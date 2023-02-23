Переход Дуарте в «Спартак» за 4 млн евро – самый дорогой в РПЛ зимой. Трансферы Пиняева и Глушенкова в «Локо» – в топ-3 (Transfermarkt)

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Сайт Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих трансферов Мир РПЛ этой зимой.

Первое место в списке занял переход 22-летнего защитника Алексиса Дуарте из «Серро Портеньо» в «Спартак». За него заплатили 4 млн евро.

Второе и третье места в рейтинге разделили Сергей Пиняев и Максим Глушенков, перешедшие из «Крыльев Советов» в «Локомотив». За каждого из них заплатили по 2,6 млн евро.

10 самых дорогих трансферов в Мир РПЛ зимой:

1. Алексис Дуарте (из «Серро Портеньо» в «Спартак») – 4 млн евро;

2-3. Сергей Пиняев (из «Крыльев Советов» в «Локомотив») – 2,6 млн евро;

2-3. Максим Глушенков (из «Крыльев Советов» в «Локомотив») – 2,6 млн евро;

4-6. Томаш Тавареш (из «Бенфики» в «Спартак») – 2 млн евро;

4-6. Нуралы Алип (из «Кайрата» в «Зенит») – 2 млн евро;

4-6. Кади (из «Карабаха» в «Краснодар») – 2 млн евро;

7. Бенхамин Гарре (из «Уракана» в «Крылья Советов») – 1,7 млн евро;

8. Владимир Писарский (из «Оренбурга» в «Крылья Советов») – 1,35 млн евро;

9. Илья Агапов (из «Пари НН» в ЦСКА) – 1,3 млн евро;

10. Милан Майсторович (из «Войводины» в «Динамо») – 1,2 млн евро.

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20 комментариев

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ОпричникПитер
Футбол очистился. Ждём еще падения зарплат по крайней мере от Зенита, тк денег стало меньше
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Валерий Охотин
Ответ Spartakus1984
зенит мутки провел с бразильцами,обмены,доплаты,по сути самый дорогой трансфер это Ренан в РПЛ.
А как же рассейские воспитанием ? Дуарте , к Максимке впомочь?
+1
-1
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ТрактоПоктер
Ответ Spartakus1984
зенит мутки провел с бразильцами,обмены,доплаты,по сути самый дорогой трансфер это Ренан в РПЛ.
Это тебе Зарема сказала ?
+3
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Иван Шуткин
Пиняев это главный ликвид нашего футбола и судя по его интервью, он не расслабляется и хочет дальше работать и развиваться, а это говорит, что у него другой менталитет,в отличии от 99 процентов наших игроков, получивший хороший контракт, скорее всего его сформировали в школе "Чертаново"
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Peter Parker
Ответ Александр Жердин
До сих пор не понимаю, зачем Зенит подписал Алипа. В матчах где он играл, лично я не увидел, для чего он нужен. Может я просто чего-то не знаю?
Чтобы на казахском спортсе был Зенит Алипа
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Ubik-city
Спасибо, вернули меня в молодость, когда в начале нулевых переход Иржи Ярошика в ЦСКА за 6 что ли млн евро считался рекордным трансфером нашей лиги.
+1
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Valentin Kompaneytsev
Важно чтобы переходы окупились.
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Spartakus1984
зенит мутки провел с бразильцами,обмены,доплаты,по сути самый дорогой трансфер это Ренан в РПЛ.
+3
-3
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Slavnov
в Парагвае говорят о 3 млн с бонусами
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Фут.Боль
Ответ Streetbor
Я про половину трансферов этих и не слышал. Самое скучное межсезонье. Будто на Савеловском закупались.
Так сейчас леги не охотно едут в наш чемпионат. Половина трансферов внутри РПЛ.
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Арни Южный
Ответ Streetbor
Я про половину трансферов этих и не слышал. Самое скучное межсезонье. Будто на Савеловском закупались.
А когда-то в цуме закупались)
+3
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Михаил Хромаков
Ответ Александр Жердин
До сих пор не понимаю, зачем Зенит подписал Алипа. В матчах где он играл, лично я не увидел, для чего он нужен. Может я просто чего-то не знаю?
это чтоб казахи за Зенит болели) расширяют международную фан базу (как Наката в Серии А). Правда для этого Алипу неплохо бы в основу пробиться
+2
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Dima Kakdima
Ответ Ильдар Фарукшин
Молод, всё ещё впереди. Сам Абаскаль выбрал. Значит заиграет. Главное без травм. Языки учи
спасибо брат
+16
0
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Streetbor
Я про половину трансферов этих и не слышал. Самое скучное межсезонье. Будто на Савеловском закупались.
+4
-4
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King_X
Ответ Александр Жердин
До сих пор не понимаю, зачем Зенит подписал Алипа. В матчах где он играл, лично я не увидел, для чего он нужен. Может я просто чего-то не знаю?
Чтоб летом отдать в Сочи к Бердыеву
Он с ним в Казахстане работал и сказал, что потенциал оч хороший
Поднатаскают в Сочи и вернётся затем в Зенит уже с ок уровнем
+5
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инок
Что-ж, поживем - посмотрим, все ли трансферы удачные,
особенно у легов...
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CescFabregas93
4 центральных защитника - полный комплект. Ренан непонятно как заиграет
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Ильдар Фарукшин
Молод, всё ещё впереди. Сам Абаскаль выбрал. Значит заиграет. Главное без травм. Языки учи
+4
-1
+3
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Александр Жердин
До сих пор не понимаю, зачем Зенит подписал Алипа. В матчах где он играл, лично я не увидел, для чего он нужен. Может я просто чего-то не знаю?
+12
-4
+8
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