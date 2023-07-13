«Зенит» получил 476 тысяч долларов от ФИФА за участие игроков на ЧМ-2022 – больше всех в РПЛ. Общая сумма выплат российским клубам– 1,2 млн

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Клубы Мир РПЛ заработали чуть более 1,2 миллиона долларов за участие игроков на ЧМ-2022.

В чемпионате мира в Катаре приняли участие представители 6 российских команд. Больше всего по итогам турнира заработал «Зенит» – чуть более 476 тысяч долларов. 2-е место по доходам от ЧМ-2022 заняло московское «Динамо», 3-е место – ЦСКА.

Выплаты ФИФА клубам РПЛ за участие игроков на ЧМ-2022

1) «Зенит» – 476,34 тыс. долларов

2) «Динамо» – 361,36 тыс.;

3) ЦСКА – 159,69 тыс.;

4) «Рубин» – 91,25 тыс.;

5) «Локомотив» – 80,3 тыс.;

6) «Краснодар» – 60,22 тыс.

Общая сумма выплат клубам от ФИФА составила 209 миллионов долларов. Российские клубы в общей сложности получили 1,23 млн долларов – 0,77% общего фонда.

Для сравнения, среди клубов за пределами топ-5 лиге «Аякс» получил 3,49 млн долларов, «Бенфика» – 1,96 млн, «Порту» – 1,71 млн, «Спортинг» – 1,3 млн, «Брюгге» – 1,45 млн, «РБ Зальцбург» – 1,29 млн, а «Бешикташ» – 1,1 млн.

«Манчестер Сити» получил 4,6 млн долларов за участие игроков на ЧМ-2022 от ФИФА – больше всех в мире. «Барса», «Бавария», «Реал» и «ПСЖ» – в топ-5

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23 комментария

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Alex981001
Это считается иностранным финансированием или еще нет, кто знает?
+37
-6
+31
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Cruel Snake
К слову про ЧМ
В этот день в 1930 году стартовал первый Чемпионат Мира по футболу!
Первый мяч в истории ЧМ забил француз Люсьен Лоран в ворота Мексики (4:1). Страна хозяйка — Уругвай. 🥇 Уругвай 🇺🇾 🥈 Аргентина 🇦🇷 🥉 США 🇺🇸
+15
-1
+14
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Сергей Спартакович
Ответ Владислав88
А где же народная команда? И тут газпром всё купил))))
у них в осном русские.а сб.России не учавствовала на ЧМ,м*д#к ты бестолковый
+2
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+2
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Владислав88
А где же народная команда? И тут газпром всё купил))))
+7
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Spartakus1984
Вот если бы наша сборная там играла
+5
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Сергей Спартакович
Ответ Владислав88
Ну да Мартинс, Николсон, Мойзес, Рыбус, Промес, Бальде - сплошь русичи)))
ты сам знаешь что я прав,просто не способен с этим согласиться.
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Владислав88
Ответ Сергей Спартакович
у них в осном русские.а сб.России не учавствовала на ЧМ,м*д#к ты бестолковый
Ну да Мартинс, Николсон, Мойзес, Рыбус, Промес, Бальде - сплошь русичи)))
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Alexander Baranov
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
а чем не понравился модерации мой комментарий, про УАФ? пипец. Как будто человека оскорбил, словами что прогавкает федерация.
Не в тему пишешь дед)
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Фёдор Кузнецов
Ответ Dmitry Orlov
Влашич и дважды Крыховяк. Выплаты осуществляются за всех, кто какое-то время играл за клуб в течение всего цикла чемпионата (а это 2 года).
понятно
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Dmitry Orlov
Ответ Фёдор Кузнецов
а кто был у ЦСКА,Локомотива и Краснодара?
Влашич и дважды Крыховяк.
Выплаты осуществляются за всех, кто какое-то время играл за клуб в течение всего цикла чемпионата (а это 2 года).
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Фокс&#8796;
В кабак разок сходить..
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Дед Щукарь порожняк не гонит
а чем не понравился модерации мой комментарий, про УАФ? пипец. Как будто человека оскорбил, словами что прогавкает федерация.
+3
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Фёдор Кузнецов
а кто был у ЦСКА,Локомотива и Краснодара?
+1
-1
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Alexander Baranov
Так, ну, получается Миллер иностранный агент, получающий финансирование вне Российской Федерации
+3
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Дед Щукарь порожняк не гонит
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Mega• Battman
а что в конце писатель новостей умер?? он не дописал новость. просто написал "а Бешикташ" и как это понять
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Faust Doc
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MAXIMum1
Тоже хлеб. Копейка к копеечке.
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