилль весьма неожиданно
0
-2
-2
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Denis N
Неудивительно
+2
0
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Direct free kick
Ответ shahmur
А что спартак?))
Причём тут Спартак, шахид?
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shahmur
А что спартак?))
0
-5
-5
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Minuvert
А замыкает таблицу Челси)
+2
-4
-2
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