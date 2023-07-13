«Зенит» получил 476 тысяч долларов от ФИФА за участие игроков на ЧМ-2022 – больше всех в РПЛ. Общая сумма выплат российским клубам– 1,2 млн
Клубы Мир РПЛ заработали чуть более 1,2 миллиона долларов за участие игроков на ЧМ-2022.
В чемпионате мира в Катаре приняли участие представители 6 российских команд. Больше всего по итогам турнира заработал «Зенит» – чуть более 476 тысяч долларов. 2-е место по доходам от ЧМ-2022 заняло московское «Динамо», 3-е место – ЦСКА.
Выплаты ФИФА клубам РПЛ за участие игроков на ЧМ-2022
1) «Зенит» – 476,34 тыс. долларов
2) «Динамо» – 361,36 тыс.;
3) ЦСКА – 159,69 тыс.;
4) «Рубин» – 91,25 тыс.;
5) «Локомотив» – 80,3 тыс.;
6) «Краснодар» – 60,22 тыс.
Общая сумма выплат клубам от ФИФА составила 209 миллионов долларов. Российские клубы в общей сложности получили 1,23 млн долларов – 0,77% общего фонда.
Для сравнения, среди клубов за пределами топ-5 лиге «Аякс» получил 3,49 млн долларов, «Бенфика» – 1,96 млн, «Порту» – 1,71 млн, «Спортинг» – 1,3 млн, «Брюгге» – 1,45 млн, «РБ Зальцбург» – 1,29 млн, а «Бешикташ» – 1,1 млн.
«Манчестер Сити» получил 4,6 млн долларов за участие игроков на ЧМ-2022 от ФИФА – больше всех в мире. «Барса», «Бавария», «Реал» и «ПСЖ» – в топ-5
В этот день в 1930 году стартовал первый Чемпионат Мира по футболу!
Первый мяч в истории ЧМ забил француз Люсьен Лоран в ворота Мексики (4:1). Страна хозяйка — Уругвай. 🥇 Уругвай 🇺🇾 🥈 Аргентина 🇦🇷 🥉 США 🇺🇸
Выплаты осуществляются за всех, кто какое-то время играл за клуб в течение всего цикла чемпионата (а это 2 года).