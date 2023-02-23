Переход Дуарте в «Спартак» за 4 млн евро – самый дорогой в РПЛ зимой. Трансферы Пиняева и Глушенкова в «Локо» – в топ-3 (Transfermarkt)

Сайт Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих трансферов Мир РПЛ этой зимой.

Первое место в списке занял переход 22-летнего защитника Алексиса Дуарте из «Серро Портеньо» в «Спартак». За него заплатили 4 млн евро.

Второе и третье места в рейтинге разделили Сергей Пиняев и Максим Глушенков, перешедшие из «Крыльев Советов» в «Локомотив». За каждого из них заплатили по 2,6 млн евро.

10 самых дорогих трансферов в Мир РПЛ зимой:

1. Алексис Дуарте (из «Серро Портеньо» в «Спартак») – 4 млн евро;

2-3. Сергей Пиняев (из «Крыльев Советов» в «Локомотив») – 2,6 млн евро;

2-3. Максим Глушенков (из «Крыльев Советов» в «Локомотив») – 2,6 млн евро;

4-6. Томаш Тавареш (из «Бенфики» в «Спартак») – 2 млн евро;

4-6. Нуралы Алип (из «Кайрата» в «Зенит») – 2 млн евро;

4-6. Кади (из «Карабаха» в «Краснодар») – 2 млн евро;

7. Бенхамин Гарре (из «Уракана» в «Крылья Советов») – 1,7 млн евро;

8. Владимир Писарский (из «Оренбурга» в «Крылья Советов») – 1,35 млн евро;

9. Илья Агапов (из «Пари НН» в ЦСКА) – 1,3 млн евро;

10. Милан Майсторович (из «Войводины» в «Динамо») – 1,2 млн евро.